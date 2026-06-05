Alimentdan qochgan ota tandir ichidan topildi

·44·Jamiyat
Alimentdan qochgan ota tandir ichidan topildi

Navoiy viloyatida aliment to‘lovidan uzoq vaqt davomida bo‘yin tovlab kelgan shaxs huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan g‘ayrioddiy joydan aniqlandi.

Ma’lum qilinishicha, Karmana tumanida yashovchi fuqaro sud qaroriga muvofiq farzandi ta’minoti uchun aliment to‘lashi lozim bo‘lgan. Biroq u ikki yil davomida mazkur majburiyatni bajarmasdan kelgan.

Bu vaqt ichida uning aliment bo‘yicha qarzdorligi qariyb 71 million so‘mga yetgan. Qarzdor shaxsning qayerdaligi noma’lum bo‘lib qolgani sababli ijro hujjatlari qidiruv bo‘limiga yuborilgan.

Olib borilgan tezkor tadbirlar davomida erkak Karmana tumanidagi umumiy ovqatlanish shoxobchalaridan birida yashiringan holda topildi. Eng qizig‘i, u qidiruvchilardan yashirinish maqsadida tandir ichiga kirib olgani ma’lum bo‘lgan.

Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tegishli hujjatlar rasmiylashtirilib, holat sudda ko‘rib chiqildi.

Sud qaroriga ko‘ra, aliment majburiyatini bajarmasdan kelgan qarzdor shaxsga nisbatan 15 sutka ma’muriy qamoq jazosi tayinlandi.

NavoiyKarmana
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

4 kun ichida ikki fojia: ona va chaqaloq hayotdan ko‘z yumdi4 kun ichida ikki fojia: ona va chaqaloq hayotdan ko‘z yumdiBugun, 20:52Meteorologlar Markaziy Osiyoda anomal seryog‘in yoz bo‘lishini aytishmoqda...Meteorologlar Markaziy Osiyoda anomal seryog‘in yoz bo‘lishini aytishmoqda...Kecha, 18:07Toshkentda avtobus yo‘laklarini tozalash bo‘yicha reydlar boshlandiToshkentda avtobus yo‘laklarini tozalash bo‘yicha reydlar boshlandiKecha, 17:28Qidiruvdagi “MAN” Termiz ko‘chalarida boshqa raqam bilan yurgani aniqlandiQidiruvdagi “MAN” Termiz ko‘chalarida boshqa raqam bilan yurgani aniqlandiKecha, 15:27Qashqadaryoda eshak go‘shti savdosi: sud aybdorlarga jazo tayinladiQashqadaryoda eshak go‘shti savdosi: sud aybdorlarga jazo tayinladiKecha, 10:00Yo‘lovchilar oldidagi uyatsizlik uchun 15 sutka berildiYo‘lovchilar oldidagi uyatsizlik uchun 15 sutka berildiKecha, 09:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Alimentdan qochgan ota tandir ichidan topildi – Zamin.uz, 05.06.2026