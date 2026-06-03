Rossiya Angara-A3 oʻrta toifali raketa loyihasidan voz kechdi

·57·Texno
Rossiya Angara-A3 oʻrta toifali raketa loyihasidan voz kechdi

Rossiyaning oʻrta toifali “Angara-A3” raketa-tashuvchisini ishlab chiqarish hozircha rejalashtirilmayapti. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi bosh vazirining birinchi oʻrinbosari Denis Manturov “Kommersant” nashriga bergan intervyusida maʻlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Uning soʻzlariga koʻra, ilgari “Angara-A3” varianti koʻrib chiqilgan edi, biroq ayni paytda asosiy eʻtibor birinchi sinov parvozini amalga oshirgan “Soyuz-5” raketasiga qaratilgan. “Angara” oilasi yengil va ogʻir toifadagi raketa-tashuvchilarni oʻz ichiga oladi va ekologik jihatdan toza yoqilgʻi komponentlaridan foydalanadi.

Eslatib oʻtamiz, 2021-yilda “Roskosmos”ning sobiq rahbari Dmitriy Rogozin “Angara-A3” ishlab chiqarilishi mumkinligini aytgan edi. Biroq Manturovning taʻkidlashicha, hozirda bu loyiha kun tartibida emas.

Rejaga koʻra, “Angara-A3” past yer orbitasiga 14–17 tonna foydali yuk olib chiqishi va mashhur Ukraina “Zenit” raketasining oʻrnini egallashi kerak edi. “Soyuz-5” esa eng kuchli suyuqlik bilan ishlaydigan RD-171 dvigateli bilan jihozlangan boʻlib, 18,5 tonnagacha yuk koʻtarish quvvatiga ega.

RossiyaKosmosAngara-A3Soyuz-5Texnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin