Matiz avtomobilidagi o‘ramlar: Andijonda o‘tkazilgan tezkor tadbir tafsilotlari qanday?

1 daqiqa o'qish35
Matiz avtomobilidagi o‘ramlar: Andijonda o‘tkazilgan tezkor tadbir tafsilotlari qanday?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Andijon viloyatida o‘tkazilgan tezkor tadbir davomida jami 377 gramm «gashish» giyohvandlik vositasining noqonuniy savdosi fosh etildi.
  • Huquq-tartibot idoralari xodimlari Andijon shahridagi «Qo‘shariq» mahallasida to‘xtatilgan «Matiz» rusumli avtomashina haydovchisi va yo‘lovchisidan giyohvandlik moddasi solingan o‘ramlarni aniqladi.

Andijon viloyatida giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi qaratilgan keskin tezkor tadbir muvaffaqiyatli o‘tkazildi. Viloyat bojxona boshqarmasi, Davlat xavfsizlik xizmati (DXX) hamda Ichki ishlar organlari xodimlari hamkorligida amalga oshirilgan «Xavfsiz va sog‘lom yurt» oyligi doirasida jami 377 gramm «gashish» giyohvandlik vositasining savdosi fosh etildi.

Matiz avtomashinasi va yo‘lovchidan topilgan o‘ramlar

Tezkor tadbir Andijon shahri va Andijon tumani hududida bosqichma-bosqich amalga oshirildi. Huquq-tartibot idoralari xodimlarining tezkor ma’lumotlari asosida quyidagi holatlar aniqlandi:

  • Avtoni ko‘zdan kechirish: Andijon shahrining «Qo‘shariq» mahallasida ilgari ham huquq-tartibot organlari nazariga tushgan fuqaro boshqaruvidagi «Matiz» rusumli avtomashina to‘xtatildi. Xolislar ishtirokidagi tekshiruv chog‘ida haydovchining cho‘ntagidan 3 dona o‘ramda giyohvandlik moddasi borligi aniqlandi.

  • Yo‘lovchini tekshirish: Avtomobil salonida bo‘lgan 40 yoshli yo‘lovchi ham shaxsiy ko‘rikdan o‘tkazilganda, uning yonidan yana 1 dona o‘ramda «gashish» moddasi topildi.

Tezkor tadbir bosqichlari

Aniqlangan holatlar va dalillar

Tekshiruv manzili

Andijon shahri «Qo‘shariq» mahallasi va Andijon tumani

Harakatdagi transport

«Matiz» rusumli avtomashina haydovchisi va yo‘lovchisi

Yashirin joy

Gumonlanuvchi xonadonidagi tovuqxona tomi

Musodara qilingan dalil

Jami 377 gramm «gashish» giyohvandlik vositasi

Tovuqxona tomiga yashirilgan giyohvandlik vositalari

Tezkor-qidiruv tadbirlari davom ettirilib, qo‘lga olingan shaxslardan birining Andijon tumanidagi yashash xonadoni ham xolislar ishtirokida ko‘zdan kechirildi. Tintuv vaqtida hovlidagi tovuqxona tomiga maxfiy ravishda yashirib qo‘yilgan yana 5 dona o‘ramdagi «gashish» moddasi borligi aniqlanib, ashyoviy dalil sifatida musodara qilindi.

Umumiy hisobda qonunbuzarlardan 377 gramm og‘irlikdagi giyohvandlik vositasi olindi. Hozirda mazkur holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, batafsil tergov-tezkor harakatlari olib borilmoqda.

Sizningcha, giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi kurashishda huquq-tartibot organlarining bunday tezkor tadbirlarini yanada kuchaytirish uchun qanday choralar ko‘rilishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Jamiyat yangiliklari