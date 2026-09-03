Chegara postida 240 ming dollarni yashirin olib chiqmoqchi bo‘lganlar ushlandi (video)

·34·Jamiyat
Chegara postida 240 ming dollarni yashirin olib chiqmoqchi bo‘lganlar ushlandi (video)

O‘zbekistondan xorijiy valyutani yashirin va noqonuniy yo‘llar bilan olib chiqib ketishga bo‘lgan navbatdagi yirik urinish fosh etildi. Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi hamda Davlat xavfsizlik xizmati (DXX) xodimlari hamkorligida o‘tkazilgan tezkor tadbir davomida «Navoiy» chegara bojxona posti orqali qo‘shni davlatga piyoda chiqib ketayotgan ikki nafar fuqaro to‘xtatib qolindi. Ularning shaxsiy ko‘rigi chog‘ida oyoqlariga mahkamlab yashirilgan ulkan miqdordagi naqd xorijiy valyuta topildi.

Shubhali xatti-harakat va xolislar ishtirokidagi shaxsiy ko‘rik

Chegara posti orqali o‘tayotgan fuqarolarning xatti-harakatlari bojxonachilarda jiddiy shubha uyg‘otgan va shu sababli ular belgilangan tartibda chuqurlashtirilgan nazoratga jalb etilgan:

  • Ma’lumotlarning yashirilishi: Yo‘lovchilar og‘zaki so‘rov paytida o‘zlarida deklaritsiya qilinishi lozim bo‘lgan naqd pul mablag‘lari yo‘qligini bildirishgan hamda bojxona deklaratsiyasida ham hech narsa ko‘rsatishmagan;

  • Oyoqlarga bog‘langan boylik: Xolislar ishtirokida o‘tkazilgan shaxsiy ko‘rik natijasida har ikki fuqaroning oyoqlariga skotch yordamida mahkamlab o‘rab olingan jami 240 ming AQSH dollari borligi aniqlandi;

  • Surishtiruv boshlandi: Ushbu aniqlangan naqd valyutalar daliliy ashyo sifatida rasmiylashtirib olindi va ayni paytda mazkur holat bo‘yicha bojxona idoralari tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda.

Qonunchilik talabi: Naqd valyutani olib chiqish me’yori qanday?

Bojxona organlari fuqarolar va mamlakat mehmonlariga amaldagi qonunchilik qoidalarini yana bir bor eslatib o‘tadi:

  • Jismoniy shaxslarga (ham O‘zbekiston fuqarolari, ham norezidentlarga) bojxona nazorati qoidalariga qat’iy rioya qilgan holda 100 million so‘m ekvivalentiga teng yoki undan kam miqdordagi naqd valyutani mamlakat tashqarisiga erkin olib chiqishga ruxsat beriladi;

  • Belgilangan me’yordan ortiq mablag‘larni deklaratsiya qilmasdan yoki turli nayranglar bilan tana a’zolariga yashirib olib o‘tishga urinish ma’muriy va jinoiy javobgarlikka sabab bo‘ladi.

Chegara-bojxona postlarida kuchaytirilgan nazorat va zamonaviy xavfsizlik choralari bu kabi noqonuniy harakatlarni o‘z vaqtida bartaraf etish imkonini bermoqda.

Sizningcha, chegara orqali katta miqdordagi naqd pullarni bunday yashirin usullar bilan olib o‘tishga urinishlarning kamaymayotganiga asosiy sabab nima: qonun-qoidalarni bilmaslikmi yoki daromadlarni yashirish istagi? Chegaradagi bunday qoidabuzarliklar uchun javobgarlik choralarini yanada kuchaytirish kerakmi? O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda asfalt o‘pirilib, mashinalar pachoqlandi — idoralarning ziddiyatli bayonotlariToshkentda asfalt o‘pirilib, mashinalar pachoqlandi — idoralarning ziddiyatli bayonotlariBugun, 19:07Soliq qarzi e’tiborsiz qolmadi: maxsus texnika xatlovga olindiSoliq qarzi e’tiborsiz qolmadi: maxsus texnika xatlovga olindiBugun, 18:42Ikki ijro ishi ikki oilaga yarashuv va xotirjamlik olib keldiIkki ijro ishi ikki oilaga yarashuv va xotirjamlik olib keldiBugun, 18:40Endi o‘zbekistonliklar Tailand vizasi uchun Moskvaga boradiEndi o‘zbekistonliklar Tailand vizasi uchun Moskvaga boradiBugun, 15:43Ishlaydigan onalarga farzandi bir yoshgacha nafaqa to‘lanadiIshlaydigan onalarga farzandi bir yoshgacha nafaqa to‘lanadiBugun, 13:49Toshkentda musiqali favvora kutilmaganda odamlar tomon suv sepb yubordiToshkentda musiqali favvora kutilmaganda odamlar tomon suv sepb yubordiBugun, 13:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq