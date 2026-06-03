Xo‘jandda kuchli shamol havo sharini uchirib ketdi: hamyurtimiz jarohatlandi

·114·Dunyo
Xo‘jandda kuchli shamol havo sharini uchirib ketdi: hamyurtimiz jarohatlandi

Qo‘shni Tojikistonning Xo‘jand shahrida Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan tashkil etilgan bayram tadbiri kutilmagan ko‘ngilsizlik bilan yakunlandi. 1 iyun kuni kechqurun shahardagi Kamoli Xo‘jandiy nomidagi teatr yaqinida to‘satdan boshlangan shiddatli shamol mahalliy «Farovon» kompaniyasi tomonidan bayram munosabati bilan O‘zbekistondan maxsus olib kelingan ulkan havo sharini boshqaruvdan chiqarib yubordi. Kuchli havo oqimi ta’sirida muvozanatni yo‘qotgan havo shari atrofdagi bir nechta aholi xonadonlarining tomiga qulagan.

Shahar Favqulodda vaziyatlar qo‘mitasi bo‘limi mazkur hodisani global tabiiy ofat yoki favqulodda vaziyat emas, balki kutilmagan baxtsiz hodisa sifatida baholadi.

Jabrlanganlar orasida hamyurtimiz ham bor

Xo‘jand shahar 1-sonli shifoxonasidan olingan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu noxush voqea oqibatida uch kishi turli darajada tan jarohati olgan. Jabrlanuvchilarning ikki nafari zudlik bilan kasalxonaga yetkazilgan:

  • R.S. (46 yoshli O‘zbekiston fuqarosi): Havo shari yuqoriga ko‘tarilayotgan paytda uning savati ichida bo‘lgan. Sharni yerga mahkamlab turgan zanjir-tros kuchli kuchlanishdan uzilib ketgach, u balandlikdan yerga yiqilgan va jarohat olgan.

  • F.T. (40 yoshli Xo‘jand fuqarosi): U shar yaqinida tomoshabin sifatida turgan bo‘lgan. Shiddat bilan uzilgan temir zanjir unga kelib urilgan va ayolni jarohatlagan. Ayni paytda u shifoxonaning nevrologiya bo‘limida shifokorlar nazoratida davolanmoqda.

  • Yengil jarohat: Manbalarning ta’kidlashicha, jarohat olgan ayolning voqea joyida bo‘lgan taxminan 10‐11 yoshli qizi ham yengil shikastlangan.

Yetkazilgan zarar bartaraf etildi, konsert esa ko‘chirildi

Havo sharining Xo‘janddagi Aminjon Rasulov ko‘chasida joylashgan ikkita xonadon ustiga qulashi natijasida uylarning tom qismiga shikast yetgan. Biroq bayram tashkilotchisi bo‘lgan «Farovon» kompaniyasi vakillari darhol harakatga tushib, turar joy egalariga yetkazilgan barcha moddiy zararni to‘liq qoplab, tomlarni qayta tiklab berishgan.

Kompaniyaning loyihalar rahbari OAVga bergan intervyusida ushbu havo shari haqiqatan ham O‘zbekistondan ijaraga olib kelinganini hamda bayram dasturi uchun qo‘shni davlatlardan ko‘plab taniqli san’atkorlar ham taklif etilganini tasdiqladi.

Kutilmagan ob-havo injiqligi sababli 1 iyun kuni o‘tkazilishi kerak bo‘lgan katta bayram konserti xavfsizlik nuqtayi nazaridan 2 iyun sanasiga ko‘chirildi.

Qo‘shni va qardosh davlatlardagi eng so‘nggi va muhim voqealarni Zamin sahifalarida kuzatib boring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH va Eron yangi zarbalar berdi, Quvayt aeroporti nishonga olindiBugun, 13:11Google millionlab maxsus chivinlarni tabiatga chiqarmoqchiBugun, 12:54AQSH va Meksika chegarasi ostida bir tonnadan ortiq narkotik chiqdiBugun, 12:47Rossiyaga bemor otasini ko‘rgani kelgan Belgiya fuqarosi 16 yilga qamaldiBugun, 12:23Eminem 16 soniyada 99 so‘z aytdimi? Haqiqat ochildi!Bugun, 11:21Yaqin Sharqda vaziyat keskinlashdi: AQSH va Eron o‘zaro zarbalar berdiBugun, 10:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ginnes kitobi yangilandi! Bir vaqtning o'zida to'qqizta bola dunyoga keldi
Shavkat Mirziyoyev Xitoydagi fojia munosabati bilan hamdardlik bildirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi