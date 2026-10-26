Prezident propiska sabab uy ololmagani, bu tizimni birinchi bo‘lib bekor qilganini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Prezident Shavkat Mirziyoyev yoshligida fan nomzodi bo‘lishiga qaramay, Toshkentda tug‘ilmagani sababli propiska tizimi tufayli ajratilgan uyning orderini ololmaganini xotirladi.
- Davlat rahbari o‘z boshidan o‘tkazgan ushbu byurokratik adolatsizlikni bartaraf etish maqsadida prezidentlik faoliyatining ilk davridayoq propiska tizimini tubdan isloh qiluvchi farmonni imzolaganini ta’kidladi.
Prezident Shavkat Mirziyoyev kinoijodkorlar va ziyolilar bilan o‘tkazilgan samimiy uchrashuv davomida o‘zining yoshlik yillarida duch kelgan eng og‘riqli to‘siqlardan biri — sobiq ittifoq va mustaqillikning dastlabki davridagi «propiska» tizimi haqida gapirib berdi.
Davlat rahbari Moskvada ilmiy ishini muvaffaqiyatli himoya qilib, fan nomzodi sifatida poytaxtdagi oliygohda faoliyat yuritgan kezlarida ikki nafar farzandi bo‘la turib, faqatgina Toshkentda tug‘ilmagani sababli ajratilgan uyning orderini ololmaganini chuqur his-tuyg‘u bilan yodga oldi.
«Moskvada yoqlab keldim, ammo Toshkentda tug‘ilmaganim “ayb” bo‘ldi»
Davlat rahbari o‘sha davrdagi byurokratik adolatsizlikni ochiq xotirladi:
Ilmiy daraja va ajratilgan uy: Prezident yoshligida Moskvadagi Butunittifoq qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash ilmiy-tadqiqot institutida (VIM) nomzodlik dissertatsiyasini muvaffaqiyatli himoya qilib qaytgan. Shundan so‘ng u ishlagan institut yosh olimga uy ajratgan;
Propiska to‘sig‘i va rad etilgan order: «Ikkita bolam bor, kandidat bo‘lib kelganman. Uy berilgan, lekin order olish uchun propiska yo‘q. Mening eng katta “aybim” — Toshkentda tug‘ilmaganim edi, lekin men O‘zbekiston fuqarosiman! Shu sababli menga orderni berishmagan», — deya ta’kidladi Shavkat Mirziyoyev;
Oilaviy qiyinchiliklar: Ikki nafar norasida farzandi bilan poytaxtda yashab, ilm bilan shug‘ullangan yosh oila uchun o‘z vatanida bunday sun’iy cheklovga uchrash katta ma’naviy va maishiy sinov bo‘lgan.
«Birinchi imzolagan farmonlarimdan biri bo‘ldi»
O‘tmishdagi ushbu achchiq shaxsiy tajriba davlat rahbarining keyinchalik qabul qilgan tarixiy qarorlariga asos bo‘ldi:
Sun’iy to‘siqlarga barham berish: O‘zbekiston fuqarolarining o‘z mamlakati ichida erkin harakatlanishi va mulkka ega bo‘lishiga to‘sqinlik qilgan tizim yillar davomida minglab oilalar va yosh mutaxassislarning haqli e’tirozlariga sabab bo‘lgan;
Tarixiy farmon: Prezident lavozimiga kirishgach, ilk qabul qilgan eng muhim hujjatlaridan biri aynan shu tizimni tubdan o‘zgartirish bo‘lganini aytdi: «Birinchilardan bo‘lib qabul qilgan qarorim — “O‘zbekiston fuqarosi O‘zbekistonda propiska olishi mumkin” degan tamoyilni joriy etish bo‘ldi»;
Inson qadri — oliy qadriyat: Bugungi kunda mamlakat fuqarolarining poytaxtdan to‘siqlarsiz uy-joy sotib olishi va doimiy ro‘yxatdan o‘tishi to‘liq ta’minlangani o‘sha yillardagi adolatsizlikning bartaraf etilishi bo‘ldi.
Tarixiy qiyos: Kecha va bugun
Jihat
Avvalgi tizim (Cheklovlar davri)
Hozirgi islohotlar davri
Toshkentdan uy olish huquqi
Faqat poytaxt doimiy propiskasi bo‘lganlarga ruxsat etilgan
Barcha O‘zbekiston fuqarolari uchun to‘liq erkin
Yosh mutaxassislar holati
Ilmiy darajasi bo‘lsa ham, hujjat sabab sarson bo‘lgan
Hududidan qat’i nazar, o‘z salohiyatini namoyon etish imkoni
Ro‘yxatga olish tizimi
Ruxsat berish va qat’iy cheklash xususiyatiga ega edi
Ochiq, shaffof va xabardor qilish tamoyiliga asoslangan
Izohlar 0
…