Taksi narxlari tushishi mumkin, Raqobat qo‘mitasi yo‘lkiraning oshishi bo‘yicha o‘rganish boshladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Raqobat qo‘mitasi yirik taksi agregatorlarida kuzatilgan texnik nosozliklar va tig‘iz vaqtlarda yo‘lkira narxlari keskin oshib ketgani yuzasidan o‘rganish boshladi.
- Qo‘mita narxlarning ko‘tarilishi asosli ekanligini va insofsiz raqobat alomatlari mavjudligini tekshirmoqda.
O‘zbekiston Respublikasi Raqobat qo‘mitasi so‘nggi kunlarda yirik taksi agregatorlarida kuzatilgan texnik nosozliklar va tig‘iz vaqtlarda yo‘lkira narxlari bir necha barobar keskin oshib ketgani yuzasidan keng ko‘lamli o‘rganish ishlarini boshladi.
Qo‘mita narxlarning bu qadar ko‘tarilishi qanchalik asosli ekanini hamda bozor ishtirokchilari orasida insofsiz raqobat alomatlari mavjud yoki yo‘qligini sinchkovlik bilan tekshirmoqda.
Agregatorlarga qo‘yilgan asosiy talablar: Algoritmlar qayta ko‘riladi
Aholining haqli e’tirozlariga sabab bo‘lgan vaziyat ortidan Raqobat qo‘mitasi taksi kompaniyalari oldiga qator kechiktirib bo‘lmas talablarni qo‘ydi:
Algoritm sozlamalarini qayta ko‘rib chiqish: Narxlarni shakllantiruvchi algoritmlarni tahlil qilib, yo‘lkiraning asossiz, keskin va sun’iy ravishda oshib ketishiga yo‘l qo‘ymaslik;
Haydovchilar mablag‘laridagi nosozliklar: Haydovchilarning ishlab topgan mablag‘larini bank kartalari va o‘z hisob raqamlariga o‘tkazishda paydo bo‘lgan texnik to‘siqlarni zudlik bilan bartaraf etish;
Bonuslarni to‘liq qaytarish: Haydovchilar tomonidan bajarilgan barcha buyurtmalar uchun va’da qilingan bonuslarni qayta hisoblab chiqish va ularga to‘liq to‘lab berilishini ta’minlash;
Asossiz bloklashlarni bekor qilish: Texnik uzilishlar sabab tizimdan asossiz ravishda chiqarib yuborilgan (bloklangan) haydovchilarni tezkor qayta faollashtirish;
24/7 texnik qo‘llab-quvvatlash: Haydovchilar va mijozlar uchun kecha-yu kunduz ishlaydigan texnik yordam markazlari faoliyatini uzluksiz yo‘lga qo‘yish.
Qonunbuzilish aniqlansa, qat’iy choralar ko‘riladi
Raqobat qo‘mitasi o‘rganish yakunlari bo‘yicha bozorda raqobat to‘g‘risidagi qonunchilik talablari buzilgani yoki iste’molchilar va haydovchilarning huquqlari poymol etilgani aniqlangan taqdirda, maxsus tekshiruvlar o‘tkazilishini hamda qonunda belgilangan tartibda eng qat’iy ta’sir choralari qo‘llanilishini rasman ma’lum qildi.
Ushbu nazorat choralari yaqin vaqt ichida bozorda narxlarning sun’iy ko‘tarilishini jilovlash va yo‘lovchilar uchun tariflarni barqarorlashtirishga xizmat qilishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…