4 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Turonbank — 11 930 so‘m.
• Asakabank — 11 950 so‘m.
4 iyun kuni amal qiladigan dollar kursi 35–36 so‘m atrofida oshishi prognoz qilinmoqda, deb yozmoqda Bankir telegram kanali.
Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Turonbank — 11 930 so‘m.
• MKBank — 11 930 so‘m.
• NBU — 11 920 so‘m.
• Infinbank — 11 920 so‘m.
Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Asakabank — 11 950 so‘m.
• Infinbank — 11 970 so‘m.
• Agrobank — 11 980 so‘m.
• Kapitalbank — 11 980 so‘m.
Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.
…