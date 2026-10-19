Toshkentda qizamiq keng tarqaldimi? Rasmiy izoh berildi

·4·Jamiyat
Toshkentda qizamiq keng tarqaldimi? Rasmiy izoh berildi

Toshkent shahrida qizamiq bilan kasallanish holatlari o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 40 foizga kamaygan. Bu haqda Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo‘mitasi ma’lum qildi.

Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda poytaxtda qizamiqqa gumon qilingan 290 ta holat aniqlangani va bemorlar bilan aloqada bo‘lgan 10 ming nafardan ortiq shaxs ro‘yxatga olingani haqida xabarlar tarqalgan edi.

Qo‘mita izohiga ko‘ra, ushbu raqamlar 2026 yilning dastlabki to‘qqiz oyida qayd etilgan jamlanma ko‘rsatkichlardir. Shu sababli ularni qisqa vaqt ichida aniqlangan yoki ayni paytdagi holatlar sifatida talqin qilish noto‘g‘ri.

Rasmiy ma’lumotda hozirda Toshkent shahri va mamlakatning boshqa hududlarida qizamiq bo‘yicha epidemiologik vaziyat barqaror ekani, aholini xavotirga solish uchun asos yo‘qligi ta’kidlangan.

Shuningdek, 2026 yilning dastlabki to‘qqiz oyida Toshkent shahrida rejali emlash doirasida bir yoshli 47 494 nafar va olti yoshli 42 767 nafar bola qizamiq, epidemik parotit va qizilchaga qarshi KPK vaksinasi bilan emlangan.

Sanepidqo‘mita fuqarolarni ijtimoiy tarmoqlardagi ma’lumotlarni to‘g‘ri talqin qilishga va tasdiqlanmagan xabarlar sabab asossiz xavotirga tushmaslikka chaqirdi.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda yil to‘yi: Qirg‘izistonlik sobiq amaldor o‘g‘liga dabdabali to‘y qildiToshkentda yil to‘yi: Qirg‘izistonlik sobiq amaldor o‘g‘liga dabdabali to‘y qildi10 sentabr 14:27Toshkentda 100 ta yangi jamoat hojatxonasi tashkil etiladiToshkentda 100 ta yangi jamoat hojatxonasi tashkil etiladi5 oktabr 20:24Toshkentda 1 oktyabrdan avtobus va metro narxi keskin o‘zgaradiToshkentda 1 oktyabrdan avtobus va metro narxi keskin o‘zgaradi28 sentabr 06:48Toshkent ko‘chalarida robotlar: Yandex yangi xizmatga tayyorlanmoqdaToshkent ko‘chalarida robotlar: Yandex yangi xizmatga tayyorlanmoqda13 iyul 13:18Munisa Rizayeva Toshkent manzarasini ko‘rib: «Dubaydamizmi?» (video)Munisa Rizayeva Toshkent manzarasini ko‘rib: «Dubaydamizmi?» (video)16 avgust 12:14Toshkentda issiqlik cho‘qqisi yaqin: harorat 45 darajaga yetadiToshkentda issiqlik cho‘qqisi yaqin: harorat 45 darajaga yetadi17 iyul 18:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi