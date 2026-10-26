Prezident propiska sabab uy ololmagani, bu tizimni birinchi bo‘lib bekor qilganini aytdi

·53·Jamiyat
Prezident propiska sabab uy ololmagani, bu tizimni birinchi bo‘lib bekor qilganini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Prezident Shavkat Mirziyoyev yoshligida fan nomzodi bo‘lishiga qaramay, Toshkentda tug‘ilmagani sababli propiska tizimi tufayli ajratilgan uyning orderini ololmaganini xotirladi.
  • Davlat rahbari o‘z boshidan o‘tkazgan ushbu byurokratik adolatsizlikni bartaraf etish maqsadida prezidentlik faoliyatining ilk davridayoq propiska tizimini tubdan isloh qiluvchi farmonni imzolaganini ta’kidladi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev kinoijodkorlar va ziyolilar bilan o‘tkazilgan samimiy uchrashuv davomida o‘zining yoshlik yillarida duch kelgan eng og‘riqli to‘siqlardan biri — sobiq ittifoq va mustaqillikning dastlabki davridagi «propiska» tizimi haqida gapirib berdi.

Davlat rahbari Moskvada ilmiy ishini muvaffaqiyatli himoya qilib, fan nomzodi sifatida poytaxtdagi oliygohda faoliyat yuritgan kezlarida ikki nafar farzandi bo‘la turib, faqatgina Toshkentda tug‘ilmagani sababli ajratilgan uyning orderini ololmaganini chuqur his-tuyg‘u bilan yodga oldi.

«Moskvada yoqlab keldim, ammo Toshkentda tug‘ilmaganim “ayb” bo‘ldi»

Davlat rahbari o‘sha davrdagi byurokratik adolatsizlikni ochiq xotirladi:

  • Ilmiy daraja va ajratilgan uy: Prezident yoshligida Moskvadagi Butunittifoq qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash ilmiy-tadqiqot institutida (VIM) nomzodlik dissertatsiyasini muvaffaqiyatli himoya qilib qaytgan. Shundan so‘ng u ishlagan institut yosh olimga uy ajratgan;

  • Propiska to‘sig‘i va rad etilgan order: «Ikkita bolam bor, kandidat bo‘lib kelganman. Uy berilgan, lekin order olish uchun propiska yo‘q. Mening eng katta “aybim” — Toshkentda tug‘ilmaganim edi, lekin men O‘zbekiston fuqarosiman! Shu sababli menga orderni berishmagan», — deya ta’kidladi Shavkat Mirziyoyev;

  • Oilaviy qiyinchiliklar: Ikki nafar norasida farzandi bilan poytaxtda yashab, ilm bilan shug‘ullangan yosh oila uchun o‘z vatanida bunday sun’iy cheklovga uchrash katta ma’naviy va maishiy sinov bo‘lgan.

«Birinchi imzolagan farmonlarimdan biri bo‘ldi»

O‘tmishdagi ushbu achchiq shaxsiy tajriba davlat rahbarining keyinchalik qabul qilgan tarixiy qarorlariga asos bo‘ldi:

  • Sun’iy to‘siqlarga barham berish: O‘zbekiston fuqarolarining o‘z mamlakati ichida erkin harakatlanishi va mulkka ega bo‘lishiga to‘sqinlik qilgan tizim yillar davomida minglab oilalar va yosh mutaxassislarning haqli e’tirozlariga sabab bo‘lgan;

  • Tarixiy farmon: Prezident lavozimiga kirishgach, ilk qabul qilgan eng muhim hujjatlaridan biri aynan shu tizimni tubdan o‘zgartirish bo‘lganini aytdi: «Birinchilardan bo‘lib qabul qilgan qarorim — “O‘zbekiston fuqarosi O‘zbekistonda propiska olishi mumkin” degan tamoyilni joriy etish bo‘ldi»;

  • Inson qadri — oliy qadriyat: Bugungi kunda mamlakat fuqarolarining poytaxtdan to‘siqlarsiz uy-joy sotib olishi va doimiy ro‘yxatdan o‘tishi to‘liq ta’minlangani o‘sha yillardagi adolatsizlikning bartaraf etilishi bo‘ldi.

Tarixiy qiyos: Kecha va bugun

Jihat

Avvalgi tizim (Cheklovlar davri)

Hozirgi islohotlar davri

Toshkentdan uy olish huquqi

Faqat poytaxt doimiy propiskasi bo‘lganlarga ruxsat etilgan

Barcha O‘zbekiston fuqarolari uchun to‘liq erkin

Yosh mutaxassislar holati

Ilmiy darajasi bo‘lsa ham, hujjat sabab sarson bo‘lgan

Hududidan qat’i nazar, o‘z salohiyatini namoyon etish imkoni

Ro‘yxatga olish tizimi

Ruxsat berish va qat’iy cheklash xususiyatiga ega edi

Ochiq, shaffof va xabardor qilish tamoyiliga asoslangan

Shavkat Mirziyoyevpropiska tizimiislohotlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev ustoz va murabbiylar bilan uchrashdiShavkat Mirziyoyev ustoz va murabbiylar bilan uchrashdi30 sentabr 13:34Talabalar uchun muhim yangilik: Yotoqxonaga arizalar qabuli boshlandiTalabalar uchun muhim yangilik: Yotoqxonaga arizalar qabuli boshlandi1 avgust 15:23Uy sotaman deb ikkinchi xotinli bo‘lib qoldi: Angrenda notarial bazadagi ayanchli xatolikUy sotaman deb ikkinchi xotinli bo‘lib qoldi: Angrenda notarial bazadagi ayanchli xatolik19 sentabr 17:46Ipoteka uyiga "propiska": endi bank roziligi shart emasIpoteka uyiga "propiska": endi bank roziligi shart emas16 iyul 20:55“Ravshan Zolotoy” bo‘yicha qidiruv bekor qilindi“Ravshan Zolotoy” bo‘yicha qidiruv bekor qilindi14 iyul 13:23Elektron retseptlar bekor qilinmaydi: aksincha tizim kengaymoqdaElektron retseptlar bekor qilinmaydi: aksincha tizim kengaymoqda1 may 13:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi