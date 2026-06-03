Asus kompaniyasi himoyalangan ExpertCenter P200 AiO monoblokini taqdim etdi

·53·Texno
Asus kompaniyasi himoyalangan ExpertCenter P200 AiO monoblokini taqdim etdi

Asus kompaniyasi ofis ishlari uchun moʻljallangan yangi ExpertCenter P200 (PM240FA) — 24 dyuymli monoblokni namoyish qildi. Ushbu qurilma asosan resepshenlar, kovorking markazlari va standart ish joylari uchun maxsus ishlab chiqilgan boʻlib, ixcham dizayni bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Monoblok 23,8 dyuymli IPS Full HD ekrani bilan jihozlangan boʻlib, uning yorqinligi 300 nitga yetadi. Shuningdek, displey koʻzni himoya qilish boʻyicha TUV Rheinland sertifikatiga ega. Qurilma ichiga AMD kompaniyasining energiya tejamkor Athlon Silver, Ryzen 3 30 yoki Ryzen 5 40 (15 W) chiplari oʻrnatilgan.

Texnik xususiyatlariga koʻra, ExpertCenter P200 16 GB gacha LPDDR5X operativ xotira va 512 GB gacha boʻlgan PCIe 4.0 SSD drayverini qoʻllab-quvvatlaydi. Videomuloqotlar uchun maxsus mexanik pardaga ega 1080p veb-kamera koʻzda tutilgan.

Ulanish interfeyslari korpusning yon va orqa panellarida joylashgan boʻlib, ular orasida USB-C, USB-A, Ethernet va HDMI 2.1 portlari mavjud. Simsiz aloqa uchun Wi-Fi 6E va Bluetooth 5.4 modullari javob beradi. Xavfsizlikni taʼminlash maqsadida TPM-moduli va NIST standartidagi BIOS tizimi joriy etilgan.

Qurilmaning korpusi AQSH harbiy standarti MIL-STD-810H talablariga toʻliq javob beradi, bu esa uning chidamliligini kafolatlaydi. Monoblokning vazni 5,5 kg ni tashkil etadi. Hozircha mahsulotning narxi va sotuvga chiqish sanasi eʼlon qilinmadi.

AsusExpertCenterMonoblokAMD RyzenTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

2026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23SpaceX Gigabay: 116 metrli ulkan zavod qad koʻtarmoqdaBugun, 14:22Elon Musk’ning 2 tonnalik Starfall «uchar likopchasi» sovuq gazli dvigatellarda ishlaydiBugun, 14:22Meta oʻzining WhatsApp Business uchun AI agentini global miqyosda ishga tushirdiBugun, 13:54Honor 600 Vitality Edition: 8000 nit yorqinlik va 7000 mAs batareyali smartfonBugun, 13:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin