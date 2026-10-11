Andijonda 34 ming dollarni chegaradan yashirincha olib o‘tishga uringan shaxs ushlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Andijon viloyatidagi «Do‘stlik» chegara bojxona postida Qirg‘izistonga o‘tayotgan «Volvo» haydovchisining sumkasi va kiyimidan 34 ming AQSH dollari topildi.
- Ushbu mablag‘ bojxona xodimlarining og‘zaki so‘rovida ma’lum qilinmagan va deklaratsiyalanmagan.
- Mazkur holat yuzasidan surishtiruv olib borilmoqda.
O‘zbekistondan Qirg‘izistonga yo‘l olgan «Volvo» haydovchisining qo‘l sumkasi va kiyimining ichki cho‘ntaklaridan 34 ming AQSH dollari topildi. E’tiborlisi, katta miqdordagi naqd pul bojxona xodimlarining og‘zaki so‘rovida ma’lum qilinmagan va belgilangan tartibda deklaratsiyalanmagan.
Holat Andijon viloyatidagi «Do‘stlik» chegara bojxona postida aniqlandi. Bojxona xodimlari chegara vakillari bilan hamkorlikda o‘tkazgan nazorat tadbiri davomida haydovchining harakatlaridan shubhalanib, uni qo‘shimcha tekshiruvdan o‘tkazgan.
Qo‘l sumkasi va kiyimning ichki cho‘ntaklaridan pul chiqdi
Ma’lum qilinishicha, O‘zbekistondan Qirg‘izistonga chiqib ketayotgan «Volvo» rusumli transport vositasi haydovchisi bojxona nazoratidan o‘tkazilganida uning yonidagi naqd valyutaga e’tibor qaratilgan.
Tekshiruv davomida haydovchining qo‘l sumkasi hamda kiyimining ichki cho‘ntak qismiga yashirilgan 34 ming AQSH dollari aniqlangan. Mazkur mablag‘ og‘zaki so‘rovda ma’lum qilinmagani va belgilangan tartibda deklaratsiyalanmagani aytilmoqda.
Shu tariqa, chegara orqali naqd valyutani olib chiqish bilan bog‘liq qoidabuzarlik alomatlari aniqlandi.
Holat yuzasidan surishtiruv olib borilmoqda
Hozirda mazkur holat bo‘yicha tegishli surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Voqeaning barcha tafsilotlari va huquqiy oqibatlariga oydinlik kiritish jarayoni davom etmoqda.
Qayd etish joizki, bojxona nazoratida naqd valyutani belgilangan tartibda ma’lum qilish va deklaratsiyalash talablariga rioya etish muhim ahamiyatga ega. Chegaradan o‘tayotgan shaxslar amaldagi qoidalarni oldindan bilishi va ularni bajarishi kutilmagan huquqiy muammolarning oldini olishga yordam beradi.
Andijondagi ushbu holat esa chegaradagi nazorat jarayonida shubhali holatlar e’tibordan chetda qolmasligini yana bir bor ko‘rsatdi.
Izohlar 0
…