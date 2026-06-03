Yaqin Sharqda vaziyat keskinlashdi: AQSH va Eron bir-biriga zarba berdi

·140·Dunyo
Yaqin Sharqda vaziyat keskinlashdi: AQSH va Eron bir-biriga zarba berdi

Yaqin Sharq mintaqasida geosiyosiy harorat eng yuqori nuqtasiga chiqdi. Eron Islom inqilobi qo‘riqchilari korpusi (IIQK) Okean orti mamlakatining Harbiy-dengiz kuchlariga qarashli 5-floti shtab-kvartirasi va bir qator strategik harbiy bazalariga raketa hamda dronlar vositasida shiddatli hujum uyushtirganini rasman e’lon qildi.

Eronning mashhur Press TV telekanali tarqatgan xabarlarga qaraganda, mazkur yirik harbiy amaliyot davomida AQSH bilan bevosita aloqador bo‘lgan «Panaya» nomli kemaga ham jiddiy hujum uyushtirilgan va u nishonga olingan.

CENTCOM vakillari: «Bu — o‘zimizni himoya qilish chorasi»

AQSH Markaziy qo‘mondonligi (CENTCOM) ushbu voqealarga tezkorlik bilan munosabat bildirib, Eronning javob zarbalarini qaytarganini va qarshi hujumga o‘tganini tasdiqladi. Rasmiy Vashingtonning ta’kidlashicha, AQSH qurolli kuchlari Eronning Fors ko‘rfazidagi strategik hududi hisoblangan Keshm orolidagi harbiy obyektlarga aniq zarbalar bergan. Pentagon ushbu keskin qadamni shunchaki «mudofaa va o‘zini himoya qilish» ehtiyoji bilan izohladi.

CENTCOM bayonotidan ma’lum bo‘lishicha, Amerika mudofaa tizimlari quyidagi harakatlarni amalga oshirgan:

  • Havo hujumidan himoya: Kuvayt va Bahrayndagi AQSH bazalariga yo‘naltirilgan bir nechta Eron ballistik raketalari va jangovar dronlari havoda yo‘q qilingan.

  • Dengizdagi blokpost: Eronning neft eksporti markazi bo‘lgan Xark oroli tomon suzib ketayotgan yirik neft tankeri to‘xtatilgan va nazoratga olingan.

To‘qnashuv hududidagi vaziyat: Portlashlar va havo trevogasi

Avvalroq Tehronning Mehr axborot agentligi Keshm oroli yaqinida kuchli portlash ovozlari eshitilgani haqida tezkor xabar tarqatgan edi. Shu bilan bir vaqtda, Bahrayn qirolligida havo xavfidan ogohlantiruvchi sirenalar chalinib, mahalliy aholiga zudlik bilan xavfsiz boshpanalarga yashirinish tavsiya etildi. Kuvayt Qurolli kuchlari ham o‘z havo hududida dron va raketa hujumlari muvaffaqiyatli qaytarilganini ma’lum qildi.

Siyosiy keskinlik: Ushbu qurolli to‘qnashuvlar fonida rasmiy Tehron Oq uyni avvaldan mavjud bo‘lgan sulh bitimlari va shartnomalarini qo‘pol ravishda buzishda ayblamoqda. Eron Tashqi ishlar vazirligi AQSH bilan olib borilayotgan parda ortidagi muloqotlar butunlay to‘xtatilgani haqidagi ovozalarga hozircha aniq raddiya bergani yo‘q.

Donald Tramp va Isroil bilan muzokaralar

Xalqaro maydondagi ushbu xavotirli vaziyatga qaramay, AQSH Prezidenti Donald Tramp Eron bilan diplomatik aloqalar va muzokaralar davom etayotganini ta’kidladi.

Yetakchilar va vakillar

Muzokara mavzusi

Hozirgi holat

Donald Tramp (AQSH)

Eron bilan aloqalar

Muloqotlar davom etmoqda

Binyamin Netanyaxu (Isroil)

Tel-Aviv va Bayrut sulhi

O‘t ochishni to‘xtatish harakatlari

«Hizbulloh» vakillari

Livan inqirozi

Muzokaralar stoli atrofida

Oq uy rahbari Isroil Bosh vaziri Binyamin Netanyaxu hamda Livanning «Hizbulloh» harakati vakillari bilan uchrashganini, ayni paytda Tel-Aviv va Bayrut o‘rtasida to‘liq o‘t ochishni to‘xtatish bo‘yicha jiddiy tinchlik harakatlari olib borilayotganini qo‘shimcha qildi.

Jahon siyosati va mintaqadagi eng qaynoq, eng muhim geosiyosiy o‘zgarishlarni Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH va Eron yangi zarbalar berdi, Quvayt aeroporti nishonga olindiBugun, 13:11Google millionlab maxsus chivinlarni tabiatga chiqarmoqchiBugun, 12:54AQSH va Meksika chegarasi ostida bir tonnadan ortiq narkotik chiqdiBugun, 12:47Rossiyaga bemor otasini ko‘rgani kelgan Belgiya fuqarosi 16 yilga qamaldiBugun, 12:23Eminem 16 soniyada 99 so‘z aytdimi? Haqiqat ochildi!Bugun, 11:21Yaqin Sharqda vaziyat keskinlashdi: AQSH va Eron o‘zaro zarbalar berdiBugun, 10:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ginnes kitobi yangilandi! Bir vaqtning o'zida to'qqizta bola dunyoga keldi
Shavkat Mirziyoyev Xitoydagi fojia munosabati bilan hamdardlik bildirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi