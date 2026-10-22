Ozoda Nursaidova shifoxonadan chiqqach ilk bor ko‘rinish berdi (video)
Xonanda Ozoda Nursaidovaning operatsiyadan keyin shifoxonadan chiqqach ilk bor ko‘rinish bergani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi.
Videoda san’atkorning holati yaxshi ekani ko‘rinadi. Xonandaning muxlislari uning ko‘rinishini ko‘rib, izohlarda samimiy tilaklarini bildirmoqda. Ular Ozoda Nursaidovaga tezroq sog‘ayib ketishini, salomatligi to‘liq tiklanishini va yana sahnaga qaytib, muxlislari uchun ijod qilishda davom etishini tilashmoqda.
Xonandaning operatsiyadan keyingi ilk ko‘rinishi muxlislari uchun quvonchli xabar bo‘ldi. Ular san’atkorning tez orada sog‘ayib, yana xalq xizmatida bo‘lishiga umid qilmoqda.
Izohlar 0
…