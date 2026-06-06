Shavkat Mirziyoyev Peterburg iqtisodiy forumida tarixiy nutq so‘zladi
Global siyosat va iqtisodiyotning eng yirik muloqot maydonlaridan biri bo‘lmish Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumi (PMEF-2026) ayni damda butun dunyo hamjamiyatining diqqat markazida turibdi. Mazkur nufuzli anjumanning bosh tadbiri — yalpi yig‘ilishida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirok etmoqda va jahon xo‘jaligidagi tub burilishlar, mintaqamizning yangi strategik maqomi hamda kelajak istiqbollariga bag‘ishlangan o‘ta muhim va dasturiy xususiyatga ega bo‘lgan nutq so‘zlamoqda.
Bugungi kunda sayyoramiz misli ko‘rilmagan transformatsiya va yangilanish pallasini boshidan kechirmoqda. Eski transport yo‘nalishlari o‘z o‘rnini yangilariga bo‘shatib, global ta’minot va ishlab chiqarish zanjirlari mutlaqo boshqatdan shakllanmoqda. Shu bilan birga, sun’iy intellekt, raqamlashtirish va eng zamonaviy yuqori texnologiyalar davlatlarning xalqaro maydondagi kuch-qudrati hamda kelajakdagi o‘rnini belgilab beruvchi asosiy poydevorga aylanib ulgurdi.
Davlat rahbari o‘z ma’ruzasida O‘zbekiston va butun Markaziy Osiyo zamini nafaqat oddiy geografik hudud, balki iqtisodiy va strategik jihatdan ham global yangilanishlarning haqiqiy markaziga aylanib borayotganini teran tahlillar asosida ko‘rsatib berdi.
Buyuk ipak yo‘lining yangi nafasi va global chorraha
Prezident Shavkat Mirziyoyev Markaziy Osiyoning tarixiy missiyasi va bugungi salohiyati haqida gapirar ekan, quyidagi muhim jihatlarga alohida to‘xtaldi:
«O‘zbekiston ming yillar davomida Buyuk ipak yo‘lining yuragi, uning bosh urib turgan tomiri bo‘lib kelgan. Bugungi shiddatli davrda ushbu yuksak maqom mutlaqo yangicha ma’no-mazmun va strategik kuch kasb etmoqda. Hozirgi kunda mintaqamiz Shimol va Janub, G‘arb va Sharq tutashgan o‘ta muhim kommunikatsiyalar chorrahasi sifatida insoniyatning kelajak qiyofasini belgilab bermoqda».
Davlat rahbarining ta’kidlashicha, dunyoda kuzatilayotgan ushbu ijobiy tendensiyani yanada mustahkamlash va rivojlantirish uchun davlatlar o‘rtasida sifat jihatidan butunlay yangi bosqichdagi o‘zaro bog‘liqlik (konnektiviti) nihoyatda zarur.
An’anaviy yo‘laklardan raqamli integratsiya sari
O‘zbekiston yetakchisi xalqaro hamkorlikni kengaytirishda faqatgina eski qoliplar bilan cheklanib qolmaslik lozimligini qayd etdi. Bugungi integratsiya jarayonlarining ustuvor yo‘nalishlari quyidagi tizimda namoyon bo‘lmoqda:
Hamkorlik sohalari
Eski yondashuv
Prezident ilgari surgan yangi strategiya
Kommunikatsiya va logistika
Faqatgina an’anaviy transport yo‘llarini rivojlantirish.
Transport-logistika, energetika yo‘laklarini birlashtirish.
Texnologik infratuzilma
Mahalliy tarmoqlar doirasida ishlash.
Raqamli tizimlar, to‘lov mexanizmlari va ishlab chiqarishni to‘liq integratsiya qilish.
Mintaqaviy maqom
Tarqoq iqtisodiy aloqalar.
Kuchli, birlashgan, iqtisodiy jihatdan bog‘langan, ochiq va barqaror Markaziy Osiyoni barpo etish.
Prezidentning fikricha, bunday ochiq va izchil rivojlanayotgan Markaziy Osiyo makoni dunyodagi barcha xalqaro sheriklar va yirik investorlarning strategik manfaatlariga to‘liq mos keladi.
Global beqarorlik va pragmatik hamkorlik falsafasi
Shavkat Mirziyoyev butun dunyoda kuzatilayotgan siyosiy va iqtisodiy beqarorliklar sharoitida mamlakatlarning o‘zaro birlashishi, bir-birini qo‘llab-quvvatlashi naqadar muhimligiga alohida urg‘u berdi. Yurtboshimizning qat’iy ishonch bilan bildirishicha, kelgusi o‘n yilliklarda faqatgina bir-birini istisno etmaydigan, balki o‘zaro manfaatdorlik va barqaror kooperatsiya makonini yarata olgan davlatlargina global yetakchilikni o‘z qo‘lida saqlab qola oladi.
Zamin sharhi: Prezidentimizning Peterburg forumidagi ushbu salmoqli chiqishi O‘zbekistonning tashqi iqtisodiy va siyosiy yo‘nalishda qanchalik ochiq, pragmatik va uzoqni ko‘zlagan siyosat olib borayotganini yana bir bor butun dunyoga namoyish etdi. Iqtisodiy to‘siqlar ko‘payayotgan bir davrda O‘zbekistonning raqamli va transport integratsiyasi markazi sifatida tashabbus ko‘rsatishi mintaqamizning xalqaro maydondagi nufuzini tubdan oshiradi. Bu tarixiy nutq yaqin yillarda yurtimizga yirik investitsiyalar va yangi texnologik loyihalar oqib kelishiga poydevor bo‘lishi shubhasiz.
Global iqtisodiy forumdagi eng so‘nggi yangiliklar, davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilayotgan xalqaro tashabbuslar va eng qaynoq siyosiy tahlillarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…