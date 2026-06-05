Toshkentda avtobus yo‘laklarini tozalash bo‘yicha reydlar boshlandi
Poytaxtimizda jamoat transporti harakati xavfsizligi va tezkorligini ta’minlash, yo‘lovchilarning manzillariga o‘z vaqtida yetib borishlarini tashkil etish maqsadida keskin choralar ko‘rilmoqda. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi Yo‘l harakati xavfsizligi boshqarmasi (YHXB) xodimlari avtobuslarning yo‘nalishlarda hech qanday to‘siqlarsiz va erkin harakatlanishini yo‘lga qo‘yish maqsadida maxsus tadbirlarga start berdi.
Ayni paytda yo‘l nazorati inspektorlari poytaxt ko‘chalarida tashkil etilgan maxsus "A" chiziqli yo‘laklardan foydalanish tartib-qoidalariga qat’iy rioya etilishini sinchkovlik bilan nazorat qilmoqdalar.
To‘siqlarga chek qo‘yish va tirbandlikning oldini olish
Mazkur reyd tadbirlarining bosh maqsadi — avtobuslar uchun ajratilgan tasmalarda yengil avtomobillarning noqonuniy ravishda to‘xtab turishi yoki harakatlanishi kabi salbiy holatlarga butunlay chek qo‘yishdan iboratdir. Yuzaga kelayotgan bunday tartibbuzarliklarning asosiy oqibatlari quyidagilardan iborat:
Jadvalning buzilishi: Avtobuslarning belgilangan qatnov vaqtidan kechikishiga va bekatlarda yo‘lovchilarning uzoq kutib qolishiga sabab bo‘ladi.
Sun’iy tirbandliklar: Ajratilgan yo‘lak band bo‘lgani sababli yirik avtobuslar umumiy oqimga qo‘shilishga majbur bo‘ladi va bu markaziy ko‘chalarda tirbandlik darajasini keskin oshiradi.
Tezkor nazorat va qonuniy javobgarlik
YHXB vakillari poytaxtimizdagi barcha haydovchilarni yo‘l harakati qoidalariga (YHQ) so‘zsiz amal qilishga va jamoat transporti uchun ajratilgan chiziqlarni asossiz ravishda egallamaslikka chaqiradi.
Chora-tadbirlar yo‘nalishi
Amalga oshiriladigan ishlar va oqibatlar
Bekatlar va yo‘laklar nazorati
Avtobus bekatlari hamda maxsus yo‘laklarda qoldirib ketilgan mashinalar aniqlanib, ularga nisbatan chora ko‘riladi.
Foto va videofiksatsiya
Qoidabuzarliklar zamonaviy kuzatuv kameralari va inspektorlarning bodi-kameralari yordamida qayd etib boriladi.
Ma’muriy choralar
Tartibga bo‘ysunmagan va yo‘lakni to‘sib qo‘ygan har qanday haydovchiga nisbatan qonunchilikda belgilangan tartibda jarimalar qo‘llaniladi.
Zamin sharhi: Toshkentdek megapolisda jamoat transportini rivojlantirishning yagona yo‘li — avtobuslarga ustuvorlik berishdir. Biroq, afsuski, ko‘plab haydovchilar hamon "A" yo‘laklarini shaxsiy turar joy yoki qulay harakatlanish tasmasi deb hisoblashda davom etmoqda. YHXB tomonidan boshlangan ushbu qat’iy reydlar haydovchilar madaniyatini oshirishga va yuz minglab yo‘lovchilarning haq-huquqlarini himoya qilishga xizmat qiladi. Qoidalarga amal qilish — barchamiz uchun majburiydir.
Poytaxtimiz hayotidagi eng muhim yangiliklar, yo‘llardagi yangi tartib va cheklovlar hamda avtomobilchilarga oid foydali ma’lumotlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…