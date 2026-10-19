Samarqandda tarixiy voqea: Marko Rubio va Serjio Gor yuksak mukofotlarga sazovor bo‘ldi

·35·O‘zbekiston
Samarqandda tarixiy voqea: Marko Rubio va Serjio Gor yuksak mukofotlarga sazovor bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev AQSH Davlat kotibi Marko Rubio hamda AQSH Prezidentining Janubiy va Markaziy Osiyo bo‘yicha maxsus vakili Serjio Gor ga O‘zbekistonning yuksak davlat mukofotlarini topshirdi.
  • Marko Rubio «Buyuk xizmatlari uchun» ordeni bilan, Serjio Gor esa «Do‘stlik» ordeni bilan taqdirlandi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev rasmiy tashrif bilan yurtimizda bo‘lib turgan Amerika Qo‘shma Shtatlari delegatsiyasining yuqori martabali vakillari — AQSH Davlat kotibi Marko Rubio hamda AQSH Prezidentining Janubiy va Markaziy Osiyo bo‘yicha maxsus vakili Serjio Gorga O‘zbekistonning yuksak davlat mukofotlarini tantanali ravishda topshirdi.

Ushbu taqdirlov ikki davlat o‘rtasidagi strategik sheriklikni mustahkamlash va siyosiy-iqtisodiy muloqotni yangi tarixiy bosqichga ko‘tarish yo‘lidagi sa’y-harakatlarning yuksak e’tirofi bo‘ldi.

Samarqandda tarixiy voqea: Marko Rubio va Serjio Gor yuksak mukofotlarga sazovor bo‘ldi

Marko Rubio — «Buyuk xizmatlari uchun» ordeni sohibi

AQSH Davlat kotibi Marko Rubio O‘zbekistonning eng oliy mukofotlaridan biri bo‘lgan «Buyuk xizmatlari uchun» ordeni bilan taqdirlandi:

  • Strategik sheriklikni rivojlantirish: Uning O‘zbekiston va AQSH o‘rtasidagi siyosiy-diplomatik, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy hamda madaniy-gumanitar hamkorlikni har tomonlama kengaytirishga qo‘shgan ulkan shaxsiy hissasi alohida qayd etildi;

  • Mintaqaviy barqarorlik: Markaziy Osiyoda tinchlik, xavfsizlik va izchil taraqqiyotni ta’minlashga qaratilgan tashabbuslarni qo‘llab-quvvatlashdagi faolligi yuqori baholandi;

  • Xalqaro tashabbuslar va do‘stlik: Yangi O‘zbekistonning xalqaro maydondagi muhim tashabbuslarini ilgari surish hamda ikki mamlakat xalqlari o‘rtasidagi o‘zaro ishonch va do‘stlik rishtalarini mustahkamlash yo‘lidagi xizmatlari e’tirof etildi.

Samarqandda tarixiy voqea: Marko Rubio va Serjio Gor yuksak mukofotlarga sazovor bo‘ldi

Serjio Gor «Do‘stlik» ordeni bilan mukofotlandi

AQSH Prezidentining Janubiy va Markaziy Osiyo bo‘yicha maxsus vakili Serjio Gor ikki tomonlama do‘stona aloqalarni mustahkamlashga qo‘shgan muhim hissasi uchun «Do‘stlik» ordeniga sazovor bo‘ldi:

Samarqandda tarixiy voqea: Marko Rubio va Serjio Gor yuksak mukofotlarga sazovor bo‘ldi

  • Siyosiy muloqot va kelishuvlar: Uning ikki tomonlama muloqotni faollashtirish hamda erishilgan muhim kelishuvlarni hayotga tatbiq etishdagi faol sa’y-harakatlari qayd etildi;

  • Investitsiyalar va biznes hamkorlik: Amerikaning yirik sarmoyadorlarini O‘zbekiston iqtisodiyotiga jalb etish, istiqbolli qo‘shma loyihalarni amalga oshirishdagi xizmatlari e’tirof etildi;

  • Ishbilarmonlik kengashi rivoji: Amerika – O‘zbekiston ishbilarmonlik va investitsiya kengashi doirasidagi samarali sheriklikni yo‘lga qo‘yish va mustahkamlashdagi amaliy hissasi yuksak baholandi.

Samarqandda tarixiy voqea: Marko Rubio va Serjio Gor yuksak mukofotlarga sazovor bo‘ldi

Oliy darajadagi mazkur taqdirlash marosimi O‘zbekiston va AQSH o‘rtasida shakllangan yuqori darajadagi ishonch, o‘zaro hurmat hamda uzoq muddatli strategik hamkorlikning yana bir yorqin namunasiga aylandi.

Shavkat MirziyoyevMarko RubioSerjio GorO‘zbekiston-Amerika strategik sheriklik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Marko Rubio O‘zbekistonga keldi: Tramp ma’muriyatining tashrif ortidagi sirlari ochiqlandiMarko Rubio O‘zbekistonga keldi: Tramp ma’muriyatining tashrif ortidagi sirlari ochiqlandiKecha 09:01Shavkat Mirziyoyev AQSH maxsus vakili Serjio Gorni qabul qildi — muhim diplomatik kelishuvShavkat Mirziyoyev AQSH maxsus vakili Serjio Gorni qabul qildi — muhim diplomatik kelishuv17 oktabr 10:20Serjio Gor va Saida Mirziyoyeva mahalliy bozorni aylanishdi — diplomatiyadan holi muhitSerjio Gor va Saida Mirziyoyeva mahalliy bozorni aylanishdi — diplomatiyadan holi muhitKecha 10:10Saida Mirziyoyeva Serjio Gor bilan Toshkentdagi bozorni aylandiSaida Mirziyoyeva Serjio Gor bilan Toshkentdagi bozorni aylandi18 oktabr 21:07Shavkat Mirziyoyev AQSH Davlat kotibi Marko Rubio bilan tarixiy uchrashuv o‘tkazdi (video)Shavkat Mirziyoyev AQSH Davlat kotibi Marko Rubio bilan tarixiy uchrashuv o‘tkazdi (video)Kecha 23:11Marko Rubio «Boqiy shahar»da o‘zbek madaniyati va qadimiy hunarmandchiligiga qoyil qoldiMarko Rubio «Boqiy shahar»da o‘zbek madaniyati va qadimiy hunarmandchiligiga qoyil qoldiBugun 00:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?