Xonanda Ozoda Nursaidova operatsiyadan so‘ng yana ijodga qaytdi! (video)

·48·Madaniyat
Xonanda Ozoda Nursaidova operatsiyadan so‘ng yana ijodga qaytdi! (video)

Xonanda Ozoda Nursaidova operatsiyadan keyin sog‘lig‘ini tiklab, ijodiy faoliyatini davom ettirishga kirishdi. Ijtimoiy tarmoqlarda e’lon qilingan videolarda san’atkorning shifokorlar tavsiyasiga ko‘ra muayyan muddat davolanish va tiklanish jarayonidan o‘tgani aks etgan.

Oradan roppa-rosa 35 kun o‘tib, xonanda yana muxlislari bilan yuzma-yuz bo‘ldi. U shifokori ijodga qaytishiga ruxsat berganini aytib, bekor o‘tirishni istamasligini bildirdi.

“Bekor o‘tirishni xohlamayman. Shifokorim ruxsat berdilar, mana, yana men ijoddaman. Meni qo‘llab-quvvatlaganlarga kattakon rahmat”, — dedi xonanda.

Shuningdek, u Instagram sahifasidagi videosiga “Roppa-rosa 35 kun o‘tib yana sizlar bilanman. Hammaga rahmat”, deya izoh qoldirdi.

Ozoda Nursaidovaning ijodga qaytganidan xabar topgan muxlislari uning sog‘ayganidan mamnun ekanini bildirishmoqda. Ular xonandaga mustahkam sog‘liq tilab, yangi qo‘shiqlarini intiqlik bilan kutishlarini yozishmoqda.

Ozoda NursaidovaO‘zbek estradasiShou-biznes
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ozoda Nursaidova shifoxonadan chiqqach ilk bor ko‘rinish berdi (video)Ozoda Nursaidova shifoxonadan chiqqach ilk bor ko‘rinish berdi (video)22 oktabr 18:41Xonanda Umidaxon oilasida og‘ir judolik yuz berdiXonanda Umidaxon oilasida og‘ir judolik yuz berdiBugun 15:52Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildiMunisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi11 oktabr 13:31Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdiOzoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi10 oktabr 21:23Otabek Madrahimov sahnaga qaytdi, Ozoda uni olqishladi (video)Otabek Madrahimov sahnaga qaytdi, Ozoda uni olqishladi (video)24 may 10:53Ozoda Nursaidova konsertda qaysi qo‘shig‘ini ko‘ngildan, xotiralar bilan kuyladi?Ozoda Nursaidova konsertda qaysi qo‘shig‘ini ko‘ngildan, xotiralar bilan kuyladi?17 may 11:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari