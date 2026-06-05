Toshkentda avtobus yo‘laklarini tozalash bo‘yicha reydlar boshlandi

·55·Jamiyat
Toshkentda avtobus yo‘laklarini tozalash bo‘yicha reydlar boshlandi

Poytaxtimizda jamoat transporti harakati xavfsizligi va tezkorligini ta’minlash, yo‘lovchilarning manzillariga o‘z vaqtida yetib borishlarini tashkil etish maqsadida keskin choralar ko‘rilmoqda. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi Yo‘l harakati xavfsizligi boshqarmasi (YHXB) xodimlari avtobuslarning yo‘nalishlarda hech qanday to‘siqlarsiz va erkin harakatlanishini yo‘lga qo‘yish maqsadida maxsus tadbirlarga start berdi.

Ayni paytda yo‘l nazorati inspektorlari poytaxt ko‘chalarida tashkil etilgan maxsus "A" chiziqli yo‘laklardan foydalanish tartib-qoidalariga qat’iy rioya etilishini sinchkovlik bilan nazorat qilmoqdalar.

To‘siqlarga chek qo‘yish va tirbandlikning oldini olish

Mazkur reyd tadbirlarining bosh maqsadi — avtobuslar uchun ajratilgan tasmalarda yengil avtomobillarning noqonuniy ravishda to‘xtab turishi yoki harakatlanishi kabi salbiy holatlarga butunlay chek qo‘yishdan iboratdir. Yuzaga kelayotgan bunday tartibbuzarliklarning asosiy oqibatlari quyidagilardan iborat:

  • Jadvalning buzilishi: Avtobuslarning belgilangan qatnov vaqtidan kechikishiga va bekatlarda yo‘lovchilarning uzoq kutib qolishiga sabab bo‘ladi.

  • Sun’iy tirbandliklar: Ajratilgan yo‘lak band bo‘lgani sababli yirik avtobuslar umumiy oqimga qo‘shilishga majbur bo‘ladi va bu markaziy ko‘chalarda tirbandlik darajasini keskin oshiradi.

Tezkor nazorat va qonuniy javobgarlik

YHXB vakillari poytaxtimizdagi barcha haydovchilarni yo‘l harakati qoidalariga (YHQ) so‘zsiz amal qilishga va jamoat transporti uchun ajratilgan chiziqlarni asossiz ravishda egallamaslikka chaqiradi.

Chora-tadbirlar yo‘nalishi

Amalga oshiriladigan ishlar va oqibatlar

Bekatlar va yo‘laklar nazorati

Avtobus bekatlari hamda maxsus yo‘laklarda qoldirib ketilgan mashinalar aniqlanib, ularga nisbatan chora ko‘riladi.

Foto va videofiksatsiya

Qoidabuzarliklar zamonaviy kuzatuv kameralari va inspektorlarning bodi-kameralari yordamida qayd etib boriladi.

Ma’muriy choralar

Tartibga bo‘ysunmagan va yo‘lakni to‘sib qo‘ygan har qanday haydovchiga nisbatan qonunchilikda belgilangan tartibda jarimalar qo‘llaniladi.

Zamin sharhi: Toshkentdek megapolisda jamoat transportini rivojlantirishning yagona yo‘li — avtobuslarga ustuvorlik berishdir. Biroq, afsuski, ko‘plab haydovchilar hamon "A" yo‘laklarini shaxsiy turar joy yoki qulay harakatlanish tasmasi deb hisoblashda davom etmoqda. YHXB tomonidan boshlangan ushbu qat’iy reydlar haydovchilar madaniyatini oshirishga va yuz minglab yo‘lovchilarning haq-huquqlarini himoya qilishga xizmat qiladi. Qoidalarga amal qilish — barchamiz uchun majburiydir.

Poytaxtimiz hayotidagi eng muhim yangiliklar, yo‘llardagi yangi tartib va cheklovlar hamda avtomobilchilarga oid foydali ma’lumotlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

ToshkentIchki ishlar bosh boshqarmasiYo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

4 kun ichida ikki fojia: ona va chaqaloq hayotdan ko‘z yumdi4 kun ichida ikki fojia: ona va chaqaloq hayotdan ko‘z yumdiBugun, 20:52Meteorologlar Markaziy Osiyoda anomal seryog‘in yoz bo‘lishini aytishmoqda...Meteorologlar Markaziy Osiyoda anomal seryog‘in yoz bo‘lishini aytishmoqda...Kecha, 18:07Alimentdan qochgan ota tandir ichidan topildiAlimentdan qochgan ota tandir ichidan topildiKecha, 16:42Qidiruvdagi “MAN” Termiz ko‘chalarida boshqa raqam bilan yurgani aniqlandiQidiruvdagi “MAN” Termiz ko‘chalarida boshqa raqam bilan yurgani aniqlandiKecha, 15:27Qashqadaryoda eshak go‘shti savdosi: sud aybdorlarga jazo tayinladiQashqadaryoda eshak go‘shti savdosi: sud aybdorlarga jazo tayinladiKecha, 10:00Yo‘lovchilar oldidagi uyatsizlik uchun 15 sutka berildiYo‘lovchilar oldidagi uyatsizlik uchun 15 sutka berildiKecha, 09:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Toshkentda avtobus yo‘laklarini tozalash bo‘yicha reydlar boshlandi – Zamin.uz, 05.06.2026