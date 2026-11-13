Matiz avtomobilidagi o‘ramlar: Andijonda o‘tkazilgan tezkor tadbir tafsilotlari qanday?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Andijon viloyatida o‘tkazilgan tezkor tadbir davomida jami 377 gramm «gashish» giyohvandlik vositasining noqonuniy savdosi fosh etildi.
- Huquq-tartibot idoralari xodimlari Andijon shahridagi «Qo‘shariq» mahallasida to‘xtatilgan «Matiz» rusumli avtomashina haydovchisi va yo‘lovchisidan giyohvandlik moddasi solingan o‘ramlarni aniqladi.
Andijon viloyatida giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi qaratilgan keskin tezkor tadbir muvaffaqiyatli o‘tkazildi. Viloyat bojxona boshqarmasi, Davlat xavfsizlik xizmati (DXX) hamda Ichki ishlar organlari xodimlari hamkorligida amalga oshirilgan «Xavfsiz va sog‘lom yurt» oyligi doirasida jami 377 gramm «gashish» giyohvandlik vositasining savdosi fosh etildi.
Matiz avtomashinasi va yo‘lovchidan topilgan o‘ramlar
Tezkor tadbir Andijon shahri va Andijon tumani hududida bosqichma-bosqich amalga oshirildi. Huquq-tartibot idoralari xodimlarining tezkor ma’lumotlari asosida quyidagi holatlar aniqlandi:
Avtoni ko‘zdan kechirish: Andijon shahrining «Qo‘shariq» mahallasida ilgari ham huquq-tartibot organlari nazariga tushgan fuqaro boshqaruvidagi «Matiz» rusumli avtomashina to‘xtatildi. Xolislar ishtirokidagi tekshiruv chog‘ida haydovchining cho‘ntagidan 3 dona o‘ramda giyohvandlik moddasi borligi aniqlandi.
Yo‘lovchini tekshirish: Avtomobil salonida bo‘lgan 40 yoshli yo‘lovchi ham shaxsiy ko‘rikdan o‘tkazilganda, uning yonidan yana 1 dona o‘ramda «gashish» moddasi topildi.
Tezkor tadbir bosqichlari
Aniqlangan holatlar va dalillar
Tekshiruv manzili
Andijon shahri «Qo‘shariq» mahallasi va Andijon tumani
Harakatdagi transport
«Matiz» rusumli avtomashina haydovchisi va yo‘lovchisi
Yashirin joy
Gumonlanuvchi xonadonidagi tovuqxona tomi
Musodara qilingan dalil
Jami 377 gramm «gashish» giyohvandlik vositasi
Tovuqxona tomiga yashirilgan giyohvandlik vositalari
Tezkor-qidiruv tadbirlari davom ettirilib, qo‘lga olingan shaxslardan birining Andijon tumanidagi yashash xonadoni ham xolislar ishtirokida ko‘zdan kechirildi. Tintuv vaqtida hovlidagi tovuqxona tomiga maxfiy ravishda yashirib qo‘yilgan yana 5 dona o‘ramdagi «gashish» moddasi borligi aniqlanib, ashyoviy dalil sifatida musodara qilindi.
Umumiy hisobda qonunbuzarlardan 377 gramm og‘irlikdagi giyohvandlik vositasi olindi. Hozirda mazkur holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, batafsil tergov-tezkor harakatlari olib borilmoqda.
Sizningcha, giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi kurashishda huquq-tartibot organlarining bunday tezkor tadbirlarini yanada kuchaytirish uchun qanday choralar ko‘rilishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…