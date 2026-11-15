«Toyota» yukxonasi va yashirin ombor: DXX chegarada qanday xavfli rejani to‘xtatdi?

1 daqiqa o'qish6
«Toyota» yukxonasi va yashirin ombor: DXX chegarada qanday xavfli rejani to‘xtatdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • DXX va hamkor organlar tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda Afg'oniston fuqarosi boshqaruvidagi «Toyota» avtomobili orqali mamlakatimizga giyohvandlik vositalarini olib kirishga urinish fosh etildi.
  • 1966 yilda tug'ilgan shaxsning «Ayritom» chegara postidagi avtomobili va Termiz shahridagi xonadonidan jami 1,8 kilogrammga yaqin opiy va geroin moddalari topilib, musodara qilindi.

Giyohvandlik inson salomatligi, oilalar osoyishtaligi va yoshlar kelajagiga jiddiy tahdid soluvchi xavfdir. Uning noqonuniy savdosidan manfaat ko‘zlayotgan shaxslar esa taqiqlangan moddalarni mamlakat hududiga olib kirish uchun turli hiyla-nayranglar va murakkab usullarni qo‘llamoqda. Ana shunday usullardan biri DXX Chegara qo‘shinlari, Surxondaryo viloyati bo‘yicha boshqarma, bojxona va ichki ishlar organlari xodimlari hamkorligida o‘tkazilgan tezkor tadbir davomida fosh etildi.

«Ayritom» chegara postida aniqlangan yashirin yuk

Mamlakatimizga kirish uchun «Ayritom» chegara bojxona postiga kelib to‘xtagan, 1966 yilda tug‘ilgan Afg‘oniston fuqarosi boshqaruvidagi «Toyota» rusumli avtomobil qat’iy tekshiruvdan o‘tkazildi. Bojxona va chegara nazorati chog‘ida transport vositasining yukxonasidagi dvigatel porsheni avtoehtiyot qismlari ichiga xufyona tarzda yashirilgan qariyb 400 gramm «opiy» giyohvandlik vositasi borligi aniqlandi.

Lekin tezkor tadbir shu bilan yakunlanmadi. Huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan mazkur shaxsning Termiz shahrida vaqtincha yashab turgan xonadoni ham xolislar ishtirokida ko‘zdan kechirildi. U yerda esa avtomobilning boshqa ehtiyot qismlari ichiga yashirilgan yana 848 gramm «opiy» hamda 551 gramm «geroin» borligi ma’lum bo‘ldi.

Huquqbuzarlik va tezkor tadbir tafsilotlari

Ma’lumotlar va ko‘rsatkichlar

Aniqlangan joy

«Ayritom» chegara bojxona posti va Termiz shahri

Huquqbuzar shaxs

1966 yilda tug‘ilgan Afg‘oniston fuqarosi

Transport vositasi

«Toyota» rusumli avtomobil

Musodara qilingan giyohvandlik vositalari

Jami qariyb 1,8 kg (opiy va geroin)

«Toyota» yukxonasi va yashirin ombor: DXX chegarada qanday xavfli rejani to‘xtatdi?

Jinoyatga qarshi qat’iy kurash

Hozirda mazkur holat yuzasidan tegishli jinoyat ishlari qo‘zg‘atilib, ushbu noqonuniy transchegaraviy kanalning boshqa a’zolarini aniqlash maqsadida tergov-tezkor harakatlari jadal davom ettirilmoqda. Davlat xavfsizlik xizmati va hamkor idoralar tomonidan mamlakatimiz chegaralari xavfsizligini ta’minlash hamda giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi kurashish borasidagi tadbirlar qat’iyat bilan davom ettirilmoqda.

Sizningcha, chegaralarda va bojxona postlarida giyohvandlik vositalarining yashirin ravishda olib o‘tilishiga qarshi kurashni yanada kuchaytirish uchun qanday qo‘shimcha choralar ko‘rilishi lozim? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Jamiyat yangiliklari