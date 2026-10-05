Toshkentda 100 ta yangi jamoat hojatxonasi tashkil etiladi

·38·Jamiyat
Toshkentda 100 ta yangi jamoat hojatxonasi tashkil etiladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkentda aholi va mehmonlar uchun qulaylikni oshirish maqsadida 100 ta yangi jamoat hojatxonasi tashkil etiladi.
  • Ushbu sanitariya-gigiyena shoxobchalari davlat-xususiy sheriklik asosida qurilib, markaziy ko‘chalar, turizm hududlari va xiyobonlar kabi odamlar ko‘p to‘planadigan joylarga joylashtiriladi.
  • Yangi hojatxonalar markazlashgan ichimlik va oqova suv tarmoqlariga ulanadi, bu esa ularning shahar infratuzilmasining ajralmas qismiga aylanishini ta’minlaydi.

Toshkentda aholi va poytaxt mehmonlari uchun yangi qulayliklar yaratiladi. Shaharning markaziy va turizm ko‘chalari, xiyobonlar hamda aholi va sayyohlar ko‘p tashrif buyuradigan obyektlar atrofida 100 ta sanitariya-gigiyena shoxobchasi tashkil etilishi rejalashtirilmoqda.

Oddiy qilib aytganda, poytaxtning odamlar gavjum bo‘ladigan hududlarida 100 ta yangi jamoat hojatxonasi paydo bo‘ladi.

Yangi hojatxonalar qayerlarda tashkil etiladi?

Ma’lum qilinishicha, sanitariya-gigiyena shoxobchalari asosan odamlar ko‘p to‘planadigan va shahar infratuzilmasi uchun muhim bo‘lgan joylarda tashkil etiladi.

Jumladan:

  • markaziy ko‘chalar;

  • turizm ko‘chalari;

  • xiyobonlar;

  • aholi ko‘p tashrif buyuradigan obyektlar atrofi;

  • poytaxt mehmonlari ko‘p boradigan hududlar.

Bu esa yangi shoxobchalarni shaharning eng ko‘p foydalaniladigan jamoat hududlariga yaqin joylashtirish ko‘zda tutilayotganini anglatadi.

100 ta shoxobcha davlat-xususiy sheriklik asosida tashkil etiladi

Yangi sanitariya-gigiyena shoxobchalari davlat-xususiy sheriklik asosida tashkil etiladi.

Bunday yondashuvda davlat va xususiy sektorning imkoniyatlari birlashtirilib, aholiga zarur infratuzilma obyektlarini yaratish va ulardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish maqsad qilinadi.

Shu bilan birga, yangi shoxobchalarning muhandislik infratuzilmasiga ulanishi ham nazarda tutilgan.

Ichimlik va oqova suv tarmoqlariga ulanadi

Toshkent shahar hokimligi tomonidan tashkil etiladigan yangi sanitariya-gigiyena shoxobchalari belgilangan tartibda markazlashgan ichimlik va oqova suv tarmoqlariga ulab beriladi.

Bu jihat yangi obyektlarning oddiy vaqtinchalik inshoot sifatida emas, balki shahar muhandislik infratuzilmasi bilan bog‘langan sanitariya obyektlari sifatida tashkil etilishini nazarda tutadi.

Poytaxt infratuzilmasida muhim qadam

Jamoat hojatxonalari shahar infratuzilmasining ko‘pincha e’tibordan chetda qoladigan, ammo aholi va sayyohlar uchun kundalik hayotda muhim bo‘lgan qismlaridan biri hisoblanadi.

Ayniqsa, markaziy ko‘chalar, turistik hududlar va xiyobonlarda sanitariya-gigiyena shoxobchalarining yetarli bo‘lishi shahar qulayligiga bevosita ta’sir qiladi.

Toshkentda 100 ta yangi shoxobchaning tashkil etilishi esa poytaxtning jamoat infratuzilmasini yana bir yo‘nalishda kengaytirishga qaratilgan qadam bo‘ladi.

Eng muhimi, yangi obyektlarning aholi va mehmonlar eng ko‘p tashrif buyuradigan hududlarga joylashtirilishi poytaxtda kundalik qulayliklar masalasini hal etishga xizmat qilishi kutilmoqda.

Toshkentsanitariya-gigana shoxobchalaripoytaxt infratuzilmasidolati-hususiy sheriklik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jizzaxda kelin oylab vahshiyona qiynoqlarga solindi: Balkondan qochib qutulgan ayol fojiasiJizzaxda kelin oylab vahshiyona qiynoqlarga solindi: Balkondan qochib qutulgan ayol fojiasi14 sentabr 17:45Toshkentda 1 oktyabrdan avtobus va metro narxi keskin o‘zgaradiToshkentda 1 oktyabrdan avtobus va metro narxi keskin o‘zgaradi28 sentabr 06:48Toshkentda noto‘g‘ri to‘xtagan mashinalar evakuatsiya qilinadiToshkentda noto‘g‘ri to‘xtagan mashinalar evakuatsiya qilinadi15 may 20:08Jamoat joylarida tamaki va alkogol uchun yangi qoidalarJamoat joylarida tamaki va alkogol uchun yangi qoidalar1 may 12:51Toshkentning 5 ta tumanida 5 kun davomida issiq suv bo‘lmaydiToshkentning 5 ta tumanida 5 kun davomida issiq suv bo‘lmaydiBugun 19:32Toshkentda kompyuterxona yerto‘lasidan maymun topildiToshkentda kompyuterxona yerto‘lasidan maymun topildiBugun 19:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi