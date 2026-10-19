Samarqandda tarixiy voqea: Marko Rubio va Serjio Gor yuksak mukofotlarga sazovor bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev AQSH Davlat kotibi Marko Rubio hamda AQSH Prezidentining Janubiy va Markaziy Osiyo bo‘yicha maxsus vakili Serjio Gor ga O‘zbekistonning yuksak davlat mukofotlarini topshirdi.
- Marko Rubio «Buyuk xizmatlari uchun» ordeni bilan, Serjio Gor esa «Do‘stlik» ordeni bilan taqdirlandi.
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev rasmiy tashrif bilan yurtimizda bo‘lib turgan Amerika Qo‘shma Shtatlari delegatsiyasining yuqori martabali vakillari — AQSH Davlat kotibi Marko Rubio hamda AQSH Prezidentining Janubiy va Markaziy Osiyo bo‘yicha maxsus vakili Serjio Gorga O‘zbekistonning yuksak davlat mukofotlarini tantanali ravishda topshirdi.
Ushbu taqdirlov ikki davlat o‘rtasidagi strategik sheriklikni mustahkamlash va siyosiy-iqtisodiy muloqotni yangi tarixiy bosqichga ko‘tarish yo‘lidagi sa’y-harakatlarning yuksak e’tirofi bo‘ldi.
Marko Rubio — «Buyuk xizmatlari uchun» ordeni sohibi
AQSH Davlat kotibi Marko Rubio O‘zbekistonning eng oliy mukofotlaridan biri bo‘lgan «Buyuk xizmatlari uchun» ordeni bilan taqdirlandi:
Strategik sheriklikni rivojlantirish: Uning O‘zbekiston va AQSH o‘rtasidagi siyosiy-diplomatik, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy hamda madaniy-gumanitar hamkorlikni har tomonlama kengaytirishga qo‘shgan ulkan shaxsiy hissasi alohida qayd etildi;
Mintaqaviy barqarorlik: Markaziy Osiyoda tinchlik, xavfsizlik va izchil taraqqiyotni ta’minlashga qaratilgan tashabbuslarni qo‘llab-quvvatlashdagi faolligi yuqori baholandi;
Xalqaro tashabbuslar va do‘stlik: Yangi O‘zbekistonning xalqaro maydondagi muhim tashabbuslarini ilgari surish hamda ikki mamlakat xalqlari o‘rtasidagi o‘zaro ishonch va do‘stlik rishtalarini mustahkamlash yo‘lidagi xizmatlari e’tirof etildi.
Serjio Gor «Do‘stlik» ordeni bilan mukofotlandi
AQSH Prezidentining Janubiy va Markaziy Osiyo bo‘yicha maxsus vakili Serjio Gor ikki tomonlama do‘stona aloqalarni mustahkamlashga qo‘shgan muhim hissasi uchun «Do‘stlik» ordeniga sazovor bo‘ldi:
Siyosiy muloqot va kelishuvlar: Uning ikki tomonlama muloqotni faollashtirish hamda erishilgan muhim kelishuvlarni hayotga tatbiq etishdagi faol sa’y-harakatlari qayd etildi;
Investitsiyalar va biznes hamkorlik: Amerikaning yirik sarmoyadorlarini O‘zbekiston iqtisodiyotiga jalb etish, istiqbolli qo‘shma loyihalarni amalga oshirishdagi xizmatlari e’tirof etildi;
Ishbilarmonlik kengashi rivoji: Amerika – O‘zbekiston ishbilarmonlik va investitsiya kengashi doirasidagi samarali sheriklikni yo‘lga qo‘yish va mustahkamlashdagi amaliy hissasi yuksak baholandi.
Oliy darajadagi mazkur taqdirlash marosimi O‘zbekiston va AQSH o‘rtasida shakllangan yuqori darajadagi ishonch, o‘zaro hurmat hamda uzoq muddatli strategik hamkorlikning yana bir yorqin namunasiga aylandi.
Izohlar 0
…