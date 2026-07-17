Uy-joy narxlari yana oshdi: qaysi bozor tezroq qimmatladi?
O‘zbekistonda turar joy ko‘chmas mulki narxlari o‘sishda davom etmoqda. Yangi ma’lumotlar ayrim bozor segmentlarida qimmatlashish o‘rtacha ko‘rsatkichdan ancha yuqori bo‘lganini ko‘rsatdi.
Milliy statistika qo‘mitasi 2026 yilning ikkinchi choragi bo‘yicha uy-joy narxlari dinamikasini e’lon qildi.
Uy-joylar bir chorakda qancha qimmatladi?
Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 2026 yilning II choragida O‘zbekistonda turar joy ko‘chmas mulki narxlari avvalgi chorakka nisbatan 1,3 foizga oshgan.
2025 yilning mos davri bilan taqqoslaganda esa umumiy o‘sish 4 foizni tashkil etgan.
Bu ko‘rsatkichlar mamlakat ko‘chmas mulk bozorida narxlar o‘sishi saqlanib qolayotganini ko‘rsatadi.
Yangi kvartiralar narxi tezroq o‘sgan
Kvartiralar narxi bir yil davomida o‘rtacha 5,5 foizga qimmatlashgan.
Bozor turlari bo‘yicha o‘sish quyidagicha qayd etilgan:
birlamchi bozorda — 7,1 foiz;
ikkilamchi bozorda — 4,2 foiz;
yakka tartibdagi uylarda — 2 foiz.
Shu tariqa, eng yuqori narx o‘sishi yangi qurilgan kvartiralar sotiladigan birlamchi bozorda kuzatilgan.
Hududlardagi o‘sish Toshkentdan yuqori bo‘ldi
Toshkent shahrida kvartiralar narxi bir yil ichida 3,9 foizga oshgan.
Respublikaning boshqa hududlarida esa qimmatlashish 7 foizni tashkil etgan. Demak, hisobot davrida viloyatlardagi kvartiralar narxi poytaxtga nisbatan tezroq o‘sgan.
Biroq qo‘mita ma’lumotlarida qaysi hududlarda eng yuqori o‘sish qayd etilgani alohida ko‘rsatilmagan.
Narxlar yangi usulda hisoblanmoqda
Milliy statistika qo‘mitasi 2026 yilning II choragidan boshlab uy-joy narxlari indekslarini gedonik regressiya usuli asosida hisoblashga o‘tgan.
Yangi metodologiyada uy-joyning:
umumiy maydoni;
joylashgan hududi;
qavati;
holati va boshqa xususiyatlari hisobga olinadi.
Qo‘mitaga ko‘ra, bu usul turli xususiyatlarga ega uy-joylarni taqqoslash va bozordagi haqiqiy narxlar dinamikasini aniqroq aks ettirish imkonini beradi.
Sizning hududingizda uy-joy narxlari so‘nggi bir yilda qanchalik o‘zgardi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…