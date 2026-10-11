Yandeks taksi nega ishlamayapti? Rossiyadagi data-markazga hujum tafsilotlari

·2·Jamiyat
Yandeks taksi nega ishlamayapti? Rossiyadagi data-markazga hujum tafsilotlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yandex Go servisi O‘zbekiston, Qozog‘iston, Rossiya va boshqa bir qator davlatlarda keng ko‘lamli texnik uzilishni boshdan kechirmoqda, bu esa minglab foydalanuvchilarga mashina chaqirish yoki marshrutni hisoblash imkonini bermayapti.
  • Rossiyaning Vladimir shahridagi Yandex data-markaziga dron hujumi ushbu global nosozlikning sababi bo‘lishi mumkin, chunki bu hodisa serverlarda uzilishlarga olib keldi.

O‘zbekiston poytaxti Toshkent shahrida hamda bir qator qo‘shni davlatlarda mashhur Yandex Go (Yandeks taksi) servisi faoliyatida keng ko‘lamli ommaviy texnik uzilish yuz berdi. Ayni paytda minglab foydalanuvchilar ilova orqali mashina chaqira olishmayotgani, xaritada marshrut chizish va narxni hisoblash tizimi ishlamayotganidan shikoyat qilmoqda.

Ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu muammo nafaqat O‘zbekistonda, balki Qozog‘iston, Rossiya va boshqa bir nechta davlatlarda ham bir vaqtning o‘zida kuzatilmoqda.

Muammo sababi: Data-markazga uyushtirilgan dron hujumimi?

Xalqaro manbalar va ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan dastlabki xabarlarga ko‘ra, tizimdagi keng qamrovli nosozlik infratuzilmaning shikastlanishi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin:

  • Vladimir shahridagi hodisa: Xabarlarda keltirilishicha, Rossiyaning Vladimir shahrida joylashgan «Yandeks» yirik data-markaziga uchuvchisiz uchar qurilmalar (dron) hujumi uyushtirilgani ortidan serverlarda texnik uzilishlar yuzaga kelgan;

  • Xalqaro miqyosdagi sboy: Serverlar faoliyatidagi cheklov tufayli yagona bazaga ulangan barcha hududiy ilovalar, xususan, O‘zbekiston va Qozog‘istondagi buyurtma tizimlari ishlamay qolgan;

  • Tiklash ishlari: Ayni vaqtda IT-mutaxassislar va kompaniyaning texnik guruhi tizimni to‘liq qayta ishga tushirish hamda muqobil serverlarga o‘tkazish ustida favqulodda ish olib bormoqda.

Yandeks taksi nega ishlamayapti? Rossiyadagi data-markazga hujum tafsilotlari

Shoshilinch vaziyatda nima qilish kerak? Muqobil variantlar

Agar hozirgi vaqtda transportda harakatlanish zarur bo‘lsa, fuqarolarga quyidagi yechimlardan foydalanish tavsiya etiladi:

  • Muqobil agregatorlar: Mamlakatimizda faoliyat yurituvchi boshqa milliy va xalqaro taksi ilovalari (masalan, MyTaxi, yaqinda ishga tushirilgan WB Taxi yoki boshqa mahalliy agregatorlar) orqali buyurtma berish;

  • An’anaviy usul: Yo‘l yoqasiga chiqib, odatiy tarzda «qo‘l ko‘tarish» orqali yo‘nalish bo‘yicha harakatlanayotgan taksi xizmatlaridan foydalanish;

  • Jamoat transporti: Tirbandliklar va taksi taqchilligidan qochish uchun metropoliten tarmog‘i hamda avtobus yo‘nalishlarini tanlash.

Kompaniya tomonidan xizmat to‘liq tiklanishi bo‘yicha rasmiy munosabat berilishi kutilmoqda. Vaziyat tafsilotlari va xizmat faoliyatining tiklanishi bo‘yicha qo‘shimcha axborot berib boriladi.

Yandeks GoToshkentYandeks data-markazdron hujumi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda taksichini urib shifoxonaga yotqizgan bloger qamoqqa olindiToshkentda taksichini urib shifoxonaga yotqizgan bloger qamoqqa olindi19 avgust 15:55Dunyoda birinchi: Toshkent xaritalarda “yashil” va soyali yo‘nalishlarni ishga tushirdiDunyoda birinchi: Toshkent xaritalarda “yashil” va soyali yo‘nalishlarni ishga tushirdi7 sentabr 07:00Rossiyadan 10 kunda 96,5 ming o‘zbekistonlik qaytdi: migratsiya oqimida nima o‘zgarmoqda?Rossiyadan 10 kunda 96,5 ming o‘zbekistonlik qaytdi: migratsiya oqimida nima o‘zgarmoqda?13 sentabr 18:40Toshkentda taksi orqali narkotik tarqatgan guruh ushlandiToshkentda taksi orqali narkotik tarqatgan guruh ushlandi20 avgust 14:02Taksichi bilan janjaldan keyin bloger qamaldi: voqea ortida nima bor?Taksichi bilan janjaldan keyin bloger qamaldi: voqea ortida nima bor?19 avgust 15:04Taksida g‘alati taklif: ikki talaba atirdan so‘ng o‘zini yomon his qildiTaksida g‘alati taklif: ikki talaba atirdan so‘ng o‘zini yomon his qildi12 sentabr 17:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi