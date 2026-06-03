Yaqin Sharqda vaziyat keskinlashdi: AQSH va Eron bir-biriga zarba berdi
Yaqin Sharq mintaqasida geosiyosiy harorat eng yuqori nuqtasiga chiqdi. Eron Islom inqilobi qo‘riqchilari korpusi (IIQK) Okean orti mamlakatining Harbiy-dengiz kuchlariga qarashli 5-floti shtab-kvartirasi va bir qator strategik harbiy bazalariga raketa hamda dronlar vositasida shiddatli hujum uyushtirganini rasman e’lon qildi.
Eronning mashhur Press TV telekanali tarqatgan xabarlarga qaraganda, mazkur yirik harbiy amaliyot davomida AQSH bilan bevosita aloqador bo‘lgan «Panaya» nomli kemaga ham jiddiy hujum uyushtirilgan va u nishonga olingan.
CENTCOM vakillari: «Bu — o‘zimizni himoya qilish chorasi»
AQSH Markaziy qo‘mondonligi (CENTCOM) ushbu voqealarga tezkorlik bilan munosabat bildirib, Eronning javob zarbalarini qaytarganini va qarshi hujumga o‘tganini tasdiqladi. Rasmiy Vashingtonning ta’kidlashicha, AQSH qurolli kuchlari Eronning Fors ko‘rfazidagi strategik hududi hisoblangan Keshm orolidagi harbiy obyektlarga aniq zarbalar bergan. Pentagon ushbu keskin qadamni shunchaki «mudofaa va o‘zini himoya qilish» ehtiyoji bilan izohladi.
CENTCOM bayonotidan ma’lum bo‘lishicha, Amerika mudofaa tizimlari quyidagi harakatlarni amalga oshirgan:
Havo hujumidan himoya: Kuvayt va Bahrayndagi AQSH bazalariga yo‘naltirilgan bir nechta Eron ballistik raketalari va jangovar dronlari havoda yo‘q qilingan.
Dengizdagi blokpost: Eronning neft eksporti markazi bo‘lgan Xark oroli tomon suzib ketayotgan yirik neft tankeri to‘xtatilgan va nazoratga olingan.
To‘qnashuv hududidagi vaziyat: Portlashlar va havo trevogasi
Avvalroq Tehronning Mehr axborot agentligi Keshm oroli yaqinida kuchli portlash ovozlari eshitilgani haqida tezkor xabar tarqatgan edi. Shu bilan bir vaqtda, Bahrayn qirolligida havo xavfidan ogohlantiruvchi sirenalar chalinib, mahalliy aholiga zudlik bilan xavfsiz boshpanalarga yashirinish tavsiya etildi. Kuvayt Qurolli kuchlari ham o‘z havo hududida dron va raketa hujumlari muvaffaqiyatli qaytarilganini ma’lum qildi.
Siyosiy keskinlik: Ushbu qurolli to‘qnashuvlar fonida rasmiy Tehron Oq uyni avvaldan mavjud bo‘lgan sulh bitimlari va shartnomalarini qo‘pol ravishda buzishda ayblamoqda. Eron Tashqi ishlar vazirligi AQSH bilan olib borilayotgan parda ortidagi muloqotlar butunlay to‘xtatilgani haqidagi ovozalarga hozircha aniq raddiya bergani yo‘q.
Donald Tramp va Isroil bilan muzokaralar
Xalqaro maydondagi ushbu xavotirli vaziyatga qaramay, AQSH Prezidenti Donald Tramp Eron bilan diplomatik aloqalar va muzokaralar davom etayotganini ta’kidladi.
Yetakchilar va vakillar
Muzokara mavzusi
Hozirgi holat
Donald Tramp (AQSH)
Eron bilan aloqalar
Muloqotlar davom etmoqda
Binyamin Netanyaxu (Isroil)
Tel-Aviv va Bayrut sulhi
O‘t ochishni to‘xtatish harakatlari
«Hizbulloh» vakillari
Livan inqirozi
Muzokaralar stoli atrofida
Oq uy rahbari Isroil Bosh vaziri Binyamin Netanyaxu hamda Livanning «Hizbulloh» harakati vakillari bilan uchrashganini, ayni paytda Tel-Aviv va Bayrut o‘rtasida to‘liq o‘t ochishni to‘xtatish bo‘yicha jiddiy tinchlik harakatlari olib borilayotganini qo‘shimcha qildi.
Jahon siyosati va mintaqadagi eng qaynoq, eng muhim geosiyosiy o‘zgarishlarni Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…