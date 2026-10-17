Saida Mirziyoyeva «Henderson Land Group» rahbari Piter Li bilan uchrashdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Saida Mirziyoyeva 16-oktyabr kuni «Henderson Land Group» boshqaruvi raisi Piter Li bilan uchrashib, O‘zbekiston va Hongkong ishbilarmon doiralari o‘rtasida uzoq muddatli sarmoyaviy sheriklik hamda shaharsozlik va yuqori texnologiyalar sohasida hamkorlik istiqbollarini muhokama qildi.
- Uchrashuvda qayta tiklanuvchi energetika, Yangi Toshkent infratuzilmasini rivojlantirish va ta’lim sohalaridagi qo‘shma loyihalarga alohida e’tibor qaratildi.
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva 16 oktyabr kuni Xitoyning Hongkong maxsus ma’muriy hududidagi eng nufuzli va yirik xoldinglardan biri bo‘lmish «Henderson Land Group» boshqaruvi raisi Piter Li bilan uchrashuv o‘tkazdi.
Muloqot chog‘ida O‘zbekiston va Hongkong ishbilarmon doiralari o‘rtasida uzoq muddatli sarmoyaviy sheriklikni yo‘lga qo‘yish hamda shaharsozlik va yuqori texnologiyalar sohasida yirik tashabbuslarni birgalikda amalga oshirish istiqbollari ko‘rib chiqildi.
Hamkorlikning ustuvor yo‘nalishlari: Yangi Toshkent va yashil energetika
Saida Mirziyoyeva o‘zining rasmiy ijtimoiy tarmoq sahifasida muzokaralarning asosiy mazmun-mohiyatiga to‘xtalib o‘tdi:
Istiqbolli loyihalar kun tartibi: «Qayta tiklanuvchi energetika, Yangi Toshkent infratuzilmasini rivojlantirish va ta’lim sohalaridagi istiqbolli qo‘shma loyihalarni batafsil muhokama qildik;
Ochiq investitsiya muhiti: Mamlakatimiz xorijiy investitsiyalar uchun to‘liq ochiq va biz Hongkongning yetakchi, ilg‘or biznes doiralari bilan o‘zaro manfaatli hamkorlikdan manfaatdormiz», — deya ta’kidladi Prezident Administratsiyasi rahbari.
Toshkent xalqaro moliya markazining o‘rni va imkoniyatlar
Muzokaralarda sheriklik tashabbuslarini tizimli va kafolatli qo‘llab-quvvatlash mexanizmlariga alohida e’tibor qaratildi:
Moliyaviy qo‘llab-quvvatlov: Yangi tashkil etilayotgan Toshkent xalqaro moliya markazi orqali xalqaro investorlar, jumladan, «Henderson Land Group»ning istiqbolli tashabbuslarini har tomonlama rag‘batlantirish va himoya qilishga tayyorlik bildirildi;
Uzoq muddatli ishonch: «O‘zbekiston va Hongkong o‘rtasida uzoq muddatli strategik va iqtisodiy sheriklikni yangi bosqichga olib chiqish uchun ulkan imkoniyatlar mavjudligiga ishonaman», — deb yozdi Saida Mirziyoyeva.
Osiyoning yetakchi infratuzilmaviy gigantlaridan biri bilan o‘tkazilgan ushbu muzokaralar poytaxtning yangi qismini zamonaviy shaharsozlik talablari asosida qurish hamda yuqori malakali ta’lim va energetika loyihalarini jadallashtirishga xizmat qiladi.
Izohlar 0
…