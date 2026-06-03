Ulefone Armor Mini 5: 100 dollarlik ixcham va himoyalangan smartfon

·80·Texno
Ulefone Armor Mini 5: 100 dollarlik ixcham va himoyalangan smartfon

Ulefone kompaniyasi tugmali telefon va smartfon xususiyatlarini oʻzida jamlagan gʻayritabiiy Armor Mini 5 modelini taqdim etdi. Qurilma Android 11 operatsion tizimida ishlaydi va ilovalarni oʻrnatish imkoniyatiga ega. U 240 × 320 pikselli 2,8 dyuymli sensorli ekran hamda jismoniy klaviatura bilan jihozlangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Smartfonning texnik asosi sifatida deyarli oʻn yillik tarixga ega MediaTek MT6739 chipi tanlangan. Qurilma 1 GB tezkor va 8 GB doimiy xotiraga ega boʻlib, 64 GB gacha boʻlgan xotira kartalarini qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, unda ikkita SIM-karta uyasi mavjud va LTE tarmogʻida ishlash imkoniyati koʻzda tutilgan.

Armor Mini 5 kamerasining imkoniyatlari juda oddiy: old va orqa tomonda 0,3 megapikselli datchiklar oʻrnatilgan. Qurilmaning asosiy ustunligi uning chidamliligidadir — u IP68, IP69K va MIL-STD-810H standartlari boʻyicha himoyalangan boʻlib, suv, chang va zarbalarga bardosh bera oladi.

Gadjet 2500 mAs sigʻimli olinadigan akkumulyator bilan taʼminlangan. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, bu quvvat kutish rejimida 311 soatgacha yetadi. Hozirda ushbu noodatiy smartfonning narxi 100 dollar etib belgilangan.

UlefoneSmartfonAndroidTexnologiyaGadjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin