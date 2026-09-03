Chegara postida 240 ming dollarni yashirin olib chiqmoqchi bo‘lganlar ushlandi (video)
O‘zbekistondan xorijiy valyutani yashirin va noqonuniy yo‘llar bilan olib chiqib ketishga bo‘lgan navbatdagi yirik urinish fosh etildi. Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi hamda Davlat xavfsizlik xizmati (DXX) xodimlari hamkorligida o‘tkazilgan tezkor tadbir davomida «Navoiy» chegara bojxona posti orqali qo‘shni davlatga piyoda chiqib ketayotgan ikki nafar fuqaro to‘xtatib qolindi. Ularning shaxsiy ko‘rigi chog‘ida oyoqlariga mahkamlab yashirilgan ulkan miqdordagi naqd xorijiy valyuta topildi.
Shubhali xatti-harakat va xolislar ishtirokidagi shaxsiy ko‘rik
Chegara posti orqali o‘tayotgan fuqarolarning xatti-harakatlari bojxonachilarda jiddiy shubha uyg‘otgan va shu sababli ular belgilangan tartibda chuqurlashtirilgan nazoratga jalb etilgan:
Ma’lumotlarning yashirilishi: Yo‘lovchilar og‘zaki so‘rov paytida o‘zlarida deklaritsiya qilinishi lozim bo‘lgan naqd pul mablag‘lari yo‘qligini bildirishgan hamda bojxona deklaratsiyasida ham hech narsa ko‘rsatishmagan;
Oyoqlarga bog‘langan boylik: Xolislar ishtirokida o‘tkazilgan shaxsiy ko‘rik natijasida har ikki fuqaroning oyoqlariga skotch yordamida mahkamlab o‘rab olingan jami 240 ming AQSH dollari borligi aniqlandi;
Surishtiruv boshlandi: Ushbu aniqlangan naqd valyutalar daliliy ashyo sifatida rasmiylashtirib olindi va ayni paytda mazkur holat bo‘yicha bojxona idoralari tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda.
Qonunchilik talabi: Naqd valyutani olib chiqish me’yori qanday?
Bojxona organlari fuqarolar va mamlakat mehmonlariga amaldagi qonunchilik qoidalarini yana bir bor eslatib o‘tadi:
Jismoniy shaxslarga (ham O‘zbekiston fuqarolari, ham norezidentlarga) bojxona nazorati qoidalariga qat’iy rioya qilgan holda 100 million so‘m ekvivalentiga teng yoki undan kam miqdordagi naqd valyutani mamlakat tashqarisiga erkin olib chiqishga ruxsat beriladi;
Belgilangan me’yordan ortiq mablag‘larni deklaratsiya qilmasdan yoki turli nayranglar bilan tana a’zolariga yashirib olib o‘tishga urinish ma’muriy va jinoiy javobgarlikka sabab bo‘ladi.
Chegara-bojxona postlarida kuchaytirilgan nazorat va zamonaviy xavfsizlik choralari bu kabi noqonuniy harakatlarni o‘z vaqtida bartaraf etish imkonini bermoqda.
Sizningcha, chegara orqali katta miqdordagi naqd pullarni bunday yashirin usullar bilan olib o‘tishga urinishlarning kamaymayotganiga asosiy sabab nima: qonun-qoidalarni bilmaslikmi yoki daromadlarni yashirish istagi? Chegaradagi bunday qoidabuzarliklar uchun javobgarlik choralarini yanada kuchaytirish kerakmi? O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…