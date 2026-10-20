Ozoda Nursaidovaga aslida nima bo‘lgan? Shifokor barcha tafsilotlarni ochiqladi (video)

·94·Madaniyat
Ozoda Nursaidovaga aslida nima bo‘lgan? Shifokor barcha tafsilotlarni ochiqladi (video)

Xonanda Ozoda Nursaidova boshidan kechirgan jarrohlik amaliyoti tafsilotlari ma’lum bo‘ldi. San’atkorni operatsiya qilgan neyroxirurg Mahkamjon Mahkamov uning qanday kasallik sabab shifoxonaga yotqizilgani va hozirgi ahvoli haqida ma’lumot berdi.

Shifokorning aytishicha, xonanda shifoxonaga kuchli bosh og‘rig‘i, bosh aylanishi, ko‘ngil aynishi va umumiy holsizlik shikoyatlari bilan shoshilinch murojaat qilgan. Tekshiruvlar, jumladan, MRT natijasida unda subdural gematoma, ya’ni miya pardalari orasida qon to‘planishi aniqlangan.

Jarrohning tushuntirishicha, bunday holat ko‘pincha bosh jarohati oqibatida yuzaga keladi. Biroq ayrim vaziyatlarda kuchanish yoki venoz bosimning oshishi ham qon tomirining yorilishiga sabab bo‘lishi mumkin. Shifokor xonandaning holatida ham jismoniy zo‘riqish ehtimoliy omillardan biri bo‘lganini qayd etgan.

Ozoda Nursaidovaga kraniotomiya operatsiyasi o‘tkazilib, to‘plangan qon olib tashlangan. Shundan so‘ng u o‘n kun davomida shifokorlar nazoratida bo‘lgan.

Mutaxassisning ma’lumotiga ko‘ra, hozirda xonandaning ahvoli yaxshi, nevrologik nuqsonlar aniqlanmagan. Kasallikning qaytalanish ehtimoli ham juda past. Shifokor uning taxminan bir yarim oydan so‘ng ish faoliyatiga qaytishi mumkinligini bildirgan.

Ozoda Nursaidova ham avvalroq ijtimoiy tarmoqlardagi murojaatida o‘zini ancha yaxshi his qilayotganini aytib, shifokorlar va uni qo‘llab-quvvatlagan muxlislariga minnatdorlik bildirgan edi.

Xonanda Ozoda NursaidovaMahkamjon Mahkamovsubdural gematomakraniotomiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Operatsiyadan so‘ng Ozoda Nursaidovaning ahvoli qanday? (video)Operatsiyadan so‘ng Ozoda Nursaidovaning ahvoli qanday? (video)17 oktabr 16:16Otabek Madrahimov sahnaga qaytdi, Ozoda uni olqishladi (video)Otabek Madrahimov sahnaga qaytdi, Ozoda uni olqishladi (video)24 may 10:53Muxlislar xavotirda: Ozoda Nursaidova neyroxirurgiya bo‘limida davolanayotgani aytilmoqda (video)Muxlislar xavotirda: Ozoda Nursaidova neyroxirurgiya bo‘limida davolanayotgani aytilmoqda (video)3 oktabr 16:26Hurriyat Isroilova Yulduz Usmonova va Ozoda Nursaidovaning qanday talaba bo‘lgani haqida aytdiHurriyat Isroilova Yulduz Usmonova va Ozoda Nursaidovaning qanday talaba bo‘lgani haqida aytdi24 iyul 04:00Ozoda Nursaidovaga muxlisi tomonidan noodatiy sovg‘a taqdim etildiOzoda Nursaidovaga muxlisi tomonidan noodatiy sovg‘a taqdim etildi21 may 15:20Ozoda Nursaidova muxlisining bolalik orzusini ro‘yobga chiqarib barchaning e'tibor markazida!Ozoda Nursaidova muxlisining bolalik orzusini ro‘yobga chiqarib barchaning e'tibor markazida!19 may 12:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshda
Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshda
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi