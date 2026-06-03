Superkompyuter O‘zbekistonning JCH-2026dagi imkoniyatlarini yuqori baholadi
Butun dunyo nigohi yaqinlashib kelayotgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatiga qaratilgan bir paytda, mashhur Opta Analyst portalining maxsus superkompyuteri bo‘lajak mundial ishtirokchilarining imkoniyatlarini tahlil qilib chiqdi. Futbol va statistika ixlosmandlari uchun e’lon qilingan ushbu yangi reyting biz, o‘zbekistonlik muxlislar uchun o‘ta ahamiyatli va quvonarlidir. Sababi, elektron "bashoratchi" milliy terma jamoamizning imkoniyatlariga ancha ijobiy baho bergan.
Garchi superkompyuter bosh sovrinni qo‘lga kiritish ehtimolimizni kamtarona 0,1 foiz deb hisoblagan bo‘lsa-da, vakillarimizning ilk urinishdayoq guruh bosqichidan keyingi bosqichga (pley-offga) yo‘l olish imkoniyatini naq 42 foizga yaqin deb baholadi. Bu debyutant jamoa uchun juda yuqori va hurmatga loyiq ko‘rsatkichdir!
Tarixiy debyut va Markaziy Osiyo faxri
Bo‘lajak Jahon chempionati yurtimiz sporti tarixiga oltin harflar bilan yozilishi shubhasiz. O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z tarixida ilk bor sayyoramizning eng nufuzli futbol bayramida maydonga tushadi. Eng e’tiborlisi, hamyurtlarimiz ushbu global turnir yo‘llanmasini qo‘lga kiritgan Markaziy Osiyo mintaqasidagi birinchi terma jamoa sifatida tarix solnomalaridan joy oldi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu mundialda ilk bor qatnashayotgan to‘rtta baxtli debyutant mamlakat bor:
O‘zbekiston
Iordaniya
Kabo-Verde
Kyurasao
Opta'ning matematik simulyatsiyasi va bosqichma-bosqich imkoniyatlarimiz
Bu raqamlar shunchaki havodan olingan emas. Futbol tahlilchilari ushbu bashoratni tayyorlash uchun maxsus model yordamida turnirni roppa-rosa 10 000 marta kompyuter simulyatsiyasidan o‘tkazishgan. Bunda jamoalarning xalqaro reytingi, oxirgi o‘yinlardagi natijalari, tarkiblarning kuchi va raqiblarning salohiyati to‘liq hisobga olingan.
Matematik modelga ko‘ra, oq bo‘rilarning bosqichma-bosqich ko‘rsatkichlari quyidagicha ko‘rinish olgan:
Guruhdan chiqish: ~42%
Chorak final (1/4): 3,78%
Yarim final (1/2): 1,16%
Finalga yetib borish: 0,32%
Bosh chempionlik (Oltin): 0,07%
Ekspertlar fikri: Hatto minimal hisoblangan foizlar ham terma jamoamizning imkoniyati yo‘q degani emas. Futbolda har soniyada mo‘jizalar yuz berishi mumkin va 42 foizlik imkoniyat vakillarimizning guruhda kuchli raqobat taklif eta olishidan dalolat beradi.
Mundial favoritlari kimlar?
Superkompyuter hisob-kitoblariga ko‘ra, turnirning bosh karoli bo‘lishga asosiy da’vogar sifatida amaldagi Yevropa chempioni — Ispaniya terma jamoasi ko‘rsatilmoqda. Ular 16,1 foizlik ko‘rsatkich bilan ro‘yxat boshida turibdi.
Kuchli o‘ntalik va ularning chempionlik imkoniyatlari:
O‘rin
Terma jamoa
Chempionlik imkoniyati
1
Ispaniya
16,1%
2
Fransiya
13,0%
3
Angliya
11,2%
4
Argentina (Amaldagi JCH g‘olibi)
10,4%
Kuchli o‘ntalikdan, shuningdek, Krishtianu Ronaldu yetakchiligidagi Portugaliya, pentakampeonlar Braziliya, shuningdek, Germaniya, Niderlandiya, Norvegiya hamda Belgiya terma jamoalari joy olgan.
Biz esa o‘z yigitlarimizga ishonamiz! Tarixiy musobaqada milliy jamoamizga ulkan zafarlar yor bo‘lishini tilab, JCH-2026 kundaliklari va eng hayajonli xabarlarini Zamin sahifalarida kuzatib boring!
…