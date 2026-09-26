Apple, Google, Netflix: AQSHning 100 dan ortiq gigantlari O‘zbekistonga sarmoya kiritadi
O‘zbekiston va AQSH o‘rtasidagi iqtisodiy-strategik sheriklik tarixida misli ko‘rilmagan yangi sahifa ochilmoqda. AQSH Davlat kotibi Marko Rubio Amerika biznesining 100 dan ortiq eng yirik va nufuzli vakillaridan iborat ulkan delegatsiyaga boshchilik qilgan holda Samarqand shahriga tashrif buyurishi rasman e’lon qilindi. Samarqand mezbonlik qiladigan ushbu global darajadagi uchrashuv doirasida Markaziy Osiyo va AQSH rahbarlarining nufuzli «C5+1» formatidagi muzokaralari ham bo‘lib o‘tadi.
Uchrashuv kun tartibidan O‘zbekiston va mintaqa iqtisodiyotiga to‘g‘ridan to‘g‘ri milliardlab dollarlik xorijiy investitsiyalarni jalb etish, o‘zaro savdo aylanmasini bir necha barobarga kengaytirish hamda zamonaviy «yashil» va an’anaviy energetika sohasidagi hamkorlikni strategik darajaga olib chiqish masalalari o‘rin olgan. Eng hayratlanarlisi, Amerika delegatsiyasi tarkibida dunyoning yetakchi texnologiya gigantlari — Apple, Google hamda media olami yetakchisi Netflix kabi brendlarning oliy rahbarlari bo‘lishi tasdiqlanmoqda. Bu Samarqandni nafaqat tarixiy sayyohlik markazi, balki global moliyaviy oqimlar va IT kelishuvlarining yangi poytaxtiga aylantiradi.
«100 ta kompaniya, Marko Rubio va kremniy vodiysi gigantlari»: Samarqand uchrashuvining 5 ta asosiy nuqtasi
AQSH biznes delegatsiyasining O‘zbekistonga tashrifi bo‘yicha eng muhim faktlar:
100 dan ortiq AQSH kompaniyasi keladi: Amerikaning turli iqtisodiy sohalarini qamrab olgan eng yirik korxonalari Samarqandga jamlanadi;
Marko Rubio boshchiligidagi missiya: AQSH Davlat kotibi shaxsan tadbirkorlar delegatsiyasiga yetakchilik qiladi va rasmiy uchrashuvlarda qatnashadi;
«C5+1» formati va geoiqtisodiyot: Markaziy Osiyoning besh davlati va AQSH o‘rtasidagi hamkorlik formati doirasida mintaqaviy muhim qarorlar qabul qilinadi;
Apple, Google va Netflix O‘zbekistonda: Dunyo IT va media bozori flagmanlarining yurtimizga kelishi yangi texnologiyalar va xizmatlar bozorini ochib beradi;
Milliardlab dollarlik sarmoya va energetika: Muzokaralar natijasida energetika, infratuzilma va raqamli iqtisodiyot bo‘yicha yirik investitsiya shartnomalari imzolanishi kutilmoqda.
O‘zbekiston — AQSH iqtisodiy sammiti: Loyihalar ko‘lami va ishtirokchilar tasnifi
Samarqanddagi tarixiy tashrif parametrlari va kutilayotgan sohaviy natijalar taqqosi:
Ko‘rsatkichlar va mezonlar
Samarqand sammiti va biznes forumi ko‘rsatkichlari
Delegatsiya rahbari va maqomi
AQSH Davlat kotibi Marko Rubio (Yuqori darajadagi hukumat va biznes missiyasi)
Ishtirokchi AQSH kompaniyalari soni
100 dan ortiq transmilliy korporatsiya va sanoat gigantlari
Jalb etilgan dunyo brendlari
Apple, Google, Netflix va energetika kompaniyalari
Muzokaralar platformasi
«C5+1» formati va O‘zbekiston — AQSH maxsus biznes forumi
Asosiy yo‘nalishlar va tarmoqlar
IT texnologiyalar, energetika xavfsizligi, savdo aylanmasi va infratuzilma
Kutilayotgan moliyaviy samara
Milliardlab dollarlik to‘g‘ridan to‘g‘ri sarmoyaviy bitimlar va yangi ish o‘rinlari
Iqtisodiy va geosiyosiy ekspertiza: Nega Apple va Google Samarqandga oshiqmoqda?
Xalqaro iqtisodchilar, sarmoyaviy tahlilchilar va siyosatshunoslarning xulosalari:
«Markaziy Osiyo — Kremniy vodiysi uchun yangi bozor»: Apple va Google kabi texnologiya gigantlarining shaxsan tashrif buyurishi O‘zbekistondagi IT sohasining jadal rivojlanishi, yosh iste’dodlar ko‘pligi hamda raqamli infratuzilmaning liberallashuvi bilan izohlanadi; bu respublikada ushbu kompaniyalarning rasmiy vakolatxonalari va serveri bazalarini tashkil etishga yo‘l ochadi;
Energetika sohasidagi AQSH ustunligi: Mintaqada qayta tiklanuvchi energiya hamda elektr ta’minotini modernizatsiya qilishda AQSHning ilg‘or texnologiyalariga ehtiyoj yuqori; mazkur sammit O‘zbekiston energetikasini diversifikatsiya qilishda muhim turtki bo‘ladi;
Geosiyosiy ishonch va muvozanat: AQSH Davlat kotibi Marko Rubioning 100 ta kompaniya bilan shaxsan kelishi Vashingtonning O‘zbekistonni Markaziy Osiyodagi bosh iqtisodiy drayver va xavfsiz hamkor sifatida rasman tan olganidan dalolat beradi.
Sizningcha, Apple, Google va Netflix kabi dunyoning eng boy kompaniyalarining Samarqandga kelishi O‘zbekistondagi IT va biznes muhitini qanday o‘zgartiradi? AQSHning 100 dan ortiq yirik kompaniyasi investitsiyalari qaysi sohani eng tez rivojlantiradi deb o‘ylaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va yurtimiz iqtisodiyoti uchun tarixiy ahamiyatga ega ushbu eksklyuziv maqolani barcha bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…