Toshkentda 100 ta yangi jamoat hojatxonasi tashkil etiladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkentda aholi va mehmonlar uchun qulaylikni oshirish maqsadida 100 ta yangi jamoat hojatxonasi tashkil etiladi.
- Ushbu sanitariya-gigiyena shoxobchalari davlat-xususiy sheriklik asosida qurilib, markaziy ko‘chalar, turizm hududlari va xiyobonlar kabi odamlar ko‘p to‘planadigan joylarga joylashtiriladi.
- Yangi hojatxonalar markazlashgan ichimlik va oqova suv tarmoqlariga ulanadi, bu esa ularning shahar infratuzilmasining ajralmas qismiga aylanishini ta’minlaydi.
Toshkentda aholi va poytaxt mehmonlari uchun yangi qulayliklar yaratiladi. Shaharning markaziy va turizm ko‘chalari, xiyobonlar hamda aholi va sayyohlar ko‘p tashrif buyuradigan obyektlar atrofida 100 ta sanitariya-gigiyena shoxobchasi tashkil etilishi rejalashtirilmoqda.
Oddiy qilib aytganda, poytaxtning odamlar gavjum bo‘ladigan hududlarida 100 ta yangi jamoat hojatxonasi paydo bo‘ladi.
Yangi hojatxonalar qayerlarda tashkil etiladi?
Ma’lum qilinishicha, sanitariya-gigiyena shoxobchalari asosan odamlar ko‘p to‘planadigan va shahar infratuzilmasi uchun muhim bo‘lgan joylarda tashkil etiladi.
Jumladan:
markaziy ko‘chalar;
turizm ko‘chalari;
xiyobonlar;
aholi ko‘p tashrif buyuradigan obyektlar atrofi;
poytaxt mehmonlari ko‘p boradigan hududlar.
Bu esa yangi shoxobchalarni shaharning eng ko‘p foydalaniladigan jamoat hududlariga yaqin joylashtirish ko‘zda tutilayotganini anglatadi.
100 ta shoxobcha davlat-xususiy sheriklik asosida tashkil etiladi
Yangi sanitariya-gigiyena shoxobchalari davlat-xususiy sheriklik asosida tashkil etiladi.
Bunday yondashuvda davlat va xususiy sektorning imkoniyatlari birlashtirilib, aholiga zarur infratuzilma obyektlarini yaratish va ulardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish maqsad qilinadi.
Shu bilan birga, yangi shoxobchalarning muhandislik infratuzilmasiga ulanishi ham nazarda tutilgan.
Ichimlik va oqova suv tarmoqlariga ulanadi
Toshkent shahar hokimligi tomonidan tashkil etiladigan yangi sanitariya-gigiyena shoxobchalari belgilangan tartibda markazlashgan ichimlik va oqova suv tarmoqlariga ulab beriladi.
Bu jihat yangi obyektlarning oddiy vaqtinchalik inshoot sifatida emas, balki shahar muhandislik infratuzilmasi bilan bog‘langan sanitariya obyektlari sifatida tashkil etilishini nazarda tutadi.
Poytaxt infratuzilmasida muhim qadam
Jamoat hojatxonalari shahar infratuzilmasining ko‘pincha e’tibordan chetda qoladigan, ammo aholi va sayyohlar uchun kundalik hayotda muhim bo‘lgan qismlaridan biri hisoblanadi.
Ayniqsa, markaziy ko‘chalar, turistik hududlar va xiyobonlarda sanitariya-gigiyena shoxobchalarining yetarli bo‘lishi shahar qulayligiga bevosita ta’sir qiladi.
Toshkentda 100 ta yangi shoxobchaning tashkil etilishi esa poytaxtning jamoat infratuzilmasini yana bir yo‘nalishda kengaytirishga qaratilgan qadam bo‘ladi.
Eng muhimi, yangi obyektlarning aholi va mehmonlar eng ko‘p tashrif buyuradigan hududlarga joylashtirilishi poytaxtda kundalik qulayliklar masalasini hal etishga xizmat qilishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…