Toshkentda "Yandex Go" ishlamay qoldi: foydalanuvchilar taksi chaqira olmayapti

·1·Jamiyat
Toshkentda "Yandex Go" ishlamay qoldi: foydalanuvchilar taksi chaqira olmayapti

O‘zbekistonda "Yandex Go" ilovasi faoliyatida nosozliklar yuzaga keldi. Toshkentda foydalanuvchilar taksi buyurtma qilish va yo‘nalish tuzishda muammolarga duch kelmoqda.

Nosozliklar sabab ayrim foydalanuvchilar avtomobil chaqirishda xatoliklarga duch kelib, buyurtmani yakunlay olmayapti. Natijada xizmatdan odatdagidek foydalanish qiyinlashgan.

Taxminlarga ko‘ra, muammo Rossiyadagi ma’lumotlar markazlaridan birida yuzaga kelgan nosozliklar bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. OAV xabarlarida markazlardan biri dron hujumi oqibatida zarar ko‘rgani aytilmoqda. Biroq ushbu hodisa va "Yandex Go" faoliyatidagi uzilishlar o‘rtasidagi bog‘liqlik hozircha rasman tasdiqlanmagan.

Ayni paytda nosozliklarning aniq sababi yuzasidan rasmiy izoh kutilmoqda. Vaziyatga oydinlik kiritilgach, qo‘shimcha ma’lumot beriladi.

Yandex GoToshkentRossiya ma’lumotlar markazlaridron hujumi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda Yandex Go kuryeri buyumlarni olib ketgani aytilmoqda (video)Toshkentda Yandex Go kuryeri buyumlarni olib ketgani aytilmoqda (video)19 sentabr 21:52Yandeks taksi nega ishlamayapti? Rossiyadagi data-markazga hujum tafsilotlariYandeks taksi nega ishlamayapti? Rossiyadagi data-markazga hujum tafsilotlariBugun 10:59Toshkent ko‘chalarida robotlar: Yandex yangi xizmatga tayyorlanmoqdaToshkent ko‘chalarida robotlar: Yandex yangi xizmatga tayyorlanmoqda13 iyul 13:18Samarqandda MrBeast tashrifi ortidan yuzaga kelgan tartibsizlik jamoatchilikni o‘yga soldiSamarqandda MrBeast tashrifi ortidan yuzaga kelgan tartibsizlik jamoatchilikni o‘yga soldiBugun 12:58Uzum Market xaridorlarga promokodlar, sotuvchilarga bepul logistika taqdim etadiUzum Market xaridorlarga promokodlar, sotuvchilarga bepul logistika taqdim etadiBugun 11:50Pensionerlar temiryo‘l chiptalarini qachon va qanday arzon olishi mumkin?Pensionerlar temiryo‘l chiptalarini qachon va qanday arzon olishi mumkin?Bugun 11:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi