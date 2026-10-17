Saida Mirziyoyeva «Henderson Land Group» rahbari Piter Li bilan uchrashdi

·36·Iqtisodiyot
Saida Mirziyoyeva «Henderson Land Group» rahbari Piter Li bilan uchrashdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Saida Mirziyoyeva 16-oktyabr kuni «Henderson Land Group» boshqaruvi raisi Piter Li bilan uchrashib, O‘zbekiston va Hongkong ishbilarmon doiralari o‘rtasida uzoq muddatli sarmoyaviy sheriklik hamda shaharsozlik va yuqori texnologiyalar sohasida hamkorlik istiqbollarini muhokama qildi.
  • Uchrashuvda qayta tiklanuvchi energetika, Yangi Toshkent infratuzilmasini rivojlantirish va ta’lim sohalaridagi qo‘shma loyihalarga alohida e’tibor qaratildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva 16 oktyabr kuni Xitoyning Hongkong maxsus ma’muriy hududidagi eng nufuzli va yirik xoldinglardan biri bo‘lmish «Henderson Land Group» boshqaruvi raisi Piter Li bilan uchrashuv o‘tkazdi.

Muloqot chog‘ida O‘zbekiston va Hongkong ishbilarmon doiralari o‘rtasida uzoq muddatli sarmoyaviy sheriklikni yo‘lga qo‘yish hamda shaharsozlik va yuqori texnologiyalar sohasida yirik tashabbuslarni birgalikda amalga oshirish istiqbollari ko‘rib chiqildi.

Hamkorlikning ustuvor yo‘nalishlari: Yangi Toshkent va yashil energetika

Saida Mirziyoyeva o‘zining rasmiy ijtimoiy tarmoq sahifasida muzokaralarning asosiy mazmun-mohiyatiga to‘xtalib o‘tdi:

  • Istiqbolli loyihalar kun tartibi: «Qayta tiklanuvchi energetika, Yangi Toshkent infratuzilmasini rivojlantirish va ta’lim sohalaridagi istiqbolli qo‘shma loyihalarni batafsil muhokama qildik;

  • Ochiq investitsiya muhiti: Mamlakatimiz xorijiy investitsiyalar uchun to‘liq ochiq va biz Hongkongning yetakchi, ilg‘or biznes doiralari bilan o‘zaro manfaatli hamkorlikdan manfaatdormiz», — deya ta’kidladi Prezident Administratsiyasi rahbari.

Toshkent xalqaro moliya markazining o‘rni va imkoniyatlar

Muzokaralarda sheriklik tashabbuslarini tizimli va kafolatli qo‘llab-quvvatlash mexanizmlariga alohida e’tibor qaratildi:

  • Moliyaviy qo‘llab-quvvatlov: Yangi tashkil etilayotgan Toshkent xalqaro moliya markazi orqali xalqaro investorlar, jumladan, «Henderson Land Group»ning istiqbolli tashabbuslarini har tomonlama rag‘batlantirish va himoya qilishga tayyorlik bildirildi;

  • Uzoq muddatli ishonch: «O‘zbekiston va Hongkong o‘rtasida uzoq muddatli strategik va iqtisodiy sheriklikni yangi bosqichga olib chiqish uchun ulkan imkoniyatlar mavjudligiga ishonaman», — deb yozdi Saida Mirziyoyeva.

Osiyoning yetakchi infratuzilmaviy gigantlaridan biri bilan o‘tkazilgan ushbu muzokaralar poytaxtning yangi qismini zamonaviy shaharsozlik talablari asosida qurish hamda yuqori malakali ta’lim va energetika loyihalarini jadallashtirishga xizmat qiladi.

Saida MirziyoyevaPiter LiXenderson Lend GrupToshkent xalqaro moliya markazi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Prezident Administratsiyasi Rahbari Saida Mirziyoyevaga strategik yangi vakolat berildiPrezident Administratsiyasi Rahbari Saida Mirziyoyevaga strategik yangi vakolat berildi10 sentabr 15:07Shavkat Mirziyoyev Britaniya davlat vaziri lord Anas Sarvarni qabul qildiShavkat Mirziyoyev Britaniya davlat vaziri lord Anas Sarvarni qabul qildi10 oktabr 01:01Moliyaviy gigant: Saida Mirziyoyeva «BlackRock» rahbariyati bilan muzokara o‘tkazdi...Moliyaviy gigant: Saida Mirziyoyeva «BlackRock» rahbariyati bilan muzokara o‘tkazdi...25 sentabr 07:03Toshkent moliya markaziga qariyb 50 yillik imtiyoz: kimlar foydalanadi?Toshkent moliya markaziga qariyb 50 yillik imtiyoz: kimlar foydalanadi?18 iyul 19:17Toshkentda yangi moliya markazi: 25 mlrd dollarlik rejaToshkentda yangi moliya markazi: 25 mlrd dollarlik reja13 iyul 14:08Kripto bozorida huquqiy kurash: CME Group AQSH regulyatorini sudga berdiKripto bozorida huquqiy kurash: CME Group AQSH regulyatorini sudga berdi18 iyun 22:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
16 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
16 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2027 yildan kredit qarzini undirish tartibi o‘zgaradi
2027 yildan kredit qarzini undirish tartibi o‘zgaradi
21 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
21 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
1 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
1 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi