Westfield brendining yangi egasi Germaniyada zavod ochishni rejalashtirmoqda
Midlendsda 44 yil avval Caterham brendiga raqib sifatida asos solingan sport va kit-kar ishlab chiqaruvchi Westfield kompaniyasi ixtiyoriy tugatish jarayonidan soʻng Gollandiya-Germaniya qoʻshma korxonasi tomonidan sotib olindi. Yevropadagi eng yirik trek kunlari tashkilotchilaridan biri boʻlgan Driving-Fun kompaniyasi mavjud Westfield modellarini ishlab chiqarishni davom ettirishni va ishqibozlar uchun yangi yoʻl hamda poyga modellarini ishlab chiqishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
1982-yilda tashkil etilganidan buyon Westfield taxminan 16 000 ta avtomobilni foydalanishga topshirgan. Brendning yangi egasi, asli gollandiyalik Peter Tunissen bundan 20 yil avval Driving-Fun kompaniyasiga asos solgan edi. Bugungi kunda uning kompaniyasi yiliga 100 dan ortiq trek tadbirlarini oʻtkazadi, Nürburgring trassasida ikkita mehmonxonaga ega va Amsterdamdan sharqda, Germaniya chegarasidagi Circuit Meppen trassasida oʻz qarorgohiga ega.
Circuit Meppen sobiq elektr stansiyasi hududida joylashgan boʻlib, u yerda Driving-Fun kompaniyasining 10 000 kvadrat futlik zavodi mavjud. Tunissenning fikricha, ushbu inshoot Westfield avtomobillari va butlovchi qismlarini ishlab chiqarish, shuningdek, amaldagi egalar uchun zarur boʻlgan ehtiyot qismlarni yetkazib berish uchun ideal joy hisoblanadi. Kelishuv faqat Westfield brendiga tegishli boʻlib, Porsche 356 replikalarini ishlab chiqaruvchi Chesil boʻlinmasi hozircha sotilmagan.
Tunissen koʻp yillar davomida Britaniyada ishlab chiqarilgan ushbu avtomobillarning yuqori unumdorlik va hamyonboplik uygʻunligiga qoyil qolganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, Westfield sotib olinishi shunchaki biznes qarori emas, balki brendga boʻlgan ishtiyoq natijasidir. Hozirda u oʻzining Driving-Fun loyihasida mijozlar uchun Westfield modellaridan foydalanmoqda va Gollandiyadagi faol Westfield Cup poyga seriyasini qoʻllab-quvvatlamoqda.
…