Andijonda 34 ming dollarni chegaradan yashirincha olib o‘tishga uringan shaxs ushlandi

·43·Jamiyat
Andijonda 34 ming dollarni chegaradan yashirincha olib o‘tishga uringan shaxs ushlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Andijon viloyatidagi «Do‘stlik» chegara bojxona postida Qirg‘izistonga o‘tayotgan «Volvo» haydovchisining sumkasi va kiyimidan 34 ming AQSH dollari topildi.
  • Ushbu mablag‘ bojxona xodimlarining og‘zaki so‘rovida ma’lum qilinmagan va deklaratsiyalanmagan.
  • Mazkur holat yuzasidan surishtiruv olib borilmoqda.

O‘zbekistondan Qirg‘izistonga yo‘l olgan «Volvo» haydovchisining qo‘l sumkasi va kiyimining ichki cho‘ntaklaridan 34 ming AQSH dollari topildi. E’tiborlisi, katta miqdordagi naqd pul bojxona xodimlarining og‘zaki so‘rovida ma’lum qilinmagan va belgilangan tartibda deklaratsiyalanmagan.

Holat Andijon viloyatidagi «Do‘stlik» chegara bojxona postida aniqlandi. Bojxona xodimlari chegara vakillari bilan hamkorlikda o‘tkazgan nazorat tadbiri davomida haydovchining harakatlaridan shubhalanib, uni qo‘shimcha tekshiruvdan o‘tkazgan.

Qo‘l sumkasi va kiyimning ichki cho‘ntaklaridan pul chiqdi

Ma’lum qilinishicha, O‘zbekistondan Qirg‘izistonga chiqib ketayotgan «Volvo» rusumli transport vositasi haydovchisi bojxona nazoratidan o‘tkazilganida uning yonidagi naqd valyutaga e’tibor qaratilgan.

Tekshiruv davomida haydovchining qo‘l sumkasi hamda kiyimining ichki cho‘ntak qismiga yashirilgan 34 ming AQSH dollari aniqlangan. Mazkur mablag‘ og‘zaki so‘rovda ma’lum qilinmagani va belgilangan tartibda deklaratsiyalanmagani aytilmoqda.

Shu tariqa, chegara orqali naqd valyutani olib chiqish bilan bog‘liq qoidabuzarlik alomatlari aniqlandi.

Holat yuzasidan surishtiruv olib borilmoqda

Hozirda mazkur holat bo‘yicha tegishli surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Voqeaning barcha tafsilotlari va huquqiy oqibatlariga oydinlik kiritish jarayoni davom etmoqda.

Qayd etish joizki, bojxona nazoratida naqd valyutani belgilangan tartibda ma’lum qilish va deklaratsiyalash talablariga rioya etish muhim ahamiyatga ega. Chegaradan o‘tayotgan shaxslar amaldagi qoidalarni oldindan bilishi va ularni bajarishi kutilmagan huquqiy muammolarning oldini olishga yordam beradi.

Andijondagi ushbu holat esa chegaradagi nazorat jarayonida shubhali holatlar e’tibordan chetda qolmasligini yana bir bor ko‘rsatdi.

VolvoAndijonDo‘stlikqoidabuzarlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Andijonda valyuta olib chiqishning g‘ayrioddiy usuli: yo‘lovchida oyoq kiyimga yashiriligan 8 ming dollar aniqlandiAndijonda valyuta olib chiqishning g‘ayrioddiy usuli: yo‘lovchida oyoq kiyimga yashiriligan 8 ming dollar aniqlandi27 iyul 12:16Andijonda do‘ppi ichiga yashirilgan 35,6 ming dollar topildiAndijonda do‘ppi ichiga yashirilgan 35,6 ming dollar topildi30 iyun 10:26«Oyoqqa skotchlangan $240 ming va soxta dollarlar»: Chegarada qozog‘istonliklar qo‘lga olindi«Oyoqqa skotchlangan $240 ming va soxta dollarlar»: Chegarada qozog‘istonliklar qo‘lga olindi11 sentabr 13:33Andijonda 297 million so‘mlik qalbaki pul tayyorlagan shaxs ushlandiAndijonda 297 million so‘mlik qalbaki pul tayyorlagan shaxs ushlandiKecha 12:48Go‘dak tagligida oltin, qiz kiyimida $40 ming topildi...Go‘dak tagligida oltin, qiz kiyimida $40 ming topildi...5 avgust 07:39O‘zbekistonning uch hududida DXX o‘tkazgan maxsus amaliyot tafsilotlari (video)O‘zbekistonning uch hududida DXX o‘tkazgan maxsus amaliyot tafsilotlari (video)4 sentabr 15:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi