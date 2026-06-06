Rossiya rahbari Eron bo‘yicha muhim bayonot bilan chiqish qildi

·0·Dunyo
Rossiya rahbari Eron bo‘yicha muhim bayonot bilan chiqish qildi

Rossiya prezidenti Vladimir Putin AQSH prezidenti Donald Trampning harbiy harakatlarni to‘xtatish haqidagi qarorini to‘g‘ri qadam deb baholadi. U Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumida so‘zga chiqib, Yaqin Sharqdagi vaziyat tinch yo‘l bilan hal bo‘lishiga umid bildirgan.

Putinning aytishicha, Moskva hozirda Vashington, Tehron va Tel-Aviv bilan muntazam aloqada bo‘lib turibdi. Jumladan, Erondagi Bushehr atom elektr stansiyasi atrofidagi vaziyat ham muhokama qilinmoqda.

Rossiya rahbari stansiya yaqiniga tushgan raketa qoldiqlari haqida ma’lumotlar olinganini, ammo barcha tomonlar bu tasodifiy holat bo‘lgani va takrorlanmasligini bildirganini aytdi.

Putin, shuningdek, Eron yadroviy qurol yaratishga intilayotgani haqida Rossiyada hech qanday ma’lumot yo‘qligini ta’kidladi. Uning fikricha, Eron bir necha bor yadroviy qurol ishlab chiqish rejasi mavjud emasligini ma’lum qilgan.

Prezidentning so‘zlariga ko‘ra, vaziyat barqarorlashgach, Rossiya Erondagi tinch maqsadlardagi yadroviy loyihalar bo‘yicha hamkorlikni davom ettirishga tayyor.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nyu-Dehlidagi yong‘inda O‘zbekiston fuqarosi ham halok bo‘ldiNyu-Dehlidagi yong‘inda O‘zbekiston fuqarosi ham halok bo‘ldiBugun, 08:00Kongoda Ebola virusi bilan bog‘liq vaziyat yanada og‘irlashmoqdaKongoda Ebola virusi bilan bog‘liq vaziyat yanada og‘irlashmoqdaBugun, 07:53Vladimir Putin Kremlda Gerxard Shryoder bilan sirli uchrashuv o‘tkazdi...Vladimir Putin Kremlda Gerxard Shryoder bilan sirli uchrashuv o‘tkazdi...Bugun, 07:38Yaqin Sharqda vaziyat keskinlashdi: Eron AQSH bazalariga zarbalar berdiYaqin Sharqda vaziyat keskinlashdi: Eron AQSH bazalariga zarbalar berdiBugun, 07:14AQSH sudi Trampning immigratsiya cheklovlarini noqonuniy deb topdiAQSH sudi Trampning immigratsiya cheklovlarini noqonuniy deb topdiBugun, 07:10Dubay shahzodasining sobiq rafiqasi hibsga olindiDubay shahzodasining sobiq rafiqasi hibsga olindiBugun, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi