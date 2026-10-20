AQSH kompaniyalari O‘zbekistonga sarmoya kiritmoqda: Saida Mirziyoyeva asosiy maqsadni ochiqladi

·99·Iqtisodiyot
AQSH kompaniyalari O‘zbekistonga sarmoya kiritmoqda: Saida Mirziyoyeva asosiy maqsadni ochiqladi

O‘zbekiston va Amerika Qo‘shma Shtatlari o‘rtasidagi strategik va iqtisodiy sheriklik yangi tarixiy bosqichga ko‘tarildi. Toshkentda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va AQSH Davlat kotibi Marko Rubio ishtirokida nufuzli Amerika–O‘zbekiston ishbilarmonlik va investitsiya kengashining ta’sis yig‘ilishi bo‘lib o‘tdi.

AQSH kompaniyalari O‘zbekistonga sarmoya kiritmoqda: Saida Mirziyoyeva asosiy maqsadni ochiqladi

Mazkur yirik anjumanda ikki mamlakatning yuzdan ortiq yetakchi kompaniya va korporatsiyalari vakillari, investorlar hamda rasmiy doiralar bir maydonga jamlanib, to‘g‘ridan to‘g‘ri sarmoya jalb etish, yuqori texnologiyali ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish va qo‘shma loyihalarni amalga oshirish imkoniyatlarini batafsil muhokama qildilar.

AQSH kompaniyalari O‘zbekistonga sarmoya kiritmoqda: Saida Mirziyoyeva asosiy maqsadni ochiqladi

«Asosiy maqsad — investitsiya va yangi ish o‘rinlari»: Saida Mirziyoyevaning murojaati

Prezident administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva Kengashning tashkil etilishi ikki tomonlama munosabatlarni kengaytirishda yangi sahifa ochganini ta’kidladi:

  • Bildirilgan yuksak ishonch: U tashabbusning muvaffaqiyatli yo‘lga qo‘yilishi va ko‘rsatilgan yuksak ishonch uchun O‘zbekiston Prezidentiga samimiy minnatdorlik izhor etdi;

  • Xalqaro qo‘llab-quvvatlov: Shuningdek, ushbu muhim tashabbusni har tomonlama dastaklagani va hamkorlikka tayyorligi uchun AQSH Davlat kotibi Marko Rubio, uning rafiqasi Janett hamda Serjio Gorga alohida minnatdorlik bildirdi;

  • Amaliy natijalarga o‘tish talabi: Ta’kidlanganidek, endilikda asosiy vazifa qog‘ozdagi bandlarni real iqtisodiy ko‘rsatkichlarga aylantirishdan iborat:

    «Endi oldimizdagi asosiy vazifa — erishilgan ushbu kelishuvlarni aniq amaliy natijalarga, ya’ni investitsiyalar, zamonaviy korxonalar va yangi ish o‘rinlariga aylantirishdir. AQSH bilan hamkorlikni rivojlantirishdan ko‘zlagan maqsadimiz ham shu», — deya qayd etdi Saida Mirziyoyeva.

AQSH kompaniyalari O‘zbekistonga sarmoya kiritmoqda: Saida Mirziyoyeva asosiy maqsadni ochiqladi

AQSH biznes doiralari bilan yangi istiqbollar

Kengash doirasida kechgan muzokaralar va erishilgan natijalar O‘zbekiston iqtisodiyoti uchun muhim ustuvor yo‘nalishlarni qamrab oldi:

  • 100 dan ortiq AQSH kompaniyalari: Amerika biznesining O‘zbekiston bozoriga bo‘lgan qiziqishi ortib, energetika, axborot texnologiyalari, qishloq xo‘jaligi va sanoat kooperatsiyasi sohalarida istiqbolli loyihalar ko‘rib chiqildi;

  • Investitsiya muhitining ishonchliligi: AQSHning yirik sarmoyadorlari O‘zbekistondagi islohotlar, bozor ochiqligi va xorijiy kapital uchun yaratilgan huquqiy kafolatlarni yuqori baholadilar;

  • Texnologik transfer: Qo‘shma loyihalar orqali mamlakatimizga eng ilg‘or innovatsiyalar va zamonaviy boshqaruv standartlari kirib kelishi kutilmoqda.

AQSH kompaniyalari O‘zbekistonga sarmoya kiritmoqda: Saida Mirziyoyeva asosiy maqsadni ochiqladi

Amerika–O‘zbekiston ishbilarmonlik va investitsiya kengashining faoliyat boshlashi Toshkent va Vashington o‘rtasidagi iqtisodiy diplomatiyani sifat jihatidan mutlaqo yangi darajaga olib chiqmoqda.

AQSH kompaniyalari O‘zbekistonga sarmoya kiritmoqda: Saida Mirziyoyeva asosiy maqsadni ochiqladi
Shavkat MirziyoyevMarko RubioAmerika–O‘zbekiston ishbilarmonlik va investitsiya kengashiToshkent
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samarqandda tarixiy voqea: Marko Rubio va Serjio Gor yuksak mukofotlarga sazovor bo‘ldiSamarqandda tarixiy voqea: Marko Rubio va Serjio Gor yuksak mukofotlarga sazovor bo‘ldiKecha 23:51Shavkat Mirziyoyev AQSH Davlat kotibi Marko Rubio bilan tarixiy uchrashuv o‘tkazdi (video)Shavkat Mirziyoyev AQSH Davlat kotibi Marko Rubio bilan tarixiy uchrashuv o‘tkazdi (video)Kecha 23:11Marko Rubio «Boqiy shahar»da o‘zbek madaniyati va qadimiy hunarmandchiligiga qoyil qoldiMarko Rubio «Boqiy shahar»da o‘zbek madaniyati va qadimiy hunarmandchiligiga qoyil qoldiBugun 00:01Saida Mirziyoyeva AQSH Davlat kotibining rafiqasi Janett Rubioga Samarqandni tanishtirdiSaida Mirziyoyeva AQSH Davlat kotibining rafiqasi Janett Rubioga Samarqandni tanishtirdiKecha 18:06Registondan murojaat: Saida Mirziyoyeva va Marko Rubio OAV qarshisida nimalarni ochiqladi?Registondan murojaat: Saida Mirziyoyeva va Marko Rubio OAV qarshisida nimalarni ochiqladi?Kecha 14:51Marko Rubio Registonda: O‘zbekiston–AQSH hamkorligining yangi bosqichi muhokama qilindiMarko Rubio Registonda: O‘zbekiston–AQSH hamkorligining yangi bosqichi muhokama qilindiKecha 13:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

16 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
16 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2027 yildan kredit qarzini undirish tartibi o‘zgaradi
2027 yildan kredit qarzini undirish tartibi o‘zgaradi
20 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
1 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
1 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
13 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
13 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi