Toshkentda 1 oktyabrdan avtobus va metro narxi keskin o‘zgaradi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 1-oktyabrdan Toshkentda jamoat transportida elektron to‘lov orqali bir martalik safar narxi 1700 so‘mdan 2500 so‘mga oshadi, naqd to‘lov esa 3000 so‘m bo‘lib qoladi.
- Yangi tizimda bir soat ichida transport almashtirishda imtiyozli va bepul qatnovlar ham joriy etiladi.
- Shuningdek, avtobus va metro uchun cheklanmagan kunlik, haftalik va oylik abonementlar hamda 10, 20, 30 ta safar uchun paketlar taqdim etiladi.
Toshkentda jamoat transportidan foydalanadigan millionlab yo‘lovchilar uchun 1 oktyabrdan yangi tariflar kuchga kiradi. Avtobus va metroda karta yoki boshqa elektron to‘lov usuli orqali bir martalik safar 2500 so‘m bo‘ladi. Amalda bu 1700 so‘m edi.
Naqd puldagi yo‘l haqi esa 3000 so‘m miqdorida saqlanadi. Bagaj tashish uchun 4000 so‘m to‘lanadi. Shu bilan birga, yangi tizimda bir soat ichida transport almashtirib harakatlanadigan yo‘lovchilar uchun imtiyozli va bepul qatnovlar ham nazarda tutilgan.
Yo‘lkira qanchaga o‘zgaradi?
Yangi tariflar 2026 yil 1 oktyabrdan amal qila boshlaydi.
To‘lov turi
Amaldagi tarif
1 oktyabrdan
Elektron to‘lov
1 700 so‘m
2 500 so‘m
Naqd to‘lov
3 000 so‘m
3 000 so‘m
Bagaj
4 000 so‘m
4 000 so‘m
Demak, elektron to‘lovda bir martalik safar 800 so‘mga yoki qariyb 47 foizga qimmatlashadi. Naqd pul va bagaj uchun belgilangan tariflar esa o‘zgarmaydi.
Eng muhim o‘zgarish — karta bilan to‘laydiganlar uchun
Yo‘lovchilarning katta qismi uchun asosiy yangilik elektron to‘lov tarifining o‘zgarishi bo‘ladi.
Hozir transport yoki bank kartasi, shuningdek boshqa elektron usullar orqali bir martalik safar uchun 1700 so‘m yechiladi. 1 oktyabrdan bu summa 2500 so‘mga chiqadi.
Bunda 2500 so‘mlik tarif rag‘batlantiruvchi chegirmani hisobga olgan holda belgilangan.
Shuning uchun «yo‘lkira ikki baravar bo‘ladi» degan ma’lumot to‘liq aniq emas. Amaldagi elektron tarif 1700 so‘mdan 2500 so‘mga oshadi.
Naqd pulda to‘lov qiluvchilar uchun narx o‘zgarmaydi
Naqd pul bilan to‘lov qiladigan yo‘lovchilar uchun esa tarif 3000 so‘mligicha qoladi.
Bu jihat muhim: 1 oktyabrdan barcha yo‘lovchilar uchun yo‘lkira bir xil darajada oshmaydi. Asosiy o‘zgarish elektron to‘lovdagi bir martalik tarifga taalluqli.
Bir soat ichida transport almashtirsangiz, tarif boshqacha
Yangi tizimning yana bir muhim qismi — bir soatlik almashish tariflari.
Qarorga ko‘ra, birinchi safar uchun 2500 so‘m to‘lanadi. Shundan keyin bir soat ichida avtobusdan boshqa avtobusga o‘tilsa, ikkinchi safar 1500 so‘m bo‘ladi. Uchinchi va undan keyingi avtobus qatnovlari esa belgilangan bir soatlik tarif doirasida bepul amalga oshiriladi.
Bu tartib yo‘nalishida bir nechta avtobusdan foydalanadigan yo‘lovchilar uchun alohida ahamiyatga ega.
Metrodan foydalanuvchilar ham yangi tartibga e’tibor berishi kerak
Bir soatlik almashish tizimida metro uchun ham alohida qoida bor.
Agar yo‘lovchi avtobusdan foydalanib, keyin metroga o‘tsa, metro qatnovi uchun belgilangan almashish tarifi qo‘llanadi. Bir soatlik tarif doirasida metrodan bir marta foydalanish mumkin.
Metrodan qayta foydalanilganda esa yangi 60 daqiqalik hisob davri boshlanadi.
Doimiy yo‘lovchilar uchun yangi abonementlar
Yangi qaror faqat bir martalik yo‘l haqini emas, transport kartalari uchun tarif rejalarini ham belgiladi.
Avtobusda cheklanmagan qatnov uchun:
1 kun — 11 500 so‘m;
1 hafta — 54 000 so‘m;
1 oy — 250 000 so‘m.
Avtobus va metroni birgalikda qamrab oladigan cheklanmagan tariflar esa:
1 kun — 13 500 so‘m;
1 hafta — 73 000 so‘m;
1 oy — 345 000 so‘m.
Uzoqroq muddatli tarif rejalarida ham chegirmalar nazarda tutilgan.
10, 20 va 30 ta safar uchun paketlar ham paydo bo‘ladi
Doimiy ravishda jamoat transportidan foydalanmaydiganlar uchun safarlar soniga mos paketlar ham joriy etiladi.
Yangi tariflarga ko‘ra:
10 ta safar — 19 000 so‘m;
20 ta safar — 38 500 so‘m;
30 ta safar — 57 500 so‘m.
Bu paketlar transport kartalari orqali foydalaniladigan tarif rejalari qatoriga kiradi.
O‘quvchi va talabalar uchun ham imtiyoz saqlanadi
Yangi tizimda ayrim ijtimoiy toifalar uchun imtiyozlar ham nazarda tutilgan.
Maktab o‘quvchilari, talabalar, pensionerlar va nogironligi bo‘lgan shaxslar transport kartasi tarif rejalarini xarid qilishda 50 foizlik chegirmadan foydalanishi mumkin. Qonunchilikda belgilangan tartibda jamoat transportidan bepul foydalanish huquqiga ega shaxslarning imtiyozi esa saqlanadi.
Nega tariflar o‘zgarmoqda?
Tariflarni qayta ko‘rib chiqish masalasi sentyabr oyida jamoatchilik muhokamasiga qo‘yilgan edi. O‘sha paytda Transport vazirligi tarif o‘zgarishi bilan birga tashuvchilarga qo‘yiladigan talablar — qatnovlarning muntazamligi, transport vositalarining texnik holati va tozaligi kabi masalalarga ham e’tibor kuchaytirilishi kerakligini bildirgan.
Dastlab bu masala qaror loyihasi sifatida muhokama qilingan bo‘lsa, 25 sentyabrda Toshkent shahar Kengashi yangi tariflarni tasdiqladi.
Yo‘lovchilar 1 oktyabrdan nimani eslab qolishi kerak?
Eng asosiy raqamlar quyidagicha:
2500 so‘m — karta yoki elektron to‘lovda bir martalik safar.
3000 so‘m — naqd to‘lovda bir martalik safar.
4000 so‘m — bagaj tashish.
Shu bilan birga, transport kartalaridan foydalanuvchilar uchun bir soatlik almashish tariflari, safar paketlari va abonementlar joriy etiladi.
Xulosa
1 oktyabrdan Toshkentda jamoat transportining barcha tariflari ikki baravarga oshib ketmaydi. Elektron to‘lovdagi bir martalik yo‘l haqi 1700 so‘mdan 2500 so‘mga — 47 foizga oshadi, naqd to‘lov esa 3000 so‘m bo‘lib qoladi.
Shu bilan birga, yangi tarif tizimi faqat qimmatlashuvdan iborat emas: transport kartalari uchun safar paketlari, abonementlar va bir soat ichida transport almashtirishda imtiyozli hamda bepul qatnovlar ham joriy etiladi.
Poytaxtda avtobus yoki metro orqali har kuni harakatlanadigan yo‘lovchilar uchun esa 1 oktyabrdan qaysi to‘lov usuli va tarif rejasidan foydalanishni tanlash yanada muhim ahamiyat kasb etadi.
Izohlar 0
…