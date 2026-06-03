Ruben Diash Ronalduning futboldagi eng katta orzusi haqida gapirdi
Jahon futboli ahli intiqlik bilan kutayotgan JCH-2026 starti arafasida terma jamoalar va ularning yetakchilari o‘z rejalari bilan o‘rtoqlashishda davom etmoqda. Sayoramizning eng kuchli himoyachilaridan biri, «Manchester Siti» va Portugaliya milliy terma jamoasi ustuni Ruben Diash bo‘lajak mundial oldidan o‘z fikrlarini bildirib o‘tdi. Iqtidorli futbolchi jahon futboli afsonasi Krishtianu Ronalduning uzoq yillik bosh armoni va eng oliy orzusini ro‘yobga chiqarish butun jamoa uchun qanday kuch bag‘ishlayotganini yashirib o‘tirmadi.
Diashning e’tirof etishicha, Ronalduning chempionlik shohsupasiga ko‘tarilishi yo‘lida xizmat qilish terma jamoaning har bir a’zosiga ichki bir mas’uliyat va ulkan ishtiyoq bermoqda.
Jamoadagi ichki muhit va ortiqcha bosimning yo‘qligi
Portugaliyalik himoyachi jahon birinchiligi oldidan futbolchilar ruhiy jihatdan juda yuqori kayfiyatda ekanini va maqsad sari qat’iy intilayotganliklarini ta’kidladi.
«Krishtianuning ushbu turnirda zafar quchishiga ko‘maklashish — barchamiz uchun qo‘shimcha va juda kuchli motivatsiya manbaidir. Biz bu buyuk g‘alabani nafaqat u, balki o‘zimiz, jonajon oilamiz hamda butun Portugaliya xalqi uchun ham chin dildan istaymiz. Shuni ochiq ayta olamanki, men bu maqsad ortidan yelkamda hech qanday ortiqcha ruhiy bosim yoki hayajonni his qilmayapman», — deydi Ruben Diash.
Shu o‘rinda ta’kidlash joizki, bugungi kunda 41 yoshni qarshi olgan afsonaviy hujumchi Krishtianu Ronaldu uchun mazkur JCH-2026 musobaqasi katta ehtimol bilan uning boy faoliyatidagi so‘nggi Jahon chempionati bo‘lib tarixga kiradi. Shu sababli ham portugallar ushbu imkoniyatdan maksimal darajada foydalanib, sardorlariga unutilmas sovg‘a taqdim etmoqchi.
Portugaliyaning JCH-2026 guruh bosqichidagi raqiblari
Bo‘lajak dunyo birinchiligining guruh bosqichi biz, o‘zbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham tarixiy va o‘ta hayajonli kechishi aniq. Negaki, Portugaliya terma jamoasi kvartetda aynan bizning vakillarimiz bilan kuch sinashadi.
Guruhdagi ishtirokchilar
Mintaqasi
Joriy holati
Portugaliya
Yevropa (UEFA)
Favoritlardan biri
O‘zbekiston
Osiyo (AFC)
Tarixiy debyutant va milliy faxrimiz
Kolumbiya
Janubiy Amerika (CONMEBOL)
Shiddatli va xavfli raqib
Kongo DR
Afrika (CAF)
Jismonan baquvvat jamoa
Milliy terma jamoamizning ushbu grandlarga qarshi olib boradigan tarixiy bahslari va JCH-2026 musobaqasining eng issiq, eng hayajonli lahzalarini Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…