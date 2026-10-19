Shavkat Mirziyoyev AQSH Davlat kotibi Marko Rubio bilan tarixiy uchrashuv o‘tkazdi (video)

·0·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyev AQSH Davlat kotibi Marko Rubio bilan tarixiy uchrashuv o‘tkazdi (video)

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev rasmiy tashrif bilan mamlakatimizda bo‘lib turgan Amerika Qo‘shma Shtatlari Davlat kotibi Marko Rubioni qabul qildi.

Uchrashuv avvalida davlatimiz rahbari yuqori martabali mehmonni samimiy qarshi olib, uning tashrifi ikki tomonlama munosabatlarda mutlaqo yangi tarixiy davrni boshlab berayotganini alohida ta’kidladi:

«O‘zbekistonga kelganingiz uchun katta rahmat. Biz munosabatlarimiz tarixida yangi sahifa ochmoqdamiz!», — deya davlat rahbarining so‘zlarini keltiradi matbuot xizmati.

Strategik sheriklik va oliy darajadagi muloqot

Tomonlarning muzokaralari ochiq, konstruktiv va yuksak ishonch ruhida bo‘lib o‘tdi:

  • Samimiy qabul: Ikki davlat vakillarining qutlashuv lahzalarida hamkorlikni sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqishga bo‘lgan qat’iy intilish yaqqol namoyon bo‘ldi;

  • Keng qamrovli kun tartibi: Muloqot chog‘ida O‘zbekiston va AQSH o‘rtasidagi strategik sheriklikni yanada chuqurlashtirish, siyosiy, iqtisodiy va investitsiyaviy aloqalarni mustahkamlash masalalari muhokama qilindi;

  • Markaziy Osiyo va xavfsizlik: Muzokaralarda mintaqaviy barqarorlik, xavfsizlik, shuningdek, «C5+1» formati doirasidagi amaliy hamkorlikni rivojlantirish istiqbollari ham diqqat markazida bo‘ldi.

Savdo-iqtisodiy aloqalar va biznes hamkorlik

AQSH Davlat kotibi Marko Rubioning tashrifi O‘zbekiston va Amerika ishbilarmon doiralari o‘rtasidagi aloqalarni faollashtirishda muhim platforma bo‘lib xizmat qilmoqda:

  • Investitsiyalar va texnologiyalar: AQSHning yetakchi kompaniyalarini O‘zbekiston iqtisodiyotiga jalb qilish, texnologik hamkorlik va qo‘shma loyihalarni amalga oshirish ustuvor yo‘nalishlar sifatida belgilandi;

  • Yangi hamkorlik davri: Rasmiy Vashington tomonidan O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlar va ochiq tashqi siyosat yuqori baholanib, barcha sohalarda sheriklikni kengaytirishga tayyorlik bildirildi.

Mazkur oliy darajadagi muzokaralar O‘zbekiston va AQSH o‘rtasidagi strategik muloqotni mustahkamlab, uzoq muddatli hamkorlik uchun keng imkoniyatlar eshigini ochmoqda.

Shavkat MirziyoyevMarko RubioAQSH-O‘zbekiston strategik sheriklikC5+1
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Marko Rubio Registonda: O‘zbekiston–AQSH hamkorligining yangi bosqichi muhokama qilindiMarko Rubio Registonda: O‘zbekiston–AQSH hamkorligining yangi bosqichi muhokama qilindiBugun 13:44Marko Rubio O‘zbekistonga keldi: Tramp ma’muriyatining tashrif ortidagi sirlari ochiqlandiMarko Rubio O‘zbekistonga keldi: Tramp ma’muriyatining tashrif ortidagi sirlari ochiqlandiBugun 09:01AQSH Davlat kotibi Marko Rubio Samarqandga keldiAQSH Davlat kotibi Marko Rubio Samarqandga keldiKecha 20:43Apple, Google, Netflix: AQSHning 100 dan ortiq gigantlari O‘zbekistonga sarmoya kiritadiApple, Google, Netflix: AQSHning 100 dan ortiq gigantlari O‘zbekistonga sarmoya kiritadi26 sentabr 10:02AQSH Davlat kotibi O‘zbekiston tarixida ilk bor biznes missiyasi bilan tashrif buyurdiAQSH Davlat kotibi O‘zbekiston tarixida ilk bor biznes missiyasi bilan tashrif buyurdiBugun 09:12Saida Mirziyoyeva AQSH Davlat kotibining rafiqasi Janett Rubioga Samarqandni tanishtirdiSaida Mirziyoyeva AQSH Davlat kotibining rafiqasi Janett Rubioga Samarqandni tanishtirdiBugun 18:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?