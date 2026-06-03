Asus kompaniyasi himoyalangan ExpertCenter P200 AiO monoblokini taqdim etdi
Asus kompaniyasi ofis ishlari uchun moʻljallangan yangi ExpertCenter P200 (PM240FA) — 24 dyuymli monoblokni namoyish qildi. Ushbu qurilma asosan resepshenlar, kovorking markazlari va standart ish joylari uchun maxsus ishlab chiqilgan boʻlib, ixcham dizayni bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Monoblok 23,8 dyuymli IPS Full HD ekrani bilan jihozlangan boʻlib, uning yorqinligi 300 nitga yetadi. Shuningdek, displey koʻzni himoya qilish boʻyicha TUV Rheinland sertifikatiga ega. Qurilma ichiga AMD kompaniyasining energiya tejamkor Athlon Silver, Ryzen 3 30 yoki Ryzen 5 40 (15 W) chiplari oʻrnatilgan.
Texnik xususiyatlariga koʻra, ExpertCenter P200 16 GB gacha LPDDR5X operativ xotira va 512 GB gacha boʻlgan PCIe 4.0 SSD drayverini qoʻllab-quvvatlaydi. Videomuloqotlar uchun maxsus mexanik pardaga ega 1080p veb-kamera koʻzda tutilgan.
Ulanish interfeyslari korpusning yon va orqa panellarida joylashgan boʻlib, ular orasida USB-C, USB-A, Ethernet va HDMI 2.1 portlari mavjud. Simsiz aloqa uchun Wi-Fi 6E va Bluetooth 5.4 modullari javob beradi. Xavfsizlikni taʼminlash maqsadida TPM-moduli va NIST standartidagi BIOS tizimi joriy etilgan.
Qurilmaning korpusi AQSH harbiy standarti MIL-STD-810H talablariga toʻliq javob beradi, bu esa uning chidamliligini kafolatlaydi. Monoblokning vazni 5,5 kg ni tashkil etadi. Hozircha mahsulotning narxi va sotuvga chiqish sanasi eʼlon qilinmadi.
…