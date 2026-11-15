«Toyota» yukxonasi va yashirin ombor: DXX chegarada qanday xavfli rejani to‘xtatdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- DXX va hamkor organlar tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda Afg'oniston fuqarosi boshqaruvidagi «Toyota» avtomobili orqali mamlakatimizga giyohvandlik vositalarini olib kirishga urinish fosh etildi.
- 1966 yilda tug'ilgan shaxsning «Ayritom» chegara postidagi avtomobili va Termiz shahridagi xonadonidan jami 1,8 kilogrammga yaqin opiy va geroin moddalari topilib, musodara qilindi.
Giyohvandlik inson salomatligi, oilalar osoyishtaligi va yoshlar kelajagiga jiddiy tahdid soluvchi xavfdir. Uning noqonuniy savdosidan manfaat ko‘zlayotgan shaxslar esa taqiqlangan moddalarni mamlakat hududiga olib kirish uchun turli hiyla-nayranglar va murakkab usullarni qo‘llamoqda. Ana shunday usullardan biri DXX Chegara qo‘shinlari, Surxondaryo viloyati bo‘yicha boshqarma, bojxona va ichki ishlar organlari xodimlari hamkorligida o‘tkazilgan tezkor tadbir davomida fosh etildi.
«Ayritom» chegara postida aniqlangan yashirin yuk
Mamlakatimizga kirish uchun «Ayritom» chegara bojxona postiga kelib to‘xtagan, 1966 yilda tug‘ilgan Afg‘oniston fuqarosi boshqaruvidagi «Toyota» rusumli avtomobil qat’iy tekshiruvdan o‘tkazildi. Bojxona va chegara nazorati chog‘ida transport vositasining yukxonasidagi dvigatel porsheni avtoehtiyot qismlari ichiga xufyona tarzda yashirilgan qariyb 400 gramm «opiy» giyohvandlik vositasi borligi aniqlandi.
Lekin tezkor tadbir shu bilan yakunlanmadi. Huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan mazkur shaxsning Termiz shahrida vaqtincha yashab turgan xonadoni ham xolislar ishtirokida ko‘zdan kechirildi. U yerda esa avtomobilning boshqa ehtiyot qismlari ichiga yashirilgan yana 848 gramm «opiy» hamda 551 gramm «geroin» borligi ma’lum bo‘ldi.
Huquqbuzarlik va tezkor tadbir tafsilotlari
Ma’lumotlar va ko‘rsatkichlar
Aniqlangan joy
«Ayritom» chegara bojxona posti va Termiz shahri
Huquqbuzar shaxs
1966 yilda tug‘ilgan Afg‘oniston fuqarosi
Transport vositasi
«Toyota» rusumli avtomobil
Musodara qilingan giyohvandlik vositalari
Jami qariyb 1,8 kg (opiy va geroin)
Jinoyatga qarshi qat’iy kurash
Hozirda mazkur holat yuzasidan tegishli jinoyat ishlari qo‘zg‘atilib, ushbu noqonuniy transchegaraviy kanalning boshqa a’zolarini aniqlash maqsadida tergov-tezkor harakatlari jadal davom ettirilmoqda. Davlat xavfsizlik xizmati va hamkor idoralar tomonidan mamlakatimiz chegaralari xavfsizligini ta’minlash hamda giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi kurashish borasidagi tadbirlar qat’iyat bilan davom ettirilmoqda.
Sizningcha, chegaralarda va bojxona postlarida giyohvandlik vositalarining yashirin ravishda olib o‘tilishiga qarshi kurashni yanada kuchaytirish uchun qanday qo‘shimcha choralar ko‘rilishi lozim? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…