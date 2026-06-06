Mbappe jahon chempionatida Ronaldu va Neymarga qarshi o‘ynashni istaydi
Fransiya milliy terma jamoasi hujumchisi Kilian Mbappe Jahon chempionati oldidan o‘zi uchun eng qiziq bo‘lishi mumkin bo‘lgan raqiblar haqida gapirdi. Fransiya futboli yetakchisi mundialda Krishtianu Ronaldu va Neymarga qarshi maydonga tushishni istashini ochiq bildirdi.
Sorare'ga bergan intervyusida Mbappe dunyo futbolida katta iz qoldirgan ikki yulduz bilan Jahon chempionati sahnasida to‘qnash kelish unga alohida qiziq ekanini ta’kidladi. Uning fikricha, bu turnir Ronaldu va Neymar uchun so‘nggi mundial bo‘lishi mumkin.
“Men Jahon chempionatida Ronaldu va Neymarga qarshi o‘ynashni istayman. Bu ularning so‘nggi mundiali bo‘ladi”, — dedi Kilian Mbappe.
Bu so‘zlar futbol muxlislari uchun katta intriga uyg‘otishi tabiiy. Chunki Ronaldu va Neymar so‘nggi o‘n yillikda dunyo futbolida eng ko‘p muhokama qilingan, millionlab muxlislarga ilhom bergan va katta sahnalarda o‘ziga xos tarix yozgan futbolchilardan hisoblanadi. Mbappe esa hozirgi avlodning eng yorqin yulduzlaridan biri sifatida ular bilan yana bir bor katta turnirda to‘qnash kelishni xohlamoqda.
Krishtianu Ronaldu uchun Jahon chempionati doimo alohida ahamiyatga ega bo‘lgan. Portugaliyalik yulduz faoliyati davomida deyarli barcha cho‘qqilarni zabt etgan bo‘lsa-da, mundial sovrini uning karyerasidagi eng katta orzulardan biri bo‘lib qolmoqda. Agar bu haqiqatan ham uning so‘nggi Jahon chempionati bo‘lsa, Portugaliya har bir o‘yinga maksimal ishtiyoq bilan tushishi aniq.
Neymar uchun ham vaziyat shunga o‘xshash. Braziliya terma jamoasi yetakchilaridan biri hisoblangan hujumchi yillar davomida o‘z avlodining eng iqtidorli futbolchilaridan biri sifatida e’tirof etildi. Ammo mundial tituli unga ham hali nasib etmagan. Shu sababli uning so‘nggi imkoniyati sifatida qaralayotgan turnir muxlislar uchun alohida qiziq bo‘ladi.
Mbappe esa bu ikki yulduzga qarshi o‘ynashni shunchaki raqobat sifatida emas, balki katta futbol tarixining bir qismi sifatida ko‘rayotgani seziladi. Uning avlodi endi futbolda asosiy sahnaga chiqqan. Ronaldu va Neymar esa bir davrni belgilab bergan nomlar. Shu bois ularning o‘zaro to‘qnashuvi ramziy ma’noga ham ega bo‘ladi.
Fransiya terma jamoasi Jahon chempionatida yana favoritlardan biri sifatida ko‘rilmoqda. Mbappe yetakchiligidagi jamoa tezlik, texnika, tajriba va chuqur tarkibga ega. Katta turnirlarda Fransiya doimo xavfli raqib hisoblanadi va bu safar ham ulardan yuqori natija kutilmoqda.
Eslatib o‘tamiz, Fransiya milliy jamoasi Jahon chempionati guruh bosqichida I guruhidan joy olgan. Ushbu kvartetda fransuzlar Senegal, Iroq va Norvegiya milliy jamoalariga qarshi maydonga tushadi. Bir qarashda Fransiya guruh favoriti sifatida ko‘rinadi, ammo mundialda hech bir raqibni past baholab bo‘lmaydi.
Senegal jismoniy kuch, tezlik va Afrika futboliga xos kurashuvchanlik bilan xavfli. Iroq terma jamoasi katta turnirda o‘zini ko‘rsatish uchun bor kuchini sarflashi aniq. Norvegiya esa Yevropa futboliga xos tartib, intizom va hujumdagi xavfli ijrochilari bilan har qanday raqibga muammo tug‘dirishi mumkin.
Fransiya guruhdan muvaffaqiyatli chiqsa, keyingi bosqichlarda Portugaliya yoki Braziliya bilan to‘qnash kelish ehtimoli paydo bo‘lishi mumkin. Mbappe aynan shuni orzu qilmoqda: Ronaldu yoki Neymarga qarshi katta sahnada, katta o‘yinda, katta tarix uchun maydonga tushish.
Bunday o‘yinlar futbolni yanada jozibali qiladi. Bir tomonda faoliyatining so‘nggi katta turnirlaridan birini o‘tkazishi mumkin bo‘lgan yulduzlar, ikkinchi tomonda esa hozirgi davrning eng kuchli hujumchilaridan biri. Bu to‘qnashuvlar muxlislar uchun haqiqiy futbol bayramiga aylanishi mumkin.
Mbappening so‘zlari shuni ko‘rsatadiki, u Jahon chempionatiga nafaqat sovrin uchun, balki tarixiy bahslar, katta raqiblar va unutilmas lahzalar uchun ham tayyorlanmoqda. Ronaldu va Neymarga qarshi o‘ynash istagi esa uning futbolga bo‘lgan hurmati va raqobatga chanqoqligini yana bir bor namoyish etadi.
Endi barcha narsa maydondagi natijalarga bog‘liq. Fransiya o‘z guruhidan chiqishi, Portugaliya va Braziliya ham o‘z yo‘lini muvaffaqiyatli davom ettirishi kerak. Shunda Mbappe orzu qilgan super to‘qnashuvlardan biri amalga oshishi mumkin.
Futbolda ba’zan avlodlar almashinuvi bir o‘yinda namoyon bo‘ladi. Mbappe Ronaldu yoki Neymarga qarshi o‘ynasa, bu oddiy bahs emas, balki bir davr bilan yangi davrning katta sahnadagi uchrashuvi bo‘ladi.
…