Shavkat Mirziyoyev AQSH Davlat kotibi Marko Rubio bilan tarixiy uchrashuv o‘tkazdi (video)
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev rasmiy tashrif bilan mamlakatimizda bo‘lib turgan Amerika Qo‘shma Shtatlari Davlat kotibi Marko Rubioni qabul qildi.
Uchrashuv avvalida davlatimiz rahbari yuqori martabali mehmonni samimiy qarshi olib, uning tashrifi ikki tomonlama munosabatlarda mutlaqo yangi tarixiy davrni boshlab berayotganini alohida ta’kidladi:
«O‘zbekistonga kelganingiz uchun katta rahmat. Biz munosabatlarimiz tarixida yangi sahifa ochmoqdamiz!», — deya davlat rahbarining so‘zlarini keltiradi matbuot xizmati.
Strategik sheriklik va oliy darajadagi muloqot
Tomonlarning muzokaralari ochiq, konstruktiv va yuksak ishonch ruhida bo‘lib o‘tdi:
Samimiy qabul: Ikki davlat vakillarining qutlashuv lahzalarida hamkorlikni sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqishga bo‘lgan qat’iy intilish yaqqol namoyon bo‘ldi;
Keng qamrovli kun tartibi: Muloqot chog‘ida O‘zbekiston va AQSH o‘rtasidagi strategik sheriklikni yanada chuqurlashtirish, siyosiy, iqtisodiy va investitsiyaviy aloqalarni mustahkamlash masalalari muhokama qilindi;
Markaziy Osiyo va xavfsizlik: Muzokaralarda mintaqaviy barqarorlik, xavfsizlik, shuningdek, «C5+1» formati doirasidagi amaliy hamkorlikni rivojlantirish istiqbollari ham diqqat markazida bo‘ldi.
Savdo-iqtisodiy aloqalar va biznes hamkorlik
AQSH Davlat kotibi Marko Rubioning tashrifi O‘zbekiston va Amerika ishbilarmon doiralari o‘rtasidagi aloqalarni faollashtirishda muhim platforma bo‘lib xizmat qilmoqda:
Investitsiyalar va texnologiyalar: AQSHning yetakchi kompaniyalarini O‘zbekiston iqtisodiyotiga jalb qilish, texnologik hamkorlik va qo‘shma loyihalarni amalga oshirish ustuvor yo‘nalishlar sifatida belgilandi;
Yangi hamkorlik davri: Rasmiy Vashington tomonidan O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlar va ochiq tashqi siyosat yuqori baholanib, barcha sohalarda sheriklikni kengaytirishga tayyorlik bildirildi.
Mazkur oliy darajadagi muzokaralar O‘zbekiston va AQSH o‘rtasidagi strategik muloqotni mustahkamlab, uzoq muddatli hamkorlik uchun keng imkoniyatlar eshigini ochmoqda.
Izohlar 0
…