Xo‘jandda kuchli shamol havo sharini uchirib ketdi: hamyurtimiz jarohatlandi
Qo‘shni Tojikistonning Xo‘jand shahrida Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan tashkil etilgan bayram tadbiri kutilmagan ko‘ngilsizlik bilan yakunlandi. 1 iyun kuni kechqurun shahardagi Kamoli Xo‘jandiy nomidagi teatr yaqinida to‘satdan boshlangan shiddatli shamol mahalliy «Farovon» kompaniyasi tomonidan bayram munosabati bilan O‘zbekistondan maxsus olib kelingan ulkan havo sharini boshqaruvdan chiqarib yubordi. Kuchli havo oqimi ta’sirida muvozanatni yo‘qotgan havo shari atrofdagi bir nechta aholi xonadonlarining tomiga qulagan.
Shahar Favqulodda vaziyatlar qo‘mitasi bo‘limi mazkur hodisani global tabiiy ofat yoki favqulodda vaziyat emas, balki kutilmagan baxtsiz hodisa sifatida baholadi.
Jabrlanganlar orasida hamyurtimiz ham bor
Xo‘jand shahar 1-sonli shifoxonasidan olingan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu noxush voqea oqibatida uch kishi turli darajada tan jarohati olgan. Jabrlanuvchilarning ikki nafari zudlik bilan kasalxonaga yetkazilgan:
R.S. (46 yoshli O‘zbekiston fuqarosi): Havo shari yuqoriga ko‘tarilayotgan paytda uning savati ichida bo‘lgan. Sharni yerga mahkamlab turgan zanjir-tros kuchli kuchlanishdan uzilib ketgach, u balandlikdan yerga yiqilgan va jarohat olgan.
F.T. (40 yoshli Xo‘jand fuqarosi): U shar yaqinida tomoshabin sifatida turgan bo‘lgan. Shiddat bilan uzilgan temir zanjir unga kelib urilgan va ayolni jarohatlagan. Ayni paytda u shifoxonaning nevrologiya bo‘limida shifokorlar nazoratida davolanmoqda.
Yengil jarohat: Manbalarning ta’kidlashicha, jarohat olgan ayolning voqea joyida bo‘lgan taxminan 10‐11 yoshli qizi ham yengil shikastlangan.
Yetkazilgan zarar bartaraf etildi, konsert esa ko‘chirildi
Havo sharining Xo‘janddagi Aminjon Rasulov ko‘chasida joylashgan ikkita xonadon ustiga qulashi natijasida uylarning tom qismiga shikast yetgan. Biroq bayram tashkilotchisi bo‘lgan «Farovon» kompaniyasi vakillari darhol harakatga tushib, turar joy egalariga yetkazilgan barcha moddiy zararni to‘liq qoplab, tomlarni qayta tiklab berishgan.
Kompaniyaning loyihalar rahbari OAVga bergan intervyusida ushbu havo shari haqiqatan ham O‘zbekistondan ijaraga olib kelinganini hamda bayram dasturi uchun qo‘shni davlatlardan ko‘plab taniqli san’atkorlar ham taklif etilganini tasdiqladi.
Kutilmagan ob-havo injiqligi sababli 1 iyun kuni o‘tkazilishi kerak bo‘lgan katta bayram konserti xavfsizlik nuqtayi nazaridan 2 iyun sanasiga ko‘chirildi.
Qo‘shni va qardosh davlatlardagi eng so‘nggi va muhim voqealarni Zamin sahifalarida kuzatib boring.
…