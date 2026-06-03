Ruben Diash Ronalduning futboldagi eng katta orzusi haqida gapirdi

·174·Sport
Ruben Diash Ronalduning futboldagi eng katta orzusi haqida gapirdi

Jahon futboli ahli intiqlik bilan kutayotgan JCH-2026 starti arafasida terma jamoalar va ularning yetakchilari o‘z rejalari bilan o‘rtoqlashishda davom etmoqda. Sayoramizning eng kuchli himoyachilaridan biri, «Manchester Siti» va Portugaliya milliy terma jamoasi ustuni Ruben Diash bo‘lajak mundial oldidan o‘z fikrlarini bildirib o‘tdi. Iqtidorli futbolchi jahon futboli afsonasi Krishtianu Ronalduning uzoq yillik bosh armoni va eng oliy orzusini ro‘yobga chiqarish butun jamoa uchun qanday kuch bag‘ishlayotganini yashirib o‘tirmadi.

Diashning e’tirof etishicha, Ronalduning chempionlik shohsupasiga ko‘tarilishi yo‘lida xizmat qilish terma jamoaning har bir a’zosiga ichki bir mas’uliyat va ulkan ishtiyoq bermoqda.

Jamoadagi ichki muhit va ortiqcha bosimning yo‘qligi

Portugaliyalik himoyachi jahon birinchiligi oldidan futbolchilar ruhiy jihatdan juda yuqori kayfiyatda ekanini va maqsad sari qat’iy intilayotganliklarini ta’kidladi.

«Krishtianuning ushbu turnirda zafar quchishiga ko‘maklashish — barchamiz uchun qo‘shimcha va juda kuchli motivatsiya manbaidir. Biz bu buyuk g‘alabani nafaqat u, balki o‘zimiz, jonajon oilamiz hamda butun Portugaliya xalqi uchun ham chin dildan istaymiz. Shuni ochiq ayta olamanki, men bu maqsad ortidan yelkamda hech qanday ortiqcha ruhiy bosim yoki hayajonni his qilmayapman», — deydi Ruben Diash.

Shu o‘rinda ta’kidlash joizki, bugungi kunda 41 yoshni qarshi olgan afsonaviy hujumchi Krishtianu Ronaldu uchun mazkur JCH-2026 musobaqasi katta ehtimol bilan uning boy faoliyatidagi so‘nggi Jahon chempionati bo‘lib tarixga kiradi. Shu sababli ham portugallar ushbu imkoniyatdan maksimal darajada foydalanib, sardorlariga unutilmas sovg‘a taqdim etmoqchi.

Portugaliyaning JCH-2026 guruh bosqichidagi raqiblari

Bo‘lajak dunyo birinchiligining guruh bosqichi biz, o‘zbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham tarixiy va o‘ta hayajonli kechishi aniq. Negaki, Portugaliya terma jamoasi kvartetda aynan bizning vakillarimiz bilan kuch sinashadi.

Guruhdagi ishtirokchilar

Mintaqasi

Joriy holati

Portugaliya

Yevropa (UEFA)

Favoritlardan biri

O‘zbekiston

Osiyo (AFC)

Tarixiy debyutant va milliy faxrimiz

Kolumbiya

Janubiy Amerika (CONMEBOL)

Shiddatli va xavfli raqib

Kongo DR

Afrika (CAF)

Jismonan baquvvat jamoa

Milliy terma jamoamizning ushbu grandlarga qarshi olib boradigan tarixiy bahslari va JCH-2026 musobaqasining eng issiq, eng hayajonli lahzalarini Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi