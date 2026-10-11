Yandeks taksi nega ishlamayapti? Rossiyadagi data-markazga hujum tafsilotlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yandex Go servisi O‘zbekiston, Qozog‘iston, Rossiya va boshqa bir qator davlatlarda keng ko‘lamli texnik uzilishni boshdan kechirmoqda, bu esa minglab foydalanuvchilarga mashina chaqirish yoki marshrutni hisoblash imkonini bermayapti.
- Rossiyaning Vladimir shahridagi Yandex data-markaziga dron hujumi ushbu global nosozlikning sababi bo‘lishi mumkin, chunki bu hodisa serverlarda uzilishlarga olib keldi.
O‘zbekiston poytaxti Toshkent shahrida hamda bir qator qo‘shni davlatlarda mashhur Yandex Go (Yandeks taksi) servisi faoliyatida keng ko‘lamli ommaviy texnik uzilish yuz berdi. Ayni paytda minglab foydalanuvchilar ilova orqali mashina chaqira olishmayotgani, xaritada marshrut chizish va narxni hisoblash tizimi ishlamayotganidan shikoyat qilmoqda.
Ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu muammo nafaqat O‘zbekistonda, balki Qozog‘iston, Rossiya va boshqa bir nechta davlatlarda ham bir vaqtning o‘zida kuzatilmoqda.
Muammo sababi: Data-markazga uyushtirilgan dron hujumimi?
Xalqaro manbalar va ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan dastlabki xabarlarga ko‘ra, tizimdagi keng qamrovli nosozlik infratuzilmaning shikastlanishi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin:
Vladimir shahridagi hodisa: Xabarlarda keltirilishicha, Rossiyaning Vladimir shahrida joylashgan «Yandeks» yirik data-markaziga uchuvchisiz uchar qurilmalar (dron) hujumi uyushtirilgani ortidan serverlarda texnik uzilishlar yuzaga kelgan;
Xalqaro miqyosdagi sboy: Serverlar faoliyatidagi cheklov tufayli yagona bazaga ulangan barcha hududiy ilovalar, xususan, O‘zbekiston va Qozog‘istondagi buyurtma tizimlari ishlamay qolgan;
Tiklash ishlari: Ayni vaqtda IT-mutaxassislar va kompaniyaning texnik guruhi tizimni to‘liq qayta ishga tushirish hamda muqobil serverlarga o‘tkazish ustida favqulodda ish olib bormoqda.
Shoshilinch vaziyatda nima qilish kerak? Muqobil variantlar
Agar hozirgi vaqtda transportda harakatlanish zarur bo‘lsa, fuqarolarga quyidagi yechimlardan foydalanish tavsiya etiladi:
Muqobil agregatorlar: Mamlakatimizda faoliyat yurituvchi boshqa milliy va xalqaro taksi ilovalari (masalan, MyTaxi, yaqinda ishga tushirilgan WB Taxi yoki boshqa mahalliy agregatorlar) orqali buyurtma berish;
An’anaviy usul: Yo‘l yoqasiga chiqib, odatiy tarzda «qo‘l ko‘tarish» orqali yo‘nalish bo‘yicha harakatlanayotgan taksi xizmatlaridan foydalanish;
Jamoat transporti: Tirbandliklar va taksi taqchilligidan qochish uchun metropoliten tarmog‘i hamda avtobus yo‘nalishlarini tanlash.
Kompaniya tomonidan xizmat to‘liq tiklanishi bo‘yicha rasmiy munosabat berilishi kutilmoqda. Vaziyat tafsilotlari va xizmat faoliyatining tiklanishi bo‘yicha qo‘shimcha axborot berib boriladi.
Izohlar 0
…