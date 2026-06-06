Shavkat Mirziyoyev Peterburg iqtisodiy forumida tarixiy nutq so‘zladi

·22·Iqtisodiyot
Shavkat Mirziyoyev Peterburg iqtisodiy forumida tarixiy nutq so‘zladi

Global siyosat va iqtisodiyotning eng yirik muloqot maydonlaridan biri bo‘lmish Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumi (PMEF-2026) ayni damda butun dunyo hamjamiyatining diqqat markazida turibdi. Mazkur nufuzli anjumanning bosh tadbiri — yalpi yig‘ilishida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirok etmoqda va jahon xo‘jaligidagi tub burilishlar, mintaqamizning yangi strategik maqomi hamda kelajak istiqbollariga bag‘ishlangan o‘ta muhim va dasturiy xususiyatga ega bo‘lgan nutq so‘zlamoqda.

Bugungi kunda sayyoramiz misli ko‘rilmagan transformatsiya va yangilanish pallasini boshidan kechirmoqda. Eski transport yo‘nalishlari o‘z o‘rnini yangilariga bo‘shatib, global ta’minot va ishlab chiqarish zanjirlari mutlaqo boshqatdan shakllanmoqda. Shu bilan birga, sun’iy intellekt, raqamlashtirish va eng zamonaviy yuqori texnologiyalar davlatlarning xalqaro maydondagi kuch-qudrati hamda kelajakdagi o‘rnini belgilab beruvchi asosiy poydevorga aylanib ulgurdi.

Davlat rahbari o‘z ma’ruzasida O‘zbekiston va butun Markaziy Osiyo zamini nafaqat oddiy geografik hudud, balki iqtisodiy va strategik jihatdan ham global yangilanishlarning haqiqiy markaziga aylanib borayotganini teran tahlillar asosida ko‘rsatib berdi.

Buyuk ipak yo‘lining yangi nafasi va global chorraha

Prezident Shavkat Mirziyoyev Markaziy Osiyoning tarixiy missiyasi va bugungi salohiyati haqida gapirar ekan, quyidagi muhim jihatlarga alohida to‘xtaldi:

«O‘zbekiston ming yillar davomida Buyuk ipak yo‘lining yuragi, uning bosh urib turgan tomiri bo‘lib kelgan. Bugungi shiddatli davrda ushbu yuksak maqom mutlaqo yangicha ma’no-mazmun va strategik kuch kasb etmoqda. Hozirgi kunda mintaqamiz Shimol va Janub, G‘arb va Sharq tutashgan o‘ta muhim kommunikatsiyalar chorrahasi sifatida insoniyatning kelajak qiyofasini belgilab bermoqda».

Davlat rahbarining ta’kidlashicha, dunyoda kuzatilayotgan ushbu ijobiy tendensiyani yanada mustahkamlash va rivojlantirish uchun davlatlar o‘rtasida sifat jihatidan butunlay yangi bosqichdagi o‘zaro bog‘liqlik (konnektiviti) nihoyatda zarur.

An’anaviy yo‘laklardan raqamli integratsiya sari

O‘zbekiston yetakchisi xalqaro hamkorlikni kengaytirishda faqatgina eski qoliplar bilan cheklanib qolmaslik lozimligini qayd etdi. Bugungi integratsiya jarayonlarining ustuvor yo‘nalishlari quyidagi tizimda namoyon bo‘lmoqda:

Hamkorlik sohalari

Eski yondashuv

Prezident ilgari surgan yangi strategiya

Kommunikatsiya va logistika

Faqatgina an’anaviy transport yo‘llarini rivojlantirish.

Transport-logistika, energetika yo‘laklarini birlashtirish.

Texnologik infratuzilma

Mahalliy tarmoqlar doirasida ishlash.

Raqamli tizimlar, to‘lov mexanizmlari va ishlab chiqarishni to‘liq integratsiya qilish.

Mintaqaviy maqom

Tarqoq iqtisodiy aloqalar.

Kuchli, birlashgan, iqtisodiy jihatdan bog‘langan, ochiq va barqaror Markaziy Osiyoni barpo etish.

Prezidentning fikricha, bunday ochiq va izchil rivojlanayotgan Markaziy Osiyo makoni dunyodagi barcha xalqaro sheriklar va yirik investorlarning strategik manfaatlariga to‘liq mos keladi.

Global beqarorlik va pragmatik hamkorlik falsafasi

Shavkat Mirziyoyev butun dunyoda kuzatilayotgan siyosiy va iqtisodiy beqarorliklar sharoitida mamlakatlarning o‘zaro birlashishi, bir-birini qo‘llab-quvvatlashi naqadar muhimligiga alohida urg‘u berdi. Yurtboshimizning qat’iy ishonch bilan bildirishicha, kelgusi o‘n yilliklarda faqatgina bir-birini istisno etmaydigan, balki o‘zaro manfaatdorlik va barqaror kooperatsiya makonini yarata olgan davlatlargina global yetakchilikni o‘z qo‘lida saqlab qola oladi.

Zamin sharhi: Prezidentimizning Peterburg forumidagi ushbu salmoqli chiqishi O‘zbekistonning tashqi iqtisodiy va siyosiy yo‘nalishda qanchalik ochiq, pragmatik va uzoqni ko‘zlagan siyosat olib borayotganini yana bir bor butun dunyoga namoyish etdi. Iqtisodiy to‘siqlar ko‘payayotgan bir davrda O‘zbekistonning raqamli va transport integratsiyasi markazi sifatida tashabbus ko‘rsatishi mintaqamizning xalqaro maydondagi nufuzini tubdan oshiradi. Bu tarixiy nutq yaqin yillarda yurtimizga yirik investitsiyalar va yangi texnologik loyihalar oqib kelishiga poydevor bo‘lishi shubhasiz.

Global iqtisodiy forumdagi eng so‘nggi yangiliklar, davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilayotgan xalqaro tashabbuslar va eng qaynoq siyosiy tahlillarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Shavkat MirziyoyevSankt-PeterburgOʻzbekistonMarkaziy OsiyoBuyuk ipak yoʻli
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dollar kursi 12 ming so‘mdan oshdiDollar kursi 12 ming so‘mdan oshdiBugun, 06:38Illinoys shtatida kriptovalyuta soligʻi qonun darajasiga koʻtarilmoqdaIllinoys shtatida kriptovalyuta soligʻi qonun darajasiga koʻtarilmoqdaBugun, 00:12AQSH Kongressida kriptovalyutalarni soliqqa tortish boʻyicha yangi qonun loyihalariAQSH Kongressida kriptovalyutalarni soliqqa tortish boʻyicha yangi qonun loyihalariBugun, 23:58ETH narxi 13 oylik minimal darajaga tushdi: Navbatda 1400 dollarmiETH narxi 13 oylik minimal darajaga tushdi: Navbatda 1400 dollarmiBugun, 23:55Kraken xStocks orqali SpaceX IPO’sida ishtirok etish imkoniyatini taqdim etadiKraken xStocks orqali SpaceX IPO’sida ishtirok etish imkoniyatini taqdim etadiBugun, 23:52Tadbirkorlar uchun 1 soatda kredit ajratish tizimi joriy etilmoqdaTadbirkorlar uchun 1 soatda kredit ajratish tizimi joriy etilmoqdaKecha, 17:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Shavkat Mirziyoyev Peterburg iqtisodiy forumida tarixiy nutq so‘zladi – Zamin.uz, 06.06.2026