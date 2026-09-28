Toshkentda iPhone 18 kontrabandasi fosh bo‘ldi: 227 million so‘mlik 14 ta qurilma

·1·Jamiyat
Toshkentda iPhone 18 kontrabandasi fosh bo‘ldi: 227 million so‘mlik 14 ta qurilma

Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroportida yangi avlod smartfonlarining noqonuniy olib kirilishiga chek qo‘yildi. «Toshkent-AERO» ixtisoslashtirilgan chegara bojxona posti xodimlari tomonidan Dubaydan uchib kelgan 3 nafar fuqaroning yuklari bojxona ko‘rigidan o‘tkazilganda, og‘zaki so‘rovda ma’lum qilinmagan hamda yo‘lovchi bojxona deklaratsiyasida ko‘rsatilmagan qimmatbaho gadjetlar aniqlandi.

Qonunbuzarlarning bagajidan jami 14 dona so‘nggi modeldagi iPhone 17 Pro, iPhone 18 Pro hamda iPhone 18 Pro Max flagman qurilmalari topilib, ashyoviy dalil sifatida vaqtincha saqlovga olindi. Dastlabki hisob-kitoblarga ko‘ra, musodara etilgan ushbu zamonaviy smartfonlarning umumiy qiymati 227 million so‘mni tashkil etmoqda. Ayni paytda mazkur holat bo‘yicha bojxona organlari tomonidan qo‘shimcha tekshiruv va surishtiruv harakatlari olib borilmoqda.

«Dubay reysi, yashirilgan 14 ta flagman va 227 million»: Tezkor reydning 5 ta asosiy nuqtasi

«Toshkent-AERO» bojxona postida qayd etilgan kontrabanda ishi bo‘yicha eng muhim faktlar:

  • Ilk bor iPhone 18 modellari ushlandi: Bozorda hali ommalashmagan iPhone 18 Pro va 18 Pro Max flagmanlarining O‘zbekistonga noqonuniy kirishi fosh bo‘ldi;

  • 3 nafar yo‘lovchi qo‘lga olindi: Dubay yo‘nalishi bo‘ylab kelgan shaxslar gadjetlarni og‘zaki so‘rovdan yashirgan holda olib o‘tmoqchi bo‘lgan;

  • Jami 14 dona qimmatbaho smartfon: Bagajlardan iPhone 17 Pro, iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max qurilmalari chiqdi;

  • 227 million so‘mlik umumiy qiymat: Dastlabki baholashga ko‘ra, qo‘lga olingan texnikalar chorak milliard so‘mga yaqin mablag‘ni tashkil qilmoqda;

  • Bojxona tekshiruvi davom etmoqda: Qonunbuzarlarga nisbatan javobgarlik masalasi ko‘rib chiqilib, surishtiruv ketmoqda.

Toshkentda iPhone 18 kontrabandasi fosh bo‘ldi: 227 million so‘mlik 14 ta qurilma

Bojxona postidagi hodisa va qurilmalar parametrlari tasnifi

Dubaydan noqonuniy olib o‘tilmoqchi bo‘lgan texnikalarning tahliliy jadvali:

Muhim ko‘rsatkichlar

Bojxonada qayd etilgan rasmiy ma’lumotlar

Hodisa manzili

«Toshkent-AERO» chegara bojxona posti (Toshkent aeroporti)

Qatnov yo‘nalishi

Dubay (BAA) — Toshkent (O‘zbekiston)

Qonunbuzarlar soni

3 nafar aviayo‘lovchi

Ushlangan qurilmalar turlari

iPhone 17 Pro, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max

Jami miqdori

14 dona (yangi, qutisida qadoqlangan)

Dastlabki baholangan qiymati

227 000 000 so‘m

Huquqiy maqomi

Qurilmalar vaqtincha saqlovga olingan, tergov harakatlari ketmoqda

Toshkentda iPhone 18 kontrabandasi fosh bo‘ldi: 227 million so‘mlik 14 ta qurilma

Iqtisodiy va bojxona ekspertizasi: Nega yangi iPhone modellar kontrabanda nishoniga aylanadi?

Bojxona sohasi tahlilchilari, iqtisodchilar va riteyl ekspertlarining xulosalari:

  • «Yangilik shov-shuvi va qora bozordagi spekulyatsiya»: Apple kompaniyasining yangi flagmanlari rasmiy savdoga chiqqan ilk haftalarda mahalliy bozorda taklifdan ko‘ra talab bir necha barobar oshib ketadi; «kulrang» bozor savdogarlari bojxona to‘lovlarini to‘lamaslik va yangi qurilmalarni shoshilinch sotib katta daromad olish maqsadida jismoniy shaxslar orqali mahsulot tashishga urinadi;

  • Bojxona limitlarini chetlab o‘tish strategiyasi: Amaldagi tartiblarga ko‘ra, jismoniy shaxslar o‘z shaxsiy ehtiyojlari uchun belgilangan cheklovlar doirasida telefon olib kirishlari mumkin; biroq bir yo‘la 14 ta yangi qurilmani olib o‘tish tijoriy maqsadni ko‘rsatadi va majburiy deklaratsiyalashni taqozo etadi;

  • Iste’molchilar uchun xavf-xatarlar: Bojxona to‘lovlari to‘lanmay noqonuniy olib kirilgan qurilmalar keyinchalik UzIMEI tizimidan rasmiy ro‘yxatdan o‘tishda muammolarga duch keladi va xaridorlar tarmoq blokirovkasi yoki kafolat xizmatidan mahrum bo‘lish xavfi ostida qoladi.

Sizningcha, bojxona chegaralarida qimmatbaho elektron qurilmalarning noqonuniy olib o‘tilishiga qarshi jazo choralarini yanada kuchaytirish lozimmi yoki elektron qurilmalarga bojxona imtiyozlarini kengaytirish kontrabandaning oldini olishga ko‘proq yordam beradimi? Yangi gadjetlarning bozorda sun’iy qimmatlashishi haqida nima deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va aeroportdagi ushbu tezkor fosh etish tafsilotlarini do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!

Toshkent-AEROiPhone 18 ProDubay reysikontrabanda
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Keshbek ortida 4,7 mlrd so‘mlik o‘g‘irlik: Toshkentda yashirin sxema fosh bo‘ldiKeshbek ortida 4,7 mlrd so‘mlik o‘g‘irlik: Toshkentda yashirin sxema fosh bo‘ldi6 avgust 11:04Fuqaroning Dubaydan yashirin boylik olib kirish rejasi Toshkent aeroportida barbod bo‘ldiFuqaroning Dubaydan yashirin boylik olib kirish rejasi Toshkent aeroportida barbod bo‘ldi21 sentabr 17:50DXXdan Farg‘ona va Namanganda maxsus amaliyot: 2,6 kg “gashish” to‘xtatib qolindi!DXXdan Farg‘ona va Namanganda maxsus amaliyot: 2,6 kg “gashish” to‘xtatib qolindi!Bugun 11:09Farg‘onada milliardlab so‘mlik dori kontrabandasi fosh etildiFarg‘onada milliardlab so‘mlik dori kontrabandasi fosh etildi12 may 13:17662 ta kiberjinoyat fosh etildi: 4 mlrd so‘m qaytarildi662 ta kiberjinoyat fosh etildi: 4 mlrd so‘m qaytarildi15 iyul 16:07Toshkent aeroportida yirik narkotik kontrabandasi to‘xtatildiToshkent aeroportida yirik narkotik kontrabandasi to‘xtatildi16 may 17:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi