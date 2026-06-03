Superkompyuter O‘zbekistonning JCH-2026dagi imkoniyatlarini yuqori baholadi

·184·Sport
Superkompyuter O‘zbekistonning JCH-2026dagi imkoniyatlarini yuqori baholadi

Butun dunyo nigohi yaqinlashib kelayotgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatiga qaratilgan bir paytda, mashhur Opta Analyst portalining maxsus superkompyuteri bo‘lajak mundial ishtirokchilarining imkoniyatlarini tahlil qilib chiqdi. Futbol va statistika ixlosmandlari uchun e’lon qilingan ushbu yangi reyting biz, o‘zbekistonlik muxlislar uchun o‘ta ahamiyatli va quvonarlidir. Sababi, elektron "bashoratchi" milliy terma jamoamizning imkoniyatlariga ancha ijobiy baho bergan.

Garchi superkompyuter bosh sovrinni qo‘lga kiritish ehtimolimizni kamtarona 0,1 foiz deb hisoblagan bo‘lsa-da, vakillarimizning ilk urinishdayoq guruh bosqichidan keyingi bosqichga (pley-offga) yo‘l olish imkoniyatini naq 42 foizga yaqin deb baholadi. Bu debyutant jamoa uchun juda yuqori va hurmatga loyiq ko‘rsatkichdir!

Tarixiy debyut va Markaziy Osiyo faxri

Bo‘lajak Jahon chempionati yurtimiz sporti tarixiga oltin harflar bilan yozilishi shubhasiz. O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z tarixida ilk bor sayyoramizning eng nufuzli futbol bayramida maydonga tushadi. Eng e’tiborlisi, hamyurtlarimiz ushbu global turnir yo‘llanmasini qo‘lga kiritgan Markaziy Osiyo mintaqasidagi birinchi terma jamoa sifatida tarix solnomalaridan joy oldi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu mundialda ilk bor qatnashayotgan to‘rtta baxtli debyutant mamlakat bor:

  1. O‘zbekiston

  2. Iordaniya

  3. Kabo-Verde

  4. Kyurasao

Opta'ning matematik simulyatsiyasi va bosqichma-bosqich imkoniyatlarimiz

Bu raqamlar shunchaki havodan olingan emas. Futbol tahlilchilari ushbu bashoratni tayyorlash uchun maxsus model yordamida turnirni roppa-rosa 10 000 marta kompyuter simulyatsiyasidan o‘tkazishgan. Bunda jamoalarning xalqaro reytingi, oxirgi o‘yinlardagi natijalari, tarkiblarning kuchi va raqiblarning salohiyati to‘liq hisobga olingan.

Matematik modelga ko‘ra, oq bo‘rilarning bosqichma-bosqich ko‘rsatkichlari quyidagicha ko‘rinish olgan:

Guruhdan chiqish: ~42%
Chorak final (1/4): 3,78%
Yarim final (1/2): 1,16%
Finalga yetib borish: 0,32%
Bosh chempionlik (Oltin): 0,07%

Ekspertlar fikri: Hatto minimal hisoblangan foizlar ham terma jamoamizning imkoniyati yo‘q degani emas. Futbolda har soniyada mo‘jizalar yuz berishi mumkin va 42 foizlik imkoniyat vakillarimizning guruhda kuchli raqobat taklif eta olishidan dalolat beradi.

Mundial favoritlari kimlar?

Superkompyuter hisob-kitoblariga ko‘ra, turnirning bosh karoli bo‘lishga asosiy da’vogar sifatida amaldagi Yevropa chempioni — Ispaniya terma jamoasi ko‘rsatilmoqda. Ular 16,1 foizlik ko‘rsatkich bilan ro‘yxat boshida turibdi.

Kuchli o‘ntalik va ularning chempionlik imkoniyatlari:

O‘rin

Terma jamoa

Chempionlik imkoniyati

1

Ispaniya

16,1%

2

Fransiya

13,0%

3

Angliya

11,2%

4

Argentina (Amaldagi JCH g‘olibi)

10,4%

Kuchli o‘ntalikdan, shuningdek, Krishtianu Ronaldu yetakchiligidagi Portugaliya, pentakampeonlar Braziliya, shuningdek, Germaniya, Niderlandiya, Norvegiya hamda Belgiya terma jamoalari joy olgan.

Biz esa o‘z yigitlarimizga ishonamiz! Tarixiy musobaqada milliy jamoamizga ulkan zafarlar yor bo‘lishini tilab, JCH-2026 kundaliklari va eng hayajonli xabarlarini Zamin sahifalarida kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi