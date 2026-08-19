Toshkentda taksichini urib shifoxonaga yotqizgan bloger qamoqqa olindi
Toshkentning Yashnobod tumanida 27 yoshli taksi haydovchisini kaltaklagan instabloger qamoqqa olindi. Mojaro 17 avgust kuni haydovchi Yoqubbek Jo'raboyev va ayol yo'lovchi o'rtasidagi og'zaki nizodan so'ng yuz bergan. Blogerlar haydovchini haqoratlab, jismoniy kuch ishlatgan va uni "tegajog'lik"da ayblab video tarqatgan, keyin esa videolarni o'chirib tashlagan.
Poytaxtning Yashnobod tumanida taksi haydovchisi va yo‘lovchi ayol o‘rtasida boshlangan og‘zaki nizo ortidan sodir bo‘lgan mudhish mojaro jinoiy javobgarlikka ulandi. Voqea joyiga yetib kelib, 27 yoshli haydovchini ayovsiz kaltaklagan va tarmoqda yolg‘on ayblov bilan video tarqatgan instablogerga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo‘llanildi. Tarmoqda keskin muhokamalarga sabab bo‘lgan ushbu ish bo‘yicha IIBB qanday rasmiy bayonot berdi?
O‘chirilgan videolar va soxta ayblov: Voqea qanday rivojlandi?
Toshkent shahar IIBB Axborot-multimedia markazi boshlig‘i o‘rinbosari Qahramon Xudoyberganovning ma’lum qilishicha, bezorilik harakatlarini sodir etgan bloger Tergov boshqarmasi tomonidan qo‘zg‘atilgan jinoyat ishi doirasida hibsga olingan:
"17 avgust kuni Yashnobod tumanida 27 yoshli taksi haydovchisi Yoqubbek Jo‘raboyev va ayol o‘rtasida tortishuv chiqqan. Shundan so‘ng voqea joyiga yo‘lovchining tanishi bo‘lgan blogerlar kelib, haydovchini haqoratlab, jismoniy kuch ishlatgan. Avvaliga ular haydovchini «tegajog‘lik»da ayblab video chiqargan, biroq vaziyat oshkor bo‘lgach, jamoatchilikdan oqlanishni so‘rab, so‘ngra barcha videolarni o‘chirib tashlagan."
Toshkentdagi taksichi va blogerlar mojarosi faktlari
Ko‘rsatkich
Tafsilotlar va ma’lumotlar
Hodisa vaqti va joyi
17 avgust, Toshkent shahri (Yashnobod tumani)
Jabrlanuvchi
27 yoshli taksi haydovchisi Yoqubbek Jo‘raboyev (shifoxonaga yotqizilgan)
Ayblanuvchilar harakati
Tahqirlash, kaltaklash, soxta ayblov bilan video chiqarish
Qo‘llanilgan chora
Jismoniy kuch ishlatgan bloger qamoqqa olindi
Ishni yurituvchi organ
Toshkent shahar IIBB Tergov boshqarmasi
Shifokorlar xulosasi: Haydovchidagi og‘ir jarohatlar
Hujum oqibatida jarohatlangan taksi haydovchisi shoshilinch ravishda shifoxonaga yotqizilgan.
Tibbiy ko‘rik xulosalariga ko‘ra, uning peshona va ensa qismida jiddiy shishlar, shuningdek, ko‘krak, qorin, yelka hamda yonbosh sohalarida ko‘plab shilingan va lat yegan tan jarohatlari qayd etilgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan tergov harakatlari qat’iy davom ettirilmoqda.
Sizningcha, ijtimoiy tarmoqlardagi obro‘si yoki kuchiga ishonib, oddiy haydovchilarga tazyiq o‘tkazuvchi bu kabi «zo‘ravon blogerlar»ga qanday jazo berilishi kerak?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jamoatchilik nazoratini mustahkamlash uchun ushbu xabarni do‘stlaringizga ulashing!
…