Zuhra Soliyeva: Sevimli san’atkorimdan o‘zim chipta so‘rayman

·196·Madaniyat
Zuhra Soliyeva: Sevimli san’atkorimdan o‘zim chipta so‘rayman

Aktrisa Zuhra Soliyeva “24/7 Podcast” dasturida mehmon bo‘lib, shou-biznesdagi munosabatlar va konsertlarga borish tajribasi haqida ochiq fikr bildirdi.

Uning aytishicha, ayrim yaxshi ko‘rgan san’atkorlari va jamoalarining konsertlariga hatto taklif bo‘lmasa ham, o‘zi murojaat qilib chipta so‘rashdan uyalmaydi.

“Shou-biznes vakillari to‘y yoki konsert qilsa, ko‘pincha mashhur yulduzlarni taklif qilishadi, meni esa ba’zan chaqirishmaydi. Masalan, men 'Dizayn' va 'Million' jamoalarining konsertlariga borishni xohlayman, lekin taklif qilishmaydi. Bunga xafa bo‘lmayman,” — deydi aktrisa.

U shuningdek, Farhod Saidov, Bunyod Saidov va Dilmurod Sultonov kabi ijodkorlar uni shaxsan taklif qilishini ham alohida ta’kidladi.

Aktrisaning aytishicha, u yaxshi ko‘rgan ijodkorining konsertini bilib qolsa, o‘zi ham “konsertingizga boray” deb bemalol murojaat qiladi.

“G‘aybulla Tursunov endi ijod boshlagan paytlari qo‘shiqlarini yaxshi ko‘rardim. U qisqa vaqtda konsert ham berdi. Meni chaqirishar deb kutdim, lekin bo‘lmadi. Keyin o‘zim yozdim, u esa darhol qo‘ng‘iroq qilib, sizga chipta beraman dedi. Bordim va juda mazza qildim. Men uchun haqiqiy konsert o‘sha bo‘lgan,” — deya so‘zlarini yakunladi aktrisa.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manzura nega kech turmush qurganini ma’lum qildiBugun, 13:51Shri Devining katta qizi premyerada qo‘rqinchli vaziyatga tushdi!Bugun, 11:37Sevinch va Kamrondan yangi duet: “Gul” tez kunda!Bugun, 11:12Ulug‘bek Rahmatullayevdan kutilmagan javob: baxt nimada? (video)Bugun, 10:59Xonanda Jasminning qiyofadoshi topildiBugun, 10:23Hande Yener mukofot olayotib sahnada noqulay holatga tushdiBugun, 10:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Yulduz Usmonova 80 yoshida qanday kampir bo‘lishini ochiq aytdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
“Sohiba” obrazi bilan tanilgan Fotima Nazarova Instagram'dan qancha pul topadi?
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Ra’no Shodiyeva Xitoydagi suv osti olamini ko‘rsatdi (video)