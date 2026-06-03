Leapmotor B05: 480 km masofa va hamyonbop narxda yangi elektromobil

·222·Avto
Leapmotor B05: 480 km masofa va hamyonbop narxda yangi elektromobil

Xitoyning Leapmotor brendi oʻzining yangi B05 elektr xatchbekini Buyuk Britaniya bozoriga olib chiqmoqda. Iyul oyidan boshlab sotuvga chiqadigan ushbu model 28,995 funt sterlingdan boshlanuvchi narxi bilan Cupra Born va Renault Megane kabi raqobatchilaridan sezilarli darajada arzonroq boʻlishi kutilmoqda. Avtomobil 174 kW gacha quvvatlanish imkoniyatiga ega boʻlib, uning akkumulyatorini 17 daqiqa ichida 30 foizdan 80 foizgacha toʻldirish mumkin. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Texnik jihatdan Leapmotor B05 orqa gʻildiraklar orqali harakatga keladi va 215 ot kuchi hamda 177 lb ft aylanish momentini taqdim etadi. Bu esa elektromobilga 0 dan 100 km/soat tezlikka (62 mil/soat) atigi 6,7 soniyada erishish imkonini beradi. Britaniya bozori uchun modelning eng kuchli versiyasi tanlangan boʻlib, u 67,1 kW/soat sigʻimli akkumulyator bilan jihozlangan va WLTP sikli boʻyicha 480 km (300 mil) masofani bosib oʻtadi.

Avtomobilning ichki qismi zamonaviy texnologiyalar bilan boyitilgan. Xususan, asosiy funksiyalarni boshqaruvchi 14,6 dyuymli sensorli displey, panoramali tom, 19 dyuymli yengil qotishmali disklar va elektr yordamida boshqariladigan old oʻrindiqlar standart komplektatsiyaga kiritilgan. Tashqi koʻrinishi boʻyicha u Volkswagen Golf oʻlchamlariga yaqin boʻlib, dizaynida Yevropa avtomobillariga xos uslub seziladi.

Xitoy bozorida ushbu model Lafa 5 nomi bilan tanilgan boʻlib, kompaniya asoschisi Jangling Zhu ushbu nomni sport uslubidagi avtomobil uchun mos deb hisoblagan. Biroq xalqaro bozorda Stellantis bilan hamkorlik doirasida model B05 indeksini oldi. Bu Leapmotor brendining global bozordagi pozitsiyasini mustahkamlash va kengroq auditoriyani jalb qilish strategiyasining bir qismidir.

LeapmotorB05ElektromobilXatchbekStellantis
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Volga brendi mahalliylashtirish uchun 60 milliard rubl investitsiya kiritadiBugun, 13:56Yangi Lada Iskra TMS taqdim etildi: 218 ot kuchi va sekvental uzatmalar qutisiBugun, 12:54Toyota Highlander muqobili GAC S9 Rossiyada 6,8 mln rubldan sotiladiBugun, 11:58Eng yaxshi elektromobil: Sizga yetishmayotgan oʻsha modelBugun, 10:58Fiat Grizzly krossoveri Grande Panda modelining katta akasi sifatida taqdim etildiBugun, 10:58Lada Azimut krossoveri PMEF-2026 koʻrgazmasida namoyish etildiBugun, 10:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class ga raqobatchi bo‘lgan hashamatli sedan
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi