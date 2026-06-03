Leapmotor B05: 480 km masofa va hamyonbop narxda yangi elektromobil
Xitoyning Leapmotor brendi oʻzining yangi B05 elektr xatchbekini Buyuk Britaniya bozoriga olib chiqmoqda. Iyul oyidan boshlab sotuvga chiqadigan ushbu model 28,995 funt sterlingdan boshlanuvchi narxi bilan Cupra Born va Renault Megane kabi raqobatchilaridan sezilarli darajada arzonroq boʻlishi kutilmoqda. Avtomobil 174 kW gacha quvvatlanish imkoniyatiga ega boʻlib, uning akkumulyatorini 17 daqiqa ichida 30 foizdan 80 foizgacha toʻldirish mumkin. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Texnik jihatdan Leapmotor B05 orqa gʻildiraklar orqali harakatga keladi va 215 ot kuchi hamda 177 lb ft aylanish momentini taqdim etadi. Bu esa elektromobilga 0 dan 100 km/soat tezlikka (62 mil/soat) atigi 6,7 soniyada erishish imkonini beradi. Britaniya bozori uchun modelning eng kuchli versiyasi tanlangan boʻlib, u 67,1 kW/soat sigʻimli akkumulyator bilan jihozlangan va WLTP sikli boʻyicha 480 km (300 mil) masofani bosib oʻtadi.
Avtomobilning ichki qismi zamonaviy texnologiyalar bilan boyitilgan. Xususan, asosiy funksiyalarni boshqaruvchi 14,6 dyuymli sensorli displey, panoramali tom, 19 dyuymli yengil qotishmali disklar va elektr yordamida boshqariladigan old oʻrindiqlar standart komplektatsiyaga kiritilgan. Tashqi koʻrinishi boʻyicha u Volkswagen Golf oʻlchamlariga yaqin boʻlib, dizaynida Yevropa avtomobillariga xos uslub seziladi.
Xitoy bozorida ushbu model Lafa 5 nomi bilan tanilgan boʻlib, kompaniya asoschisi Jangling Zhu ushbu nomni sport uslubidagi avtomobil uchun mos deb hisoblagan. Biroq xalqaro bozorda Stellantis bilan hamkorlik doirasida model B05 indeksini oldi. Bu Leapmotor brendining global bozordagi pozitsiyasini mustahkamlash va kengroq auditoriyani jalb qilish strategiyasining bir qismidir.
…