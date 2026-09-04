Elektr va gazdan keyin navbat suvgami? Suv narxlari bozor mexanizmlariga o‘tkaziladimi?

·31·Jamiyat
Elektr va gazdan keyin navbat suvgami? Suv narxlari bozor mexanizmlariga o‘tkaziladimi?

O‘zbekistonda davlat tomonidan tartibga solinadigan tariflar va xizmatlarni bosqichma-bosqich erkinlashtirish (liberalizatsiya) siyosati davom ettiriladi. Energiya resurslari — tabiiy gaz va elektr energiyasi narxlari oshirilganidan so‘ng, endilikda suv ta’minoti xizmati ham bozor mexanizmlariga o‘tkazilishi rejalashtirilmoqda. Bu haqda O‘zbekiston Markaziy banki raisi Timur Ishmetov Britaniyaning nufuzli Financial Times nashriga bergan intervyusida ma’lum qildi.

«Financial Times»ga bayonot: Suv tariflarini qanday o‘zgarishlar kutmoqda?

Markaziy bank rahbarining ta’kidlashicha, hukumat narxlarni bozor mexanizmlari asosida erkin shakllantirish bo‘yicha boshlangan strategik yo‘nalishni izchil davom ettiradi:

  • Sun’iy ushlab turishga chek qo‘yiladi: Ayni paytda hukumat aholining ijtimoiy holatini hisobga olib, ayrim muhim xizmatlar, jumladan, suv narxini muayyan chegarada ushlab turibdi;

  • Bozor mexanizmiga bosqichma-bosqich o‘tish: Sohaning moliyaviy barqarorligini ta’minlash va tizimga investitsiyalarni jalb etish uchun suv ta’minoti narxlari ham bosqichma-bosqich erkinlashtiriladi;

  • Reformalarning uzviyligi: Narxlarni liberalizatsiya qilish orqali sohadagi yo‘qotishlarni kamaytirish va resurslardan samarali foydalanishni rag‘batlantirish ko‘zda tutilgan.

Energetika islohoti samarasi va regulyator xavotirda bo‘lgan yangi xavflar

Timur Ishmetov moliyaviy barqarorlik va inflyatsiya ko‘rsatkichlari haqida to‘xtalar ekan, quyidagi muhim jihatlarni qayd etdi:

  • Ichki inflyatsiya jilovlandi: Energiya resurslari bozorida amalga oshirilgan tarif islohotlari mamlakat ichidagi inflyatsiyaning asosiy omillarini bartaraf etishga jiddiy turtki berdi;

  • Asosiy tahdid — tashqi bozorda: Ayni vaqtda Markaziy bank uchun asosiy xavflar tashqi geosiyosiy va iqtisodiy omillar bilan bog‘liq bo‘lib qolmoqda;

  • Xalqaro narxlar va logistika bosimi: Dunyo bozorida neft va oziq-ovqat mahsulotlari narxining ko‘tarilishi, shuningdek, global mojarolar ortidan xalqaro tashish (logistika) xarajatlarining qimmatlashishi ichki narx-navoga bosim o‘tkazishi mumkin. Regulyator kelgusi qarorlarida mana shu xatarlarni sinchkovlik bilan hisobga oladi.

Jamoatchilik skepsisi: Suv narxi keskin qimmatlashadimi?

Avvalroq energoresurslar tariflarining oshirilishi aholi va biznes xarajatlariga sezilarli ta’sir ko‘rsatgan edi. Shu sababli suv narxlarining bozor mexanizmlariga o‘tkazilishi haqidagi xabarlar tarmoq foydalanuvchilari orasida keskin muhokamalarga sabab bo‘lmoqda:

  • Ijtimoiy tarmoqlarda fuqarolar ushbu qaror ortidan suv to‘lovlari sezilarli darajada qimmatlashishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda;

  • Iqtisodchilar esa tariflarni bozorga moslashtirish bilan bir qatorda, kam ta’minlangan va ehtiyojmand qatlam uchun manzilli ijtimoiy kompensatsiya mexanizmlarini puxta ishlab chiqish zarurligini ta’kidlamoqda.

Sizningcha, ichimlik suvi tariflarining bozor mexanizmlariga o‘tkazilishi sohadagi xizmat sifatini yaxshilaydimi yoki aholi budjetiga yangi og‘ir yuk bo‘lib tushadimi? Suv isrofini kamaytirish uchun narxlarni erkinlashtirish qanchalik to‘g‘ri qaror? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Hamshira 300 dollar so‘radi»: Aktyor Musulmon Yunusovning shov-shuvli bayonoti tafsilotlari«Hamshira 300 dollar so‘radi»: Aktyor Musulmon Yunusovning shov-shuvli bayonoti tafsilotlariBugun, 09:56Ozodbek Nazarbekov oilaviy baxt va ulkan muvaffaqiyatning bosh sirini oshkor qildiOzodbek Nazarbekov oilaviy baxt va ulkan muvaffaqiyatning bosh sirini oshkor qildiBugun, 07:39"Vaynerlar qiziqchilarning «nonini yarimta» qilayapti" — Avaz Oxunning javobi"Vaynerlar qiziqchilarning «nonini yarimta» qilayapti" — Avaz Oxunning javobiBugun, 07:08Pastdarg‘omda qarzdorlik sabab MAN yuk avtomobili xatlandiPastdarg‘omda qarzdorlik sabab MAN yuk avtomobili xatlandiKecha, 21:37Toshkentda asfalt o‘pirilib, mashinalar pachoqlandi — idoralarning ziddiyatli bayonotlariToshkentda asfalt o‘pirilib, mashinalar pachoqlandi — idoralarning ziddiyatli bayonotlariKecha, 19:07Chegara postida 240 ming dollarni yashirin olib chiqmoqchi bo‘lganlar ushlandi (video)Chegara postida 240 ming dollarni yashirin olib chiqmoqchi bo‘lganlar ushlandi (video)Kecha, 18:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq