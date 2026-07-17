Uy-joy narxlari yana oshdi: qaysi bozor tezroq qimmatladi?

·0·Jamiyat
Uy-joy narxlari yana oshdi: qaysi bozor tezroq qimmatladi?

O‘zbekistonda turar joy ko‘chmas mulki narxlari o‘sishda davom etmoqda. Yangi ma’lumotlar ayrim bozor segmentlarida qimmatlashish o‘rtacha ko‘rsatkichdan ancha yuqori bo‘lganini ko‘rsatdi.

Milliy statistika qo‘mitasi 2026 yilning ikkinchi choragi bo‘yicha uy-joy narxlari dinamikasini e’lon qildi.

Uy-joylar bir chorakda qancha qimmatladi?

Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 2026 yilning II choragida O‘zbekistonda turar joy ko‘chmas mulki narxlari avvalgi chorakka nisbatan 1,3 foizga oshgan.

2025 yilning mos davri bilan taqqoslaganda esa umumiy o‘sish 4 foizni tashkil etgan.

Bu ko‘rsatkichlar mamlakat ko‘chmas mulk bozorida narxlar o‘sishi saqlanib qolayotganini ko‘rsatadi.

Yangi kvartiralar narxi tezroq o‘sgan

Kvartiralar narxi bir yil davomida o‘rtacha 5,5 foizga qimmatlashgan.

Bozor turlari bo‘yicha o‘sish quyidagicha qayd etilgan:

  • birlamchi bozorda — 7,1 foiz;

  • ikkilamchi bozorda — 4,2 foiz;

  • yakka tartibdagi uylarda — 2 foiz.

Shu tariqa, eng yuqori narx o‘sishi yangi qurilgan kvartiralar sotiladigan birlamchi bozorda kuzatilgan.

Hududlardagi o‘sish Toshkentdan yuqori bo‘ldi

Toshkent shahrida kvartiralar narxi bir yil ichida 3,9 foizga oshgan.

Respublikaning boshqa hududlarida esa qimmatlashish 7 foizni tashkil etgan. Demak, hisobot davrida viloyatlardagi kvartiralar narxi poytaxtga nisbatan tezroq o‘sgan.

Biroq qo‘mita ma’lumotlarida qaysi hududlarda eng yuqori o‘sish qayd etilgani alohida ko‘rsatilmagan.

Narxlar yangi usulda hisoblanmoqda

Milliy statistika qo‘mitasi 2026 yilning II choragidan boshlab uy-joy narxlari indekslarini gedonik regressiya usuli asosida hisoblashga o‘tgan.

Yangi metodologiyada uy-joyning:

  • umumiy maydoni;

  • joylashgan hududi;

  • qavati;

  • holati va boshqa xususiyatlari hisobga olinadi.

Qo‘mitaga ko‘ra, bu usul turli xususiyatlarga ega uy-joylarni taqqoslash va bozordagi haqiqiy narxlar dinamikasini aniqroq aks ettirish imkonini beradi.

Sizning hududingizda uy-joy narxlari so‘nggi bir yilda qanchalik o‘zgardi? Fikringizni izohlarda qoldiring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mahalla raisi fuqarolar nomidan 187 mln so‘mni o‘zlashtirgani aniqlandiMahalla raisi fuqarolar nomidan 187 mln so‘mni o‘zlashtirgani aniqlandiBugun, 11:41Isroilga ishga yuborish uchun 16 ming dollar: Urgutlik shaxs ushlandiIsroilga ishga yuborish uchun 16 ming dollar: Urgutlik shaxs ushlandiBugun, 11:35Toshkentda 3,2 kg giyohvand moddalar muomalasiga chek qo‘yildiToshkentda 3,2 kg giyohvand moddalar muomalasiga chek qo‘yildiBugun, 10:13Do‘rmon yo‘li va G‘azalkent kesishmasida og‘ir YTH qayd etildiDo‘rmon yo‘li va G‘azalkent kesishmasida og‘ir YTH qayd etildiBugun, 09:44Ipoteka uyiga "propiska": endi bank roziligi shart emasIpoteka uyiga "propiska": endi bank roziligi shart emasKecha, 20:55Andijondagi xonadonlardan birida yong‘in sodir bo‘ldiAndijondagi xonadonlardan birida yong‘in sodir bo‘ldiKecha, 20:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda