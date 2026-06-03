Bitwise: Kriptovalyutalar AI aksiyalari fonida teskari investitsiyaga aylandi

·42·Iqtisodiyot
Bitwise: Kriptovalyutalar AI aksiyalari fonida teskari investitsiyaga aylandi

Bitwise investitsiya boʻyicha direktori Matt Houganʻning taʼkidlashicha, institutsional investorlar eʼtibori sunʼiy intellekt (AI) aksiyalariga qaratilishi natijasida kripto bozori hozirda “teskari tikish” (contrarian bet) maqomiga oʻtmoqda. Hougan bozor tahlilida hozirgi vaziyatni “shafqatsiz” deb atab, Nasdaq-100 indeksi yiliga 43% oʻsgan bir paytda investorlar uchun kriptovalyutalarning jozibadorligi pasayganini qayd etdi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

OpenAI tomonidan ChatGPT ishga tushirilganidan soʻng, AI texnologiyalari bilan bogʻliq kompaniyalar aksiyalari keskin qimmatlashdi. Xususan, AI uchun muhim hisoblash komponentlarini ishlab chiqaruvchi NVIDIA aksiyalari oʻsha davrdan beri deyarli 1,500% ga oʻsdi. Houganʻning fikricha, momentumga asoslangan investitsiyalar hayajon toʻlqinida harakat qilsa, teskari tikishlar sabr-toqat va uzoq muddatli fundamental tahlilni talab qiladi.

LVRG Research direktori Nick Ruck ham ushbu fikrga qoʻshilib, AI institutsional portfellarda ustunlik qilayotgan boʻlsa-da, kripto bozori pishib yetilayotgan va yuqori daromad keltirishi mumkin boʻlgan yoʻnalish sifatida shakllanayotganini bildirdi. Houganʻga koʻra, ushbu ayiq bozori (bear market) avvalgilaridan farq qiladi, chunki mablagʻlar nafaqat Bitcoin, balki Hyperliquid, Zcash va Stellar kabi kuchli fundamental asosga ega kichikroq aktivlarga ham yoʻnaltirilmoqda.

Kripto bozori momentum savdosi boʻlishdan toʻxtaganida, fundamentallar muhim ahamiyat kasb eta boshlaydi. Hougan bu holatni ayiq bozorining boshlanishidan koʻra yakuniga yaqinroq ekanligimizning belgisi deb hisoblaydi. Shunga qaramay, bozor kapitallashuvi soʻnggi kunlarda pasayishda davom etib, 2,38 trillion dollargacha tushdi, bu esa oktyabrdagi eng yuqori koʻrsatkichdan 46% pastdir.

BitcoinAINVIDIANasdaqKriptovalyuta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buyuk Britaniya regulyatori Angliya Premer-ligasi klublarini ogohlantirdiBugun, 14:14CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Bitcoin Cash narxi 10,7 foizga tushib ketdiBugun, 13:19Bitcoin fevral oyidagi eng past koʻrsatkichni uchinchi bor sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 12:36Bitcoin indikatorlari tiklanishdan darak bermoqda: Ekspertlar ehtiyotkorBugun, 11:17Bitcoin narxi 65 000 dollargacha tushib ketdi: 1,8 milliard dollarlik likvidatsiyaBugun, 11:14Bitcoin narxi 67 ming dollardan pastga tushdi: bozorda qoʻrquv kuchaymoqdaBugun, 11:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda