Muxlislar xavotirda: Ozoda Nursaidova neyroxirurgiya bo‘limida davolanayotgani aytilmoqda (video)

·76·Madaniyat
Muxlislar xavotirda: Ozoda Nursaidova neyroxirurgiya bo‘limida davolanayotgani aytilmoqda (video)

Ijtimoiy tarmoqlarda xonanda Ozoda Nursaidova Toshkentdagi shifoxonalardan birining neyroxirurgiya bo‘limida jarrohlik amaliyotini boshdan kechirgani haqida xabarlar tarqalmoqda.

Ma’lumotlarga ko‘ra, bundan taxminan bir oy avval xonandaning qon bosimi ko‘tarilib ketgani sababli bir nechta konsertlari bekor qilingan edi.

Hozircha xonandaning operatsiyasi va sog‘lig‘i bilan bog‘liq xabarlar bo‘yicha uning o‘zi yoki vakillaridan rasmiy izoh berilgani haqida ma’lumot yo‘q.

Shunga qaramay, xonandaning muxlislari ijtimoiy tarmoqlarda unga ezgu tilaklarini bildirib, tezroq sog‘ayib, sahnaga qaytishini tilamoqda.

Biz ham Ozoda Nursaidovaga Allohdan komil shifo va tezroq sog‘ayib ketishini tilab qolamiz.

Ozoda NursaydovaToshkentneyroxirurgiyasotsial tarmoqlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Otabek Madrahimov sahnaga qaytdi, Ozoda uni olqishladi (video)Otabek Madrahimov sahnaga qaytdi, Ozoda uni olqishladi (video)24 may 10:53Ozoda Nursaidova konsertda qaysi qo‘shig‘ini ko‘ngildan, xotiralar bilan kuyladi?Ozoda Nursaidova konsertda qaysi qo‘shig‘ini ko‘ngildan, xotiralar bilan kuyladi?17 may 11:21Ozoda Nursaidova muxlisining bolalik orzusini ro‘yobga chiqarib barchaning e'tibor markazida!Ozoda Nursaidova muxlisining bolalik orzusini ro‘yobga chiqarib barchaning e'tibor markazida!19 may 12:37Ozoda Nursaidovaga muxlisi tomonidan noodatiy sovg‘a taqdim etildiOzoda Nursaidovaga muxlisi tomonidan noodatiy sovg‘a taqdim etildi21 may 15:20So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdiSo'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi15 may 13:57Ozoda Nursaidova bu gal konsert uchun qanday sahna imijlarini tanladi?Ozoda Nursaidova bu gal konsert uchun qanday sahna imijlarini tanladi?18 may 05:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)