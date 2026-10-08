Andijonda 64 ming dollarni paypog‘iga yashirgan fuqaro aniqlandi

·35·Jamiyat
Andijonda 64 ming dollarni paypog‘iga yashirgan fuqaro aniqlandi

Andijon viloyatida fuqaroning Qirg‘izistonga olib chiqib ketmoqchi bo‘lgan 64 ming AQSH dollarini paypog‘iga yashirgani fosh etildi. Bu haqda Andijon viloyati bojxona boshqarmasi xabar berdi.

Qayd etilishicha, fuqaro O‘zbekistondan Qirg‘izistonga chiqish maqsadida “Do‘stlik” chegara bojxona postining “Chiqish piyoda” yo‘nalishidagi yashil yo‘lak orqali harakatlangan.

Biroq bojxona nazorati va shaxsiy ko‘rik davomida uning deklaratsiyada ko‘rsatilmagan xorijiy valyutani olib chiqishga urinayotgani aniqlangan.

Qizig‘i, jami 64 ming AQSH dollari fuqaroning paypog‘i ichiga yashirilgan bo‘lgan. Bojxona xodimlarining sinchkovligi natijasida aniqlangan mablag‘ belgilangan tartibda vaqtincha saqlovga olingan.

Hozirda mazkur holat yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda.

Andijon viloyatiDo‘stlik chegara bojxona postiqo‘shimcha valyuta olib chiqishbojxona nazorati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Andijonda oltinni kiprik bo‘yog‘i idishi, atir va ruchka ichida olib kirishga urinish fosh etildiAndijonda oltinni kiprik bo‘yog‘i idishi, atir va ruchka ichida olib kirishga urinish fosh etildi12 iyun 17:22“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq27 avgust 15:47Andijonda yer sotmoqchi bo‘lganlar ushlandi: 39 ming dollarlik firibgarlikAndijonda yer sotmoqchi bo‘lganlar ushlandi: 39 ming dollarlik firibgarlik31 iyul 22:232 ming dollar pora va 160 minglik yer savdosi fosh etildi2 ming dollar pora va 160 minglik yer savdosi fosh etildi3 iyul 11:43Andijonda taqiqlangan modda sotgan shaxs qo‘lga olindiAndijonda taqiqlangan modda sotgan shaxs qo‘lga olindi30 may 13:49Andijonda yer sotib, katta miqdorda pora olgan mansabdorlar ushlandiAndijonda yer sotib, katta miqdorda pora olgan mansabdorlar ushlandi23 may 09:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi