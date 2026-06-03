AQSH qonunchilari pensiya jamgʻarmalariga kripto kiritilishiga qarshi chiqmoqda
AQSH Kongressining yuqori palatasi va Vakillar palatasidagi yetakchi demokratlar Mehnat vazirligidan amerikaliklarning 401(k) pensiya rejalariga raqamli va “muqobil aktivlar”ni kiritish rejasini toʻxtatishni talab qildi. Senatorlar Bernie Sanders, Elizabeth Warren va vakil Bobby Scott vazirlik rahbari vazifasini bajaruvchi Keith Sonderlingga maktub yoʻllab, xususiy kapital, kripto va xususiy kreditlarni pensiya hisoblariga qoʻshish taklifini bekor qilishga chaqirdi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Qonunchilarning taʼkidlashicha, ushbu siyosat pensiya jamgʻarmalarini Bitcoin va boshqa raqamli valyutalar kabi oʻta oʻzgaruvchan aktivlar xavfiga duchor qiladi. Maktubda kripto bozorida tartibga solish va himoya mexanizmlari yetishmasligi, bu esa koʻplab kriptovalyutalarni firibgarlik qurboniga aylantirishi mumkinligi qayd etilgan. Shuningdek, SEC kabi moliyaviy agentliklarda nazorat susayganidan xavotir bildirilgan.
Mehnat vazirligining ushbu tashabbusi AQSH Prezidenti Donald Trump tomonidan 2025-yil avgustida imzolangan, muqobil aktivlarga kirishni “demokratlashtirish” haqidagi farmonidan soʻng eʼlon qilingan edi. Investment Company Institute maʼlumotlariga koʻra, 2024-yil yakuniga koʻra amerikaliklarning 401(k) rejalarida taxminan 10,1 trillion USD miqdoridagi mablagʻ jamlangan.
Sanders, Warren va Scott ushbu siyosat amaldagi maʼmuriyat vakillari uchun moliyaviy manfaatlar toʻqnashuvini keltirib chiqarmasligini soʻroq ostiga oldi. Xususan, Donald Trump oilasining World Liberty Financial deb nomlangan kripto loyihasi borligi alohida taʼkidlangan. Demokratlar etika qoidalarini oʻz ichiga olmagan har qanday qonun loyihasiga qarshi ovoz berishlarini maʼlum qildi.
…