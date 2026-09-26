Apple, Google, Netflix: AQSHning 100 dan ortiq gigantlari O‘zbekistonga sarmoya kiritadi

·1·Iqtisodiyot
Apple, Google, Netflix: AQSHning 100 dan ortiq gigantlari O‘zbekistonga sarmoya kiritadi

O‘zbekiston va AQSH o‘rtasidagi iqtisodiy-strategik sheriklik tarixida misli ko‘rilmagan yangi sahifa ochilmoqda. AQSH Davlat kotibi Marko Rubio Amerika biznesining 100 dan ortiq eng yirik va nufuzli vakillaridan iborat ulkan delegatsiyaga boshchilik qilgan holda Samarqand shahriga tashrif buyurishi rasman e’lon qilindi. Samarqand mezbonlik qiladigan ushbu global darajadagi uchrashuv doirasida Markaziy Osiyo va AQSH rahbarlarining nufuzli «C5+1» formatidagi muzokaralari ham bo‘lib o‘tadi.

Uchrashuv kun tartibidan O‘zbekiston va mintaqa iqtisodiyotiga to‘g‘ridan to‘g‘ri milliardlab dollarlik xorijiy investitsiyalarni jalb etish, o‘zaro savdo aylanmasini bir necha barobarga kengaytirish hamda zamonaviy «yashil» va an’anaviy energetika sohasidagi hamkorlikni strategik darajaga olib chiqish masalalari o‘rin olgan. Eng hayratlanarlisi, Amerika delegatsiyasi tarkibida dunyoning yetakchi texnologiya gigantlari — Apple, Google hamda media olami yetakchisi Netflix kabi brendlarning oliy rahbarlari bo‘lishi tasdiqlanmoqda. Bu Samarqandni nafaqat tarixiy sayyohlik markazi, balki global moliyaviy oqimlar va IT kelishuvlarining yangi poytaxtiga aylantiradi.

«100 ta kompaniya, Marko Rubio va kremniy vodiysi gigantlari»: Samarqand uchrashuvining 5 ta asosiy nuqtasi

AQSH biznes delegatsiyasining O‘zbekistonga tashrifi bo‘yicha eng muhim faktlar:

  • 100 dan ortiq AQSH kompaniyasi keladi: Amerikaning turli iqtisodiy sohalarini qamrab olgan eng yirik korxonalari Samarqandga jamlanadi;

  • Marko Rubio boshchiligidagi missiya: AQSH Davlat kotibi shaxsan tadbirkorlar delegatsiyasiga yetakchilik qiladi va rasmiy uchrashuvlarda qatnashadi;

  • «C5+1» formati va geoiqtisodiyot: Markaziy Osiyoning besh davlati va AQSH o‘rtasidagi hamkorlik formati doirasida mintaqaviy muhim qarorlar qabul qilinadi;

  • Apple, Google va Netflix O‘zbekistonda: Dunyo IT va media bozori flagmanlarining yurtimizga kelishi yangi texnologiyalar va xizmatlar bozorini ochib beradi;

  • Milliardlab dollarlik sarmoya va energetika: Muzokaralar natijasida energetika, infratuzilma va raqamli iqtisodiyot bo‘yicha yirik investitsiya shartnomalari imzolanishi kutilmoqda.

O‘zbekiston — AQSH iqtisodiy sammiti: Loyihalar ko‘lami va ishtirokchilar tasnifi

Samarqanddagi tarixiy tashrif parametrlari va kutilayotgan sohaviy natijalar taqqosi:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

Samarqand sammiti va biznes forumi ko‘rsatkichlari

Delegatsiya rahbari va maqomi

AQSH Davlat kotibi Marko Rubio (Yuqori darajadagi hukumat va biznes missiyasi)

Ishtirokchi AQSH kompaniyalari soni

100 dan ortiq transmilliy korporatsiya va sanoat gigantlari

Jalb etilgan dunyo brendlari

Apple, Google, Netflix va energetika kompaniyalari

Muzokaralar platformasi

«C5+1» formati va O‘zbekiston — AQSH maxsus biznes forumi

Asosiy yo‘nalishlar va tarmoqlar

IT texnologiyalar, energetika xavfsizligi, savdo aylanmasi va infratuzilma

Kutilayotgan moliyaviy samara

Milliardlab dollarlik to‘g‘ridan to‘g‘ri sarmoyaviy bitimlar va yangi ish o‘rinlari

Iqtisodiy va geosiyosiy ekspertiza: Nega Apple va Google Samarqandga oshiqmoqda?

Xalqaro iqtisodchilar, sarmoyaviy tahlilchilar va siyosatshunoslarning xulosalari:

  • «Markaziy Osiyo — Kremniy vodiysi uchun yangi bozor»: Apple va Google kabi texnologiya gigantlarining shaxsan tashrif buyurishi O‘zbekistondagi IT sohasining jadal rivojlanishi, yosh iste’dodlar ko‘pligi hamda raqamli infratuzilmaning liberallashuvi bilan izohlanadi; bu respublikada ushbu kompaniyalarning rasmiy vakolatxonalari va serveri bazalarini tashkil etishga yo‘l ochadi;

  • Energetika sohasidagi AQSH ustunligi: Mintaqada qayta tiklanuvchi energiya hamda elektr ta’minotini modernizatsiya qilishda AQSHning ilg‘or texnologiyalariga ehtiyoj yuqori; mazkur sammit O‘zbekiston energetikasini diversifikatsiya qilishda muhim turtki bo‘ladi;

  • Geosiyosiy ishonch va muvozanat: AQSH Davlat kotibi Marko Rubioning 100 ta kompaniya bilan shaxsan kelishi Vashingtonning O‘zbekistonni Markaziy Osiyodagi bosh iqtisodiy drayver va xavfsiz hamkor sifatida rasman tan olganidan dalolat beradi.

Sizningcha, Apple, Google va Netflix kabi dunyoning eng boy kompaniyalarining Samarqandga kelishi O‘zbekistondagi IT va biznes muhitini qanday o‘zgartiradi? AQSHning 100 dan ortiq yirik kompaniyasi investitsiyalari qaysi sohani eng tez rivojlantiradi deb o‘ylaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va yurtimiz iqtisodiyoti uchun tarixiy ahamiyatga ega ushbu eksklyuziv maqolani barcha bilan baham ko‘ring!

Marko RubioC5+1Samarqand sammitApple
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Moliyaviy gigant: Saida Mirziyoyeva «BlackRock» rahbariyati bilan muzokara o‘tkazdi...Moliyaviy gigant: Saida Mirziyoyeva «BlackRock» rahbariyati bilan muzokara o‘tkazdi...Kecha 07:03Apple va Google kabi xorijiy kompaniyalar O‘zbekistonga qancha soliq to‘ladi?Apple va Google kabi xorijiy kompaniyalar O‘zbekistonga qancha soliq to‘ladi?31 iyul 22:33O‘zbekiston va Serbiya savdoni bir necha barobar oshirishni rejalashtirdiO‘zbekiston va Serbiya savdoni bir necha barobar oshirishni rejalashtirdi8 sentabr 21:38Akvarium bozorida Tailand ustun: import 44 foizga oshdiAkvarium bozorida Tailand ustun: import 44 foizga oshdi2 avgust 20:46Firibgarlar Google orqali Uniswap nomidan 400 ming dollar oʻgʻirladiFiribgarlar Google orqali Uniswap nomidan 400 ming dollar oʻgʻirladi26 may 12:13Bybit va PIMCO hamkorligi: Tokenlashtirilgan obligatsiyalar bozorida yangi davrBybit va PIMCO hamkorligi: Tokenlashtirilgan obligatsiyalar bozorida yangi davr16 iyun 15:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
5 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
5 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
21 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
21 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
17 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
17 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda