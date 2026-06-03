Bitwise: Kriptovalyutalar AI aksiyalari fonida teskari investitsiyaga aylandi
Bitwise investitsiya boʻyicha direktori Matt Houganʻning taʼkidlashicha, institutsional investorlar eʼtibori sunʼiy intellekt (AI) aksiyalariga qaratilishi natijasida kripto bozori hozirda “teskari tikish” (contrarian bet) maqomiga oʻtmoqda. Hougan bozor tahlilida hozirgi vaziyatni “shafqatsiz” deb atab, Nasdaq-100 indeksi yiliga 43% oʻsgan bir paytda investorlar uchun kriptovalyutalarning jozibadorligi pasayganini qayd etdi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
OpenAI tomonidan ChatGPT ishga tushirilganidan soʻng, AI texnologiyalari bilan bogʻliq kompaniyalar aksiyalari keskin qimmatlashdi. Xususan, AI uchun muhim hisoblash komponentlarini ishlab chiqaruvchi NVIDIA aksiyalari oʻsha davrdan beri deyarli 1,500% ga oʻsdi. Houganʻning fikricha, momentumga asoslangan investitsiyalar hayajon toʻlqinida harakat qilsa, teskari tikishlar sabr-toqat va uzoq muddatli fundamental tahlilni talab qiladi.
LVRG Research direktori Nick Ruck ham ushbu fikrga qoʻshilib, AI institutsional portfellarda ustunlik qilayotgan boʻlsa-da, kripto bozori pishib yetilayotgan va yuqori daromad keltirishi mumkin boʻlgan yoʻnalish sifatida shakllanayotganini bildirdi. Houganʻga koʻra, ushbu ayiq bozori (bear market) avvalgilaridan farq qiladi, chunki mablagʻlar nafaqat Bitcoin, balki Hyperliquid, Zcash va Stellar kabi kuchli fundamental asosga ega kichikroq aktivlarga ham yoʻnaltirilmoqda.
Kripto bozori momentum savdosi boʻlishdan toʻxtaganida, fundamentallar muhim ahamiyat kasb eta boshlaydi. Hougan bu holatni ayiq bozorining boshlanishidan koʻra yakuniga yaqinroq ekanligimizning belgisi deb hisoblaydi. Shunga qaramay, bozor kapitallashuvi soʻnggi kunlarda pasayishda davom etib, 2,38 trillion dollargacha tushdi, bu esa oktyabrdagi eng yuqori koʻrsatkichdan 46% pastdir.
…