Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi

·1·Madaniyat
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi

Xonanda Ozoda Nursaidovaning opasi kasalligi sabab bekor qilingan konsertlar uchun chiptalar pulini qaytarish masalasi muhokama qilinmoqda. Xonanda ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali ushbu holat yuzasidan izoh berib, muxlislarning murojaatlariga munosabat bildirdi.

Ozoda Nursaidovaning yozishicha, Termizdagi konsert uchun sotilgan chiptalar pulining 100 foizi tashkilotchilarga qaytarib berilgan. Biroq uning ta’kidlashicha, tashkilotchilar bilan bog‘lanilganda mablag‘ to‘liq qaytarilgani aytilmoqda, ammo ayrim muxlislar hanuzgacha pullarini ololmaganidan norozi.

Ozoda Nursaidova pulini qaytarib ololmagan muxlislarga tegishli idoralarga murojaat qilishni tavsiya qilgan. Shuningdek, bu borada noroziligi bor insonlarni izohlarda o‘z fikrlarini yozib qoldirishga chaqirgan.

Xonandaning yozishicha, ushbu masala yuzasidan uning shaxsiy xabarlar bo‘limiga ham ko‘plab murojaatlar kelib tushgan.

Hozircha chiptalar uchun pulni qaytarish jarayonida yuzaga kelgan holatlar va ayrim muxlislar mablag‘ni nima sababdan ololmayotgani haqida qo‘shimcha ma’lumot berilmagan.

Ozoda NursaidovaTermizchiptalar pulini qaytarishkonsertlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Otabek Madrahimov sahnaga qaytdi, Ozoda uni olqishladi (video)Otabek Madrahimov sahnaga qaytdi, Ozoda uni olqishladi (video)24 may 10:53Ozoda Nursaidova konsertda qaysi qo‘shig‘ini ko‘ngildan, xotiralar bilan kuyladi?Ozoda Nursaidova konsertda qaysi qo‘shig‘ini ko‘ngildan, xotiralar bilan kuyladi?17 may 11:21Ozoda Nursaidova 10 kunlik konsert dasturiga start berdiOzoda Nursaidova 10 kunlik konsert dasturiga start berdi13 may 10:41Ozoda Nursaidova bu gal konsert uchun qanday sahna imijlarini tanladi?Ozoda Nursaidova bu gal konsert uchun qanday sahna imijlarini tanladi?18 may 05:44So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdiSo'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi15 may 13:57Ozoda Nursaidovaga muxlisi tomonidan noodatiy sovg‘a taqdim etildiOzoda Nursaidovaga muxlisi tomonidan noodatiy sovg‘a taqdim etildi21 may 15:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar