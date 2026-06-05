Meteorologlar Markaziy Osiyoda anomal seryog‘in yoz bo‘lishini aytishmoqda...

·52·Jamiyat
Meteorologlar Markaziy Osiyoda anomal seryog‘in yoz bo‘lishini aytishmoqda...

Global iqlim o‘zgarishlari va tabiat injiqliklari butun insoniyatni yangi sinovlar qarshisida qoldirmoqda. Kirib kelgan 2026 yilning yoz mavsumi Markaziy Osiyo mintaqasi, xususan, jonajon yurtimiz uchun ham kutilmagan va ekstremal ob-havo hodisalariga boy kechishi kutilyapti. Birlashgan Millatlar Tashkilotining (BMT) nufuzli tuzilmasi hisoblangan Butunjahon meteorologiya tashkiloti (WMO) ekspertlarining so‘nggi havo prognoziga ko‘ra, Tinch okeanida kuzatiladigan mashhur El-Nino iqlim fenomenining qayta faollashishi hamda global isish jarayonlari bir vaqtga to‘g‘ri kelib, mintaqamizda g‘ayritabiiy kuchli yomg‘irlar to‘lqinini boshlab beradi.

Bu iqlim anomaliyasi dunyoning turli nuqtalarida turlicha namoyon bo‘lishi kutilmoqda. Tabiat taqdim etadigan ushbu syurprizlarning geografik xaritasi quyidagicha ko‘rinish olgan:

Dunyo iqlim xaritasi: Kimni sel, kimni qurg‘oqchilik kutmoqda?

Olimlarning tahlillariga ko‘ra, El-Nino Yer yuzini ikki qutbga ajratib qo‘yadi. Bir tomonda tinimsiz yog‘ingarchiliklar bo‘lsa, ikkinchi tomon quruqchilikdan aziyat chekadi:

  • Yog‘ingarchilik epitsentrlari: Markaziy Osiyo davlatlari va Amerika Qo‘shma Shtatlarining (AQSH) janubiy hududlari me’yordan bir necha barobar ko‘p yog‘adigan surunkali yomg‘irlar markaziga aylanadi.

  • Qurg‘oqchilik hududlari: Avstraliya qit’asi, Indoneziya orollari va Janubiy Amerika mamlakatlari esa aksincha, anomal issiqlik va suv tanqisligi sharoitida qolishi prognoz qilinmoqda.

Dahshatli kuch va yuqori ehtimollik darajasi

Global ob-havo kuzatuvchilarining xavotiriga ko‘ra, inson omili tufayli atmosferaning antropogen isishi (issiqxona effekti) El-Nino ta’sirini bir necha barobarga kuchaytirib yuboradi. Bu esa iqlimning oldindan aytib bo‘lmaydigan darajada keng ko‘lamli va xavfli tus olishiga zamin yaratadi.

Mutaxassislar ushbu tabiat hodisasining rivojlanish dinamikasini quyidagi foiz ko‘rsatkichlarida baholashmoqda:

Iqlim hodisasining bosqichi

Yuz berish va davom etish ehtimoli

Ta’sir davri muddati

El-Nino fenomenining faollashishi

80 foiz

Joriy yoz mavsumi davomida

Iqlim anomaliyasining saqlanib qolishi

90 foizdan yuqori

Kelayotgan qish fasliga qadar

Mazkur ko‘rsatkichlar tabiat hodisasi shunchaki o‘tkinchi emas, balki uzoq muddatli va jiddiy bo‘lishidan dalolat beradi.

BMT rahbarining chaqirig‘i va ustuvor vazifalar

Ushbu vaziyat fonida BMT Bosh kotibi Antoniu Guterrish dunyo hamjamiyati va mintaqa davlatlariga maxsus murojaat bilan chiqdi. U o‘z nutqida barcha mamlakatlarni ob-havo xavfi haqida erta ogohlantiruvchi zamonaviy raqamli tizimlarni ishga tushirishni tezlashtirishga undadi. Chunki ushbu anomaliyaning asoratlari nafaqat joriy 2026 yilda, balki 2027 yilda ham o‘z ta’sirini ko‘rsatishi mumkin.

Zamin sharhi: Tez-tez takrorlanayotgan kuchli jala va sel toshqinlari Markaziy Osiyo uchun begona emas, biroq El-Ninoning qaytishi va WMO‘ning 90 foizlik bashorati bizni yanada hushyor bo‘lishga undaydi. Tog‘li va tog‘oldi hududlarida kutilayotgan ehtimoliy sel va suv toshqinlariga oldindan puxta tayyorgarlik ko‘rish, ariq-anhorlar hamda soy o‘zanlarini tozalash mintaqa davlatlari va tegishli xizmatlar uchun bugungi kundagi eng muhim vazifaga aylanishi shart. Tabiat ofatiga qarshi eng kuchli qurol — bu unga oldindan tayyor turishdir.

Oldimizda turgan yoz faslining ob-havo kundaliklari, iqlim o‘zgarishlariga oid eng qaynoq ekspertlik tahlillari va kundalik hayotingiz uchun zarur bo‘lgan barcha eksklyuziv yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Markaziy OsiyoButunjahon meteorologiya tashkilotiEl-NinyoAmerika Qoʻshma ShtatlariAvstraliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

4 kun ichida ikki fojia: ona va chaqaloq hayotdan ko‘z yumdi4 kun ichida ikki fojia: ona va chaqaloq hayotdan ko‘z yumdiBugun, 20:52Toshkentda avtobus yo‘laklarini tozalash bo‘yicha reydlar boshlandiToshkentda avtobus yo‘laklarini tozalash bo‘yicha reydlar boshlandiKecha, 17:28Alimentdan qochgan ota tandir ichidan topildiAlimentdan qochgan ota tandir ichidan topildiKecha, 16:42Qidiruvdagi “MAN” Termiz ko‘chalarida boshqa raqam bilan yurgani aniqlandiQidiruvdagi “MAN” Termiz ko‘chalarida boshqa raqam bilan yurgani aniqlandiKecha, 15:27Qashqadaryoda eshak go‘shti savdosi: sud aybdorlarga jazo tayinladiQashqadaryoda eshak go‘shti savdosi: sud aybdorlarga jazo tayinladiKecha, 10:00Yo‘lovchilar oldidagi uyatsizlik uchun 15 sutka berildiYo‘lovchilar oldidagi uyatsizlik uchun 15 sutka berildiKecha, 09:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi