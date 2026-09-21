Ozoda Nursaidova qo‘shiq yaratilishi haqida gapirdi: “Ko‘k jiguli” xit bo‘lishini kutmagandim” (video)
Xonanda Ozoda Nursaidova intervyularidan birida mashhur “Ko‘k jiguli” qo‘shig‘ining yaratilish tarixi haqida gapirdi. San’atkor ushbu qo‘shiqni retro uslubida yaratganini, ammo uning bunchalik ommalashib ketishini kutmaganini aytdi.
“Men ko‘p janrlarda ijod qilganman. 300 dan ortiq qo‘shig‘im bo‘lsa, ular orasida xalq janri, maqom, xalq qo‘shiqlari, folklor, yumoristik va jiddiy falsafiy qo‘shiqlar, vatan haqidagi asarlar ham bor. Umuman, ijodimda turli janrlarni uchratish mumkin.
'Ko‘k jiguli' qo‘shig‘imni esa retro uslubida qilib ko‘ray, deb yaratganman. 'Hozir hamma qilyapti, men ham bir qilib ko‘ray', deganman. Uning bunchalik xit bo‘lib ketishini hech kutmaganman”, — dedi xonanda.
Ozoda Nursaidovaning ta’kidlashicha, qo‘shiq uning yoshligi bilan bog‘liq xotiralarni ham aks ettiradi. U asarda o‘z hayotidan ayrim lavhalarni aks ettirganini aytdi.
“Eslaydigan narsalarim ko‘p. Chunki bu aynan mening yoshligim, o‘sha qiz mening yoshligimni o‘ynagan. Tushuntira oldimmi? Ya’ni bu o‘zimning hayotimdan olingan narsa. Qo‘shiq so‘zlarini ham o‘zimiz yozdik. Musiqasini ukalarimiz bilan birga ishladik, bu jamoaviy ish bo‘ldi. Klip g‘oyasi va boshqa jihatlarning barchasi jamoa ishi. Lekin, albatta, qo‘shiqni o‘z hayotimdan kelib chiqib yaratganman”, — deya ma’lum qildi Ozoda Nursaidova.
Izohlar 0
…