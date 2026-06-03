AQSH qonunchilari pensiya jamgʻarmalariga kripto kiritilishiga qarshi chiqmoqda

·71·Iqtisodiyot
AQSH qonunchilari pensiya jamgʻarmalariga kripto kiritilishiga qarshi chiqmoqda

AQSH Kongressining yuqori palatasi va Vakillar palatasidagi yetakchi demokratlar Mehnat vazirligidan amerikaliklarning 401(k) pensiya rejalariga raqamli va “muqobil aktivlar”ni kiritish rejasini toʻxtatishni talab qildi. Senatorlar Bernie Sanders, Elizabeth Warren va vakil Bobby Scott vazirlik rahbari vazifasini bajaruvchi Keith Sonderlingga maktub yoʻllab, xususiy kapital, kripto va xususiy kreditlarni pensiya hisoblariga qoʻshish taklifini bekor qilishga chaqirdi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Qonunchilarning taʼkidlashicha, ushbu siyosat pensiya jamgʻarmalarini Bitcoin va boshqa raqamli valyutalar kabi oʻta oʻzgaruvchan aktivlar xavfiga duchor qiladi. Maktubda kripto bozorida tartibga solish va himoya mexanizmlari yetishmasligi, bu esa koʻplab kriptovalyutalarni firibgarlik qurboniga aylantirishi mumkinligi qayd etilgan. Shuningdek, SEC kabi moliyaviy agentliklarda nazorat susayganidan xavotir bildirilgan.

Mehnat vazirligining ushbu tashabbusi AQSH Prezidenti Donald Trump tomonidan 2025-yil avgustida imzolangan, muqobil aktivlarga kirishni “demokratlashtirish” haqidagi farmonidan soʻng eʼlon qilingan edi. Investment Company Institute maʼlumotlariga koʻra, 2024-yil yakuniga koʻra amerikaliklarning 401(k) rejalarida taxminan 10,1 trillion USD miqdoridagi mablagʻ jamlangan.

Sanders, Warren va Scott ushbu siyosat amaldagi maʼmuriyat vakillari uchun moliyaviy manfaatlar toʻqnashuvini keltirib chiqarmasligini soʻroq ostiga oldi. Xususan, Donald Trump oilasining World Liberty Financial deb nomlangan kripto loyihasi borligi alohida taʼkidlangan. Demokratlar etika qoidalarini oʻz ichiga olmagan har qanday qonun loyihasiga qarshi ovoz berishlarini maʼlum qildi.

AQSHKriptoPensiyaInvestitsiyaIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Bitcoin Cash narxi 10,7 foizga tushib ketdiBugun, 13:19Bitcoin fevral oyidagi eng past koʻrsatkichni uchinchi bor sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 12:36Bitcoin indikatorlari tiklanishdan darak bermoqda: Ekspertlar ehtiyotkorBugun, 11:17Bitcoin narxi 65 000 dollargacha tushib ketdi: 1,8 milliard dollarlik likvidatsiyaBugun, 11:14Bitcoin narxi 67 ming dollardan pastga tushdi: bozorda qoʻrquv kuchaymoqdaBugun, 11:114 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda