"Endi O‘zbekistonga tez-tez kelishingizga to‘g‘ri keladi": Rubio amerikalik ishbilarmonlarga
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH davlat kotibi Marko Rubio Vashington O‘zbekiston bilan hamkorlikni kengaytirishni ustuvor yo‘nalish deb bilishini ma’lum qildi.
- Samarqandda o‘tgan Amerika–O‘zbekiston ishbilarmonlik va investitsiya kengashining ikkinchi yig‘ilishiga 200 nafardan ortiq amerikalik tadbirkor tashrif buyurdi.
- Rubio prezident Shavkat Mirziyoyevning islohotlarini yuqori baholab, ikki davlat o‘rtasidagi iqtisodiy aloqalar kelgusi yillarda yanada mustahkamlanishiga ishonch bildirdi.
AQSH davlat kotibi Marko Rubio O‘zbekiston bilan hamkorlikni kengaytirish Vashington uchun ustuvor yo‘nalishga aylanganini ma’lum qildi. U Amerika–O‘zbekiston ishbilarmonlik va investitsiya kengashining ikkinchi yig‘ilishida prezident Shavkat Mirziyoyevning islohotlarini yuqori baholab, ular ikki mamlakat va butun Markaziy Osiyo uchun yangi imkoniyatlar ochganini ta’kidladi. Rubio hatto 5–6 yildan keyin bugungi kun ikki davlat munosabatlari tarixidagi muhim bosqich sifatida esga olinishiga ishonch bildirdi.
«Bugungi oqshomni eslashadi»: Rubio O‘zbekiston bilan hamkorlik istiqbollarini baholadi
Samarqandda bo‘lib o‘tgan Amerika–O‘zbekiston ishbilarmonlik va investitsiya kengashining ikkinchi yig‘ilishi ochilishida so‘zga chiqqan Marko Rubio AQSHning Markaziy Osiyoga nisbatan siyosatidagi o‘zgarishlar haqida gapirdi.
Uning ta’kidlashicha, Vashington mintaqadagi davlatlar, xususan, O‘zbekiston bilan hamkorlikni ancha oldinroq va kengroq miqyosda yo‘lga qo‘yishi mumkin edi. Biroq so‘nggi yillarda bu yo‘nalishda sezilarli o‘zgarishlar yuz berdi.
«Meni quvontiradigan jihati shundaki, bu vaziyat taxminan 10 yil oldin o‘zgara boshladi va prezident Tramp rahbarligida jarayon sezilarli darajada jadallashdi», — dedi AQSH davlat kotibi.
Rubio prezident Donald Trampning Markaziy Osiyo bilan munosabatlarga ustuvor ahamiyat qaratayotganini qayd etdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, o‘tgan yili Oq uyda o‘tkazilgan sammit va Serjio Gorning AQSH prezidentining Markaziy Osiyo bo‘yicha maxsus vakili etib tayinlanishi Vashingtonning mintaqadagi hamkorlikka jiddiy e’tibor qaratayotganini ko‘rsatadi.
AQSH O‘zbekiston bilan hamkorlikni yanada kengaytirmoqchi
Marko Rubio Amerika Qo‘shma Shtatlari O‘zbekiston va Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari bilan aloqalarni mustahkamlash niyatida ekanini ochiq bildirdi.
«Hech kimda shubha bo‘lmasin. Qo‘shma Shtatlar ushbu mintaqaning ham, O‘zbekistonning ham hamkori bo‘lishni istaydi. Biz allaqachon hamkormiz va bu hamkorlikni yanada mustahkamlash va kengaytirish niyatidamiz», — dedi u.
Davlat kotibining fikricha, Samarqanddagi biznes-forum ushbu maqsad yo‘lidagi muhim qadamlardan biri hisoblanadi. U Amerika va O‘zbekiston o‘rtasidagi munosabatlar kelgusi yillarda yanada rivojlanishiga ishonch bildirdi.
«Ishonamanki, 5–6 yildan keyin odamlar Amerikaning O‘zbekiston bilan munosabatlari qanday rivojlanganini tahlil qilganida aynan bugungi oqshomni eslashadi», — dedi Rubio.
Bu bayonot ikki mamlakat o‘rtasidagi hamkorlikni uzoq muddatli istiqbolda rivojlantirishga intilish borligini ko‘rsatadi. Ayni paytda munosabatlarning qay darajada kengayishi amaliy kelishuvlar, investitsiya loyihalari va ularning bajarilishiga bog‘liq bo‘ladi.
200 nafardan ortiq amerikalik ishbilarmon O‘zbekistonga keldi
Rubio nutqida biznes vakillarining tashrifini alohida ta’kidladi. Uning qayd etishicha, Qo‘shma Shtatlardan 200 nafardan ortiq ishbilarmon O‘zbekistonga kelgan.
Bu ishtirok ikki mamlakat o‘rtasidagi iqtisodiy muloqotda xususiy sektorga katta e’tibor qaratilayotganini anglatadi. Amerika kompaniyalari uchun O‘zbekiston bozori bilan tanishish, mahalliy hamkorlar bilan aloqalar o‘rnatish va investitsiya imkoniyatlarini o‘rganish muhim ahamiyatga ega.
AQSH–O‘zbekiston ishbilarmonlik va investitsiya kengashining ikkinchi yig‘ilishi ham aynan shu maqsadlarga xizmat qiladi. Unda davlat idoralari va biznes vakillari o‘rtasidagi muloqotni rivojlantirish, iqtisodiy hamkorlikning istiqbolli yo‘nalishlarini muhokama qilish imkoniyati mavjud.
Rubio amerikalik ishbilarmonlarga qarata, ularning O‘zbekistonga yana ko‘p marta kelishlariga to‘g‘ri kelishini hazilomuz tarzda ta’kidladi.
«Balki bu yerdan kvartira yoki kichikroq uy sotib olishingiz kerak bo‘lar. Chunki endi O‘zbekistonga tez-tez kelishingizga to‘g‘ri keladi. Biz bunga umid qilamiz», — dedi u.
Bu so‘zlar orqali AQSH davlat kotibi biznes vakillarining O‘zbekiston bilan aloqalari bir martalik tashrif bilan cheklanmay, doimiy hamkorlikka aylanishiga umid bildirgan.
Shavkat Mirziyoyev islohotlari alohida e’tirof etildi
Marko Rubio nutqida prezident Shavkat Mirziyoyevning mamlakatni isloh qilish va xalqaro hamkorlik uchun ochishga qaratilgan siyosatini alohida qayd etdi.
Uning ta’kidlashicha, O‘zbekistonda amalga oshirilgan o‘zgarishlarsiz bugungi darajadagi hamkorlik imkoniyatlarini yaratish qiyin bo‘lar edi.
«Siz amalga oshirgan islohotlaringizsiz bularning imkoni bo‘lmasdi, janob prezident. Siz mamlakatingizni dunyoga ochdingiz. Eng muhimi, Qo‘shma Shtatlar va prezident Trampni hamkor sifatida qabul qildingiz», — dedi AQSH davlat kotibi.
Rubio O‘zbekistondagi o‘zgarishlar nafaqat mamlakatning o‘zi, balki butun Markaziy Osiyo va AQSH uchun ham o‘zaro manfaatli rivojlanish imkoniyatlarini yaratganini ta’kidladi.
Ushbu bayonotda iqtisodiy hamkorlikning muhim sharti sifatida ochiqlik, ishonch va uzoq muddatli sheriklikka tayyorlik ko‘rsatilgan.
G20 sammiti va Markaziy Osiyoning xalqaro maydondagi o‘rni
Marko Rubio o‘z nutqida joriy yil oxirida Qo‘shma Shtatlarda o‘tkazilishi rejalashtirilgan G20 yig‘ilishiga ham to‘xtaldi. Uning aytishicha, mintaqaning bir qator davlatlari, jumladan, O‘zbekiston ham ushbu tadbirga kuzatuvchi sifatida taklif etilmoqda.
Bu masala Markaziy Osiyo mamlakatlarining xalqaro iqtisodiy va siyosiy muloqotlardagi ishtirokini kengaytirish nuqtayi nazaridan ahamiyatlidir.
Shu bilan birga, kuzatuvchi sifatida taklif etilish G20ning doimiy a’zoligi bilan bir xil emas. Ammo bunday ishtirok xalqaro muloqotlarda mamlakat pozitsiyasini bayon etish va boshqa davlatlar bilan aloqalarni mustahkamlash uchun qo‘shimcha imkoniyat yaratishi mumkin.
Hamkorlikning haqiqiy natijasi investitsiya va yangi loyihalarda namoyon bo‘ladi
Samarqanddagi biznes-forum va Marko Rubioning bayonotlari O‘zbekiston–AQSH munosabatlarida iqtisodiy hamkorlik muhim o‘rin tutayotganini ko‘rsatdi. Amerika kompaniyalari vakillarining ishtiroki, investitsiyaviy muloqotlar va siyosiy qo‘llab-quvvatlash kelgusi hamkorlik uchun zamin yaratishi mumkin.
Biroq bunday tashriflarning uzoq muddatli samarasi faqat bildirilgan niyatlar bilan emas, balki aniq natijalar bilan baholanadi. Yangi investitsiyalar, amalga oshiriladigan loyihalar, biznes aloqalarining kengayishi va o‘zaro savdo hajmining o‘sishi hamkorlikning amaliy ko‘rsatkichlari bo‘ladi.
Marko Rubioning asosiy ishorasi aniq: Vashington O‘zbekistonni Markaziy Osiyodagi muhim hamkorlaridan biri sifatida ko‘rmoqda va bu aloqalarni yanada rivojlantirishni istaydi. Endi Samarqandda bildirilgan maqsadlar qay darajada amaliy iqtisodiy natijalarga aylanishi ikki mamlakat uchun ham muhim masala bo‘lib qoladi.
Izohlar 0
…