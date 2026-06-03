Westfield brendining yangi egasi Germaniyada zavod ochishni rejalashtirmoqda

·62·Avto
Westfield brendining yangi egasi Germaniyada zavod ochishni rejalashtirmoqda

Midlendsda 44 yil avval Caterham brendiga raqib sifatida asos solingan sport va kit-kar ishlab chiqaruvchi Westfield kompaniyasi ixtiyoriy tugatish jarayonidan soʻng Gollandiya-Germaniya qoʻshma korxonasi tomonidan sotib olindi. Yevropadagi eng yirik trek kunlari tashkilotchilaridan biri boʻlgan Driving-Fun kompaniyasi mavjud Westfield modellarini ishlab chiqarishni davom ettirishni va ishqibozlar uchun yangi yoʻl hamda poyga modellarini ishlab chiqishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

1982-yilda tashkil etilganidan buyon Westfield taxminan 16 000 ta avtomobilni foydalanishga topshirgan. Brendning yangi egasi, asli gollandiyalik Peter Tunissen bundan 20 yil avval Driving-Fun kompaniyasiga asos solgan edi. Bugungi kunda uning kompaniyasi yiliga 100 dan ortiq trek tadbirlarini oʻtkazadi, Nürburgring trassasida ikkita mehmonxonaga ega va Amsterdamdan sharqda, Germaniya chegarasidagi Circuit Meppen trassasida oʻz qarorgohiga ega.

Circuit Meppen sobiq elektr stansiyasi hududida joylashgan boʻlib, u yerda Driving-Fun kompaniyasining 10 000 kvadrat futlik zavodi mavjud. Tunissenning fikricha, ushbu inshoot Westfield avtomobillari va butlovchi qismlarini ishlab chiqarish, shuningdek, amaldagi egalar uchun zarur boʻlgan ehtiyot qismlarni yetkazib berish uchun ideal joy hisoblanadi. Kelishuv faqat Westfield brendiga tegishli boʻlib, Porsche 356 replikalarini ishlab chiqaruvchi Chesil boʻlinmasi hozircha sotilmagan.

Tunissen koʻp yillar davomida Britaniyada ishlab chiqarilgan ushbu avtomobillarning yuqori unumdorlik va hamyonboplik uygʻunligiga qoyil qolganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, Westfield sotib olinishi shunchaki biznes qarori emas, balki brendga boʻlgan ishtiyoq natijasidir. Hozirda u oʻzining Driving-Fun loyihasida mijozlar uchun Westfield modellaridan foydalanmoqda va Gollandiyadagi faol Westfield Cup poyga seriyasini qoʻllab-quvvatlamoqda.

WestfieldDriving-FunSportkarAvtomobil SanoatiGermaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Volga brendi mahalliylashtirish uchun 60 milliard rubl investitsiya kiritadiBugun, 13:56Yangi Lada Iskra TMS taqdim etildi: 218 ot kuchi va sekvental uzatmalar qutisiBugun, 12:54Toyota Highlander muqobili GAC S9 Rossiyada 6,8 mln rubldan sotiladiBugun, 11:58Eng yaxshi elektromobil: Sizga yetishmayotgan oʻsha modelBugun, 10:58Fiat Grizzly krossoveri Grande Panda modelining katta akasi sifatida taqdim etildiBugun, 10:58Lada Azimut krossoveri PMEF-2026 koʻrgazmasida namoyish etildiBugun, 10:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class ga raqobatchi bo‘lgan hashamatli sedan
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi