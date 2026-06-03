3 iyun oltin quymalarning sotuv narxlari e’lon qilindi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
O‘lchovli oltin quymalarning narxlari quyidagicha:
O‘zbekiston Markaziy Banki tomonidan o‘lchovli oltin quymalarning 3 iyundagi sotuv narxlari e’lon qilindi.
1 gram oltin narxi oldingi qiymatga nisbatan 1 200 so‘mga oshgan.
O‘lchovli oltin quymalarning narxlari quyidagicha:
5 gram — 9 689 000 so‘m.
10 gram — 18 842 000 so‘m.
20 gram — 36 685 000 so‘m.
50 gram — 91 616 000 so‘m.
100 gram — 181 018 000 so‘m.
O‘lchovli oltin quymalarni O‘zbekistondagi barcha banklarning ofislaridan xarid qilish mumkin.
Eslatma: Bank ofisiga borishdan oldin oltin quymalar mavjudligini aniqlashtirib olish yodingizdan chiqmasin. Ko‘plab bank ofislarida oltin quymalarning tugab qolish ehtimoli mavjud.
…