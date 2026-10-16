Taksi narxlari tushishi mumkin, Raqobat qo‘mitasi yo‘lkiraning oshishi bo‘yicha o‘rganish boshladi

·40·Jamiyat
Taksi narxlari tushishi mumkin, Raqobat qo‘mitasi yo‘lkiraning oshishi bo‘yicha o‘rganish boshladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Raqobat qo‘mitasi yirik taksi agregatorlarida kuzatilgan texnik nosozliklar va tig‘iz vaqtlarda yo‘lkira narxlari keskin oshib ketgani yuzasidan o‘rganish boshladi.
  • Qo‘mita narxlarning ko‘tarilishi asosli ekanligini va insofsiz raqobat alomatlari mavjudligini tekshirmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Raqobat qo‘mitasi so‘nggi kunlarda yirik taksi agregatorlarida kuzatilgan texnik nosozliklar va tig‘iz vaqtlarda yo‘lkira narxlari bir necha barobar keskin oshib ketgani yuzasidan keng ko‘lamli o‘rganish ishlarini boshladi.

Qo‘mita narxlarning bu qadar ko‘tarilishi qanchalik asosli ekanini hamda bozor ishtirokchilari orasida insofsiz raqobat alomatlari mavjud yoki yo‘qligini sinchkovlik bilan tekshirmoqda.

Agregatorlarga qo‘yilgan asosiy talablar: Algoritmlar qayta ko‘riladi

Aholining haqli e’tirozlariga sabab bo‘lgan vaziyat ortidan Raqobat qo‘mitasi taksi kompaniyalari oldiga qator kechiktirib bo‘lmas talablarni qo‘ydi:

  • Algoritm sozlamalarini qayta ko‘rib chiqish: Narxlarni shakllantiruvchi algoritmlarni tahlil qilib, yo‘lkiraning asossiz, keskin va sun’iy ravishda oshib ketishiga yo‘l qo‘ymaslik;

  • Haydovchilar mablag‘laridagi nosozliklar: Haydovchilarning ishlab topgan mablag‘larini bank kartalari va o‘z hisob raqamlariga o‘tkazishda paydo bo‘lgan texnik to‘siqlarni zudlik bilan bartaraf etish;

  • Bonuslarni to‘liq qaytarish: Haydovchilar tomonidan bajarilgan barcha buyurtmalar uchun va’da qilingan bonuslarni qayta hisoblab chiqish va ularga to‘liq to‘lab berilishini ta’minlash;

  • Asossiz bloklashlarni bekor qilish: Texnik uzilishlar sabab tizimdan asossiz ravishda chiqarib yuborilgan (bloklangan) haydovchilarni tezkor qayta faollashtirish;

  • 24/7 texnik qo‘llab-quvvatlash: Haydovchilar va mijozlar uchun kecha-yu kunduz ishlaydigan texnik yordam markazlari faoliyatini uzluksiz yo‘lga qo‘yish.

Qonunbuzilish aniqlansa, qat’iy choralar ko‘riladi

Raqobat qo‘mitasi o‘rganish yakunlari bo‘yicha bozorda raqobat to‘g‘risidagi qonunchilik talablari buzilgani yoki iste’molchilar va haydovchilarning huquqlari poymol etilgani aniqlangan taqdirda, maxsus tekshiruvlar o‘tkazilishini hamda qonunda belgilangan tartibda eng qat’iy ta’sir choralari qo‘llanilishini rasman ma’lum qildi.

Ushbu nazorat choralari yaqin vaqt ichida bozorda narxlarning sun’iy ko‘tarilishini jilovlash va yo‘lovchilar uchun tariflarni barqarorlashtirishga xizmat qilishi kutilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Raqobat qo‘mitasitaksi agregatorlaritexnik nosozliklarbozor raqobati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yandeks taksi nega ishlamayapti? Rossiyadagi data-markazga hujum tafsilotlariYandeks taksi nega ishlamayapti? Rossiyadagi data-markazga hujum tafsilotlari11 oktabr 10:59Toshkentda taksichini urib shifoxonaga yotqizgan bloger qamoqqa olindiToshkentda taksichini urib shifoxonaga yotqizgan bloger qamoqqa olindi19 avgust 15:55Uy-joy narxlari yana oshdi: qaysi bozor tezroq qimmatladi?Uy-joy narxlari yana oshdi: qaysi bozor tezroq qimmatladi?17 iyul 12:11Toshkentda taksi orqali narkotik tarqatgan guruh ushlandiToshkentda taksi orqali narkotik tarqatgan guruh ushlandi20 avgust 14:02"Taksichi"lar kasbini o‘zgartirmoqdami? Ularning soni deyarli 300 mingtaga kamaydi"Taksichi"lar kasbini o‘zgartirmoqdami? Ularning soni deyarli 300 mingtaga kamaydi8 sentabr 10:32Taksichi bilan janjaldan keyin bloger qamaldi: voqea ortida nima bor?Taksichi bilan janjaldan keyin bloger qamaldi: voqea ortida nima bor?19 avgust 15:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?