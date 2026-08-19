Toshkentda taksichini urib shifoxonaga yotqizgan bloger qamoqqa olindi

·16·Jamiyat
Toshkentda taksichini urib shifoxonaga yotqizgan bloger qamoqqa olindi
Qisqacha

Toshkentning Yashnobod tumanida 27 yoshli taksi haydovchisini kaltaklagan instabloger qamoqqa olindi. Mojaro 17 avgust kuni haydovchi Yoqubbek Jo'raboyev va ayol yo'lovchi o'rtasidagi og'zaki nizodan so'ng yuz bergan. Blogerlar haydovchini haqoratlab, jismoniy kuch ishlatgan va uni "tegajog'lik"da ayblab video tarqatgan, keyin esa videolarni o'chirib tashlagan.

Poytaxtning Yashnobod tumanida taksi haydovchisi va yo‘lovchi ayol o‘rtasida boshlangan og‘zaki nizo ortidan sodir bo‘lgan mudhish mojaro jinoiy javobgarlikka ulandi. Voqea joyiga yetib kelib, 27 yoshli haydovchini ayovsiz kaltaklagan va tarmoqda yolg‘on ayblov bilan video tarqatgan instablogerga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo‘llanildi. Tarmoqda keskin muhokamalarga sabab bo‘lgan ushbu ish bo‘yicha IIBB qanday rasmiy bayonot berdi?

O‘chirilgan videolar va soxta ayblov: Voqea qanday rivojlandi?

Toshkent shahar IIBB Axborot-multimedia markazi boshlig‘i o‘rinbosari Qahramon Xudoyberganovning ma’lum qilishicha, bezorilik harakatlarini sodir etgan bloger Tergov boshqarmasi tomonidan qo‘zg‘atilgan jinoyat ishi doirasida hibsga olingan:

"17 avgust kuni Yashnobod tumanida 27 yoshli taksi haydovchisi Yoqubbek Jo‘raboyev va ayol o‘rtasida tortishuv chiqqan. Shundan so‘ng voqea joyiga yo‘lovchining tanishi bo‘lgan blogerlar kelib, haydovchini haqoratlab, jismoniy kuch ishlatgan. Avvaliga ular haydovchini «tegajog‘lik»da ayblab video chiqargan, biroq vaziyat oshkor bo‘lgach, jamoatchilikdan oqlanishni so‘rab, so‘ngra barcha videolarni o‘chirib tashlagan."

Toshkentdagi taksichi va blogerlar mojarosi faktlari

Ko‘rsatkich

Tafsilotlar va ma’lumotlar

Hodisa vaqti va joyi

17 avgust, Toshkent shahri (Yashnobod tumani)

Jabrlanuvchi

27 yoshli taksi haydovchisi Yoqubbek Jo‘raboyev (shifoxonaga yotqizilgan)

Ayblanuvchilar harakati

Tahqirlash, kaltaklash, soxta ayblov bilan video chiqarish

Qo‘llanilgan chora

Jismoniy kuch ishlatgan bloger qamoqqa olindi

Ishni yurituvchi organ

Toshkent shahar IIBB Tergov boshqarmasi

Shifokorlar xulosasi: Haydovchidagi og‘ir jarohatlar

Hujum oqibatida jarohatlangan taksi haydovchisi shoshilinch ravishda shifoxonaga yotqizilgan.

Tibbiy ko‘rik xulosalariga ko‘ra, uning peshona va ensa qismida jiddiy shishlar, shuningdek, ko‘krak, qorin, yelka hamda yonbosh sohalarida ko‘plab shilingan va lat yegan tan jarohatlari qayd etilgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan tergov harakatlari qat’iy davom ettirilmoqda.

Sizningcha, ijtimoiy tarmoqlardagi obro‘si yoki kuchiga ishonib, oddiy haydovchilarga tazyiq o‘tkazuvchi bu kabi «zo‘ravon blogerlar»ga qanday jazo berilishi kerak?

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jamoatchilik nazoratini mustahkamlash uchun ushbu xabarni do‘stlaringizga ulashing!

TashkentYashnobodInstagramYoqubbek Jo‘raboyevQahramon Xudoyberganov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maksimal ball bekor qilinadimi? Sertifikatli abituriyentlar bo‘yicha kutilayotgan o‘zgarishMaksimal ball bekor qilinadimi? Sertifikatli abituriyentlar bo‘yicha kutilayotgan o‘zgarishBugun, 16:01Telegram'da ayolga nomaqbul surat yuborgan erkak jarimaga tortildiTelegram'da ayolga nomaqbul surat yuborgan erkak jarimaga tortildiBugun, 15:43Taksichi bilan janjaldan keyin bloger qamaldi: voqea ortida nima bor?Taksichi bilan janjaldan keyin bloger qamaldi: voqea ortida nima bor?Bugun, 15:04Toshkentda psixofaol qo‘ziqorin va 13 ming dona «ozdiruvchi» qahva qo‘lga olindiToshkentda psixofaol qo‘ziqorin va 13 ming dona «ozdiruvchi» qahva qo‘lga olindiBugun, 12:26Toshkent viloyatidagi dahshatli YTHda ota va 5 yoshli farzand halok bo‘ldiToshkent viloyatidagi dahshatli YTHda ota va 5 yoshli farzand halok bo‘ldiBugun, 12:24Rolik uchgan yoshlar IIO xodimlari talabiga bo‘ysunmadiRolik uchgan yoshlar IIO xodimlari talabiga bo‘ysunmadiKecha, 21:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Jizzaxlik bloger Orzigul Urazmatova YTHda vafot etdi
Jizzaxlik bloger Orzigul Urazmatova YTHda vafot etdi