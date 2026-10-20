AQSH kompaniyalari O‘zbekistonga sarmoya kiritmoqda: Saida Mirziyoyeva asosiy maqsadni ochiqladi
O‘zbekiston va Amerika Qo‘shma Shtatlari o‘rtasidagi strategik va iqtisodiy sheriklik yangi tarixiy bosqichga ko‘tarildi. Toshkentda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va AQSH Davlat kotibi Marko Rubio ishtirokida nufuzli Amerika–O‘zbekiston ishbilarmonlik va investitsiya kengashining ta’sis yig‘ilishi bo‘lib o‘tdi.
Mazkur yirik anjumanda ikki mamlakatning yuzdan ortiq yetakchi kompaniya va korporatsiyalari vakillari, investorlar hamda rasmiy doiralar bir maydonga jamlanib, to‘g‘ridan to‘g‘ri sarmoya jalb etish, yuqori texnologiyali ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish va qo‘shma loyihalarni amalga oshirish imkoniyatlarini batafsil muhokama qildilar.
«Asosiy maqsad — investitsiya va yangi ish o‘rinlari»: Saida Mirziyoyevaning murojaati
Prezident administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva Kengashning tashkil etilishi ikki tomonlama munosabatlarni kengaytirishda yangi sahifa ochganini ta’kidladi:
Bildirilgan yuksak ishonch: U tashabbusning muvaffaqiyatli yo‘lga qo‘yilishi va ko‘rsatilgan yuksak ishonch uchun O‘zbekiston Prezidentiga samimiy minnatdorlik izhor etdi;
Xalqaro qo‘llab-quvvatlov: Shuningdek, ushbu muhim tashabbusni har tomonlama dastaklagani va hamkorlikka tayyorligi uchun AQSH Davlat kotibi Marko Rubio, uning rafiqasi Janett hamda Serjio Gorga alohida minnatdorlik bildirdi;
Amaliy natijalarga o‘tish talabi: Ta’kidlanganidek, endilikda asosiy vazifa qog‘ozdagi bandlarni real iqtisodiy ko‘rsatkichlarga aylantirishdan iborat:
«Endi oldimizdagi asosiy vazifa — erishilgan ushbu kelishuvlarni aniq amaliy natijalarga, ya’ni investitsiyalar, zamonaviy korxonalar va yangi ish o‘rinlariga aylantirishdir. AQSH bilan hamkorlikni rivojlantirishdan ko‘zlagan maqsadimiz ham shu», — deya qayd etdi Saida Mirziyoyeva.
AQSH biznes doiralari bilan yangi istiqbollar
Kengash doirasida kechgan muzokaralar va erishilgan natijalar O‘zbekiston iqtisodiyoti uchun muhim ustuvor yo‘nalishlarni qamrab oldi:
100 dan ortiq AQSH kompaniyalari: Amerika biznesining O‘zbekiston bozoriga bo‘lgan qiziqishi ortib, energetika, axborot texnologiyalari, qishloq xo‘jaligi va sanoat kooperatsiyasi sohalarida istiqbolli loyihalar ko‘rib chiqildi;
Investitsiya muhitining ishonchliligi: AQSHning yirik sarmoyadorlari O‘zbekistondagi islohotlar, bozor ochiqligi va xorijiy kapital uchun yaratilgan huquqiy kafolatlarni yuqori baholadilar;
Texnologik transfer: Qo‘shma loyihalar orqali mamlakatimizga eng ilg‘or innovatsiyalar va zamonaviy boshqaruv standartlari kirib kelishi kutilmoqda.
Amerika–O‘zbekiston ishbilarmonlik va investitsiya kengashining faoliyat boshlashi Toshkent va Vashington o‘rtasidagi iqtisodiy diplomatiyani sifat jihatidan mutlaqo yangi darajaga olib chiqmoqda.
Izohlar 0
…