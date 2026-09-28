Toshkentda iPhone 18 kontrabandasi fosh bo‘ldi: 227 million so‘mlik 14 ta qurilma
Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroportida yangi avlod smartfonlarining noqonuniy olib kirilishiga chek qo‘yildi. «Toshkent-AERO» ixtisoslashtirilgan chegara bojxona posti xodimlari tomonidan Dubaydan uchib kelgan 3 nafar fuqaroning yuklari bojxona ko‘rigidan o‘tkazilganda, og‘zaki so‘rovda ma’lum qilinmagan hamda yo‘lovchi bojxona deklaratsiyasida ko‘rsatilmagan qimmatbaho gadjetlar aniqlandi.
Qonunbuzarlarning bagajidan jami 14 dona so‘nggi modeldagi iPhone 17 Pro, iPhone 18 Pro hamda iPhone 18 Pro Max flagman qurilmalari topilib, ashyoviy dalil sifatida vaqtincha saqlovga olindi. Dastlabki hisob-kitoblarga ko‘ra, musodara etilgan ushbu zamonaviy smartfonlarning umumiy qiymati 227 million so‘mni tashkil etmoqda. Ayni paytda mazkur holat bo‘yicha bojxona organlari tomonidan qo‘shimcha tekshiruv va surishtiruv harakatlari olib borilmoqda.
«Dubay reysi, yashirilgan 14 ta flagman va 227 million»: Tezkor reydning 5 ta asosiy nuqtasi
«Toshkent-AERO» bojxona postida qayd etilgan kontrabanda ishi bo‘yicha eng muhim faktlar:
Ilk bor iPhone 18 modellari ushlandi: Bozorda hali ommalashmagan iPhone 18 Pro va 18 Pro Max flagmanlarining O‘zbekistonga noqonuniy kirishi fosh bo‘ldi;
3 nafar yo‘lovchi qo‘lga olindi: Dubay yo‘nalishi bo‘ylab kelgan shaxslar gadjetlarni og‘zaki so‘rovdan yashirgan holda olib o‘tmoqchi bo‘lgan;
Jami 14 dona qimmatbaho smartfon: Bagajlardan iPhone 17 Pro, iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max qurilmalari chiqdi;
227 million so‘mlik umumiy qiymat: Dastlabki baholashga ko‘ra, qo‘lga olingan texnikalar chorak milliard so‘mga yaqin mablag‘ni tashkil qilmoqda;
Bojxona tekshiruvi davom etmoqda: Qonunbuzarlarga nisbatan javobgarlik masalasi ko‘rib chiqilib, surishtiruv ketmoqda.
Bojxona postidagi hodisa va qurilmalar parametrlari tasnifi
Dubaydan noqonuniy olib o‘tilmoqchi bo‘lgan texnikalarning tahliliy jadvali:
Muhim ko‘rsatkichlar
Bojxonada qayd etilgan rasmiy ma’lumotlar
Hodisa manzili
«Toshkent-AERO» chegara bojxona posti (Toshkent aeroporti)
Qatnov yo‘nalishi
Dubay (BAA) — Toshkent (O‘zbekiston)
Qonunbuzarlar soni
3 nafar aviayo‘lovchi
Ushlangan qurilmalar turlari
iPhone 17 Pro, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max
Jami miqdori
14 dona (yangi, qutisida qadoqlangan)
Dastlabki baholangan qiymati
227 000 000 so‘m
Huquqiy maqomi
Qurilmalar vaqtincha saqlovga olingan, tergov harakatlari ketmoqda
Iqtisodiy va bojxona ekspertizasi: Nega yangi iPhone modellar kontrabanda nishoniga aylanadi?
Bojxona sohasi tahlilchilari, iqtisodchilar va riteyl ekspertlarining xulosalari:
«Yangilik shov-shuvi va qora bozordagi spekulyatsiya»: Apple kompaniyasining yangi flagmanlari rasmiy savdoga chiqqan ilk haftalarda mahalliy bozorda taklifdan ko‘ra talab bir necha barobar oshib ketadi; «kulrang» bozor savdogarlari bojxona to‘lovlarini to‘lamaslik va yangi qurilmalarni shoshilinch sotib katta daromad olish maqsadida jismoniy shaxslar orqali mahsulot tashishga urinadi;
Bojxona limitlarini chetlab o‘tish strategiyasi: Amaldagi tartiblarga ko‘ra, jismoniy shaxslar o‘z shaxsiy ehtiyojlari uchun belgilangan cheklovlar doirasida telefon olib kirishlari mumkin; biroq bir yo‘la 14 ta yangi qurilmani olib o‘tish tijoriy maqsadni ko‘rsatadi va majburiy deklaratsiyalashni taqozo etadi;
Iste’molchilar uchun xavf-xatarlar: Bojxona to‘lovlari to‘lanmay noqonuniy olib kirilgan qurilmalar keyinchalik UzIMEI tizimidan rasmiy ro‘yxatdan o‘tishda muammolarga duch keladi va xaridorlar tarmoq blokirovkasi yoki kafolat xizmatidan mahrum bo‘lish xavfi ostida qoladi.
Sizningcha, bojxona chegaralarida qimmatbaho elektron qurilmalarning noqonuniy olib o‘tilishiga qarshi jazo choralarini yanada kuchaytirish lozimmi yoki elektron qurilmalarga bojxona imtiyozlarini kengaytirish kontrabandaning oldini olishga ko‘proq yordam beradimi? Yangi gadjetlarning bozorda sun’iy qimmatlashishi haqida nima deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va aeroportdagi ushbu tezkor fosh etish tafsilotlarini do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…