Operatsiyadan so‘ng Ozoda Nursaidovaning ahvoli qanday? (video)

·151·Madaniyat
Operatsiyadan so‘ng Ozoda Nursaidovaning ahvoli qanday? (video)

Xonanda Ozoda Nursaidova jarrohlik amaliyotini boshdan kechirdi. Uning singlisi operatsiya muvaffaqiyatli o‘tganini va opasining ahvoli ancha yaxshilanganini ma’lum qildi.

Xonandaning singlisi ijtimoiy tarmoqdagi videoda: “Xudoga shukr, operatsiya yaxshi o‘tdi. Opamni duo qilib qo‘yinglar”, deya muxlislardan iltimos qildi. Shuningdek, u Ozoda Nursaidovaning ahvolini ham ko‘rsatdi.

Xonandaning o‘zi ham uni duo qilib, qo‘llab-quvvatlagan muxlislari va xalqimizga minnatdorlik bildirdi.

“Xudoga shukr, ancha yaxshiman. Avvalo, xalqimizga, shifokorlarga, hamkasblarimga rahmat. Hammasi tez bo‘lib ketdi. Menda bu narsa oldindan bor ekan. Oxirgi uch-to‘rt oy davomida o‘zimni juda yomon his qilayotgan edim. Bu o‘sha holatning alomati ekan”, — dedi san’atkor.

Xonandaning ahvoli haqidagi xabarlar muxlislarini quvontirdi. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari izohlarda Ozoda Nursaidovaga tezroq sog‘ayib, salomatligini tiklab olishini tilamoqda.

Ozoda Nursaidovajarrohlik operatsiyasimuzika singlisog‘lomlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Otabek Madrahimov sahnaga qaytdi, Ozoda uni olqishladi (video)Otabek Madrahimov sahnaga qaytdi, Ozoda uni olqishladi (video)24 may 10:53Hurriyat Isroilova Yulduz Usmonova va Ozoda Nursaidovaning qanday talaba bo‘lgani haqida aytdiHurriyat Isroilova Yulduz Usmonova va Ozoda Nursaidovaning qanday talaba bo‘lgani haqida aytdi24 iyul 04:00Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!19 may 23:42Nihoyat “pochcha” deb atalayotgan Ozoda Nursaidovaning bo‘lajak turmush o‘rtog‘i topildi!Nihoyat “pochcha” deb atalayotgan Ozoda Nursaidovaning bo‘lajak turmush o‘rtog‘i topildi!23 may 15:15“To‘ylar muborak” klipida Ozoda Nursaidovaning jiyani E’zoza oldida hayajonlanib qoldimi?“To‘ylar muborak” klipida Ozoda Nursaidovaning jiyani E’zoza oldida hayajonlanib qoldimi?14 may 06:24Ozoda Nursaidovaning 2002 yilgi chiqishi hali ham xit darajasidaOzoda Nursaidovaning 2002 yilgi chiqishi hali ham xit darajasida28 may 10:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi