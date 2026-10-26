Ravshan Komilov 62 yoshni qarshi oldi

·60·Madaniyat
Ravshan Komilov 62 yoshni qarshi oldi

O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist Ravshan Komilov bugun, 26 oktyabr kuni tavallud ayyomini nishonlamoqda. Xonanda 1964 yil 26 oktyabrda Toshkent shahrida tug‘ilgan va bugun 62 yoshni qarshi oldi.

Ravshan Komilov dastlab musiqa maktabida tahsil olgan. Keyinchalik Madaniyat texnikumi va Pedagogika oliygohining musiqa fakultetini tamomlagan. Uning professional ijodiy faoliyati 1987 yilda boshlangan.

San’atkor “Odam bo‘laylik”, “Qarab qo‘y”, “Tango”, “Yurishlaring yoqadi” va “Ozodani sevaman” kabi qo‘shiqlari bilan muxlislar e’tiborini qozongan. Bugungi kunga qadar uning 200 dan ortiq qo‘shig‘i, 30 dan ziyod videoklipi va 10 dan ortiq albomi mavjud.

Ravshan Komilov 1991 yilda “Kamolot” ko‘rik-tanlovida g‘olib bo‘lgan, 1994 yilda “Ulug‘bek” mukofotiga sazovor bo‘lgan. 2000 yilda esa “O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist” faxriy unvoni bilan taqdirlangan.

Tahririyatimiz nomidan Ravshan Komilovni tavallud ayyomi bilan samimiy tabriklaymiz. Xonandaga mustahkam sog‘liq, oilaviy baxt va ijodiy faoliyatida yangi muvaffaqiyatlar tilaymiz.

Ravshan KomilovO‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artistO‘zbek estradasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Umid Iskandarov 46 yoshni qarshi oldiUmid Iskandarov 46 yoshni qarshi oldi24 sentabr 20:32Sevila Xudoyberganova 23 yoshni qarshi oldi: yaqinlari unga unutilmas syurpriz tayyorladi (video)Sevila Xudoyberganova 23 yoshni qarshi oldi: yaqinlari unga unutilmas syurpriz tayyorladi (video)23 oktabr 16:16Sardor Mamadaliyev 41 yoshni qarshi oldi! (video)Sardor Mamadaliyev 41 yoshni qarshi oldi! (video)11 oktabr 20:2252 yoshni suratga olish maydonida qarshi olgan Kajol muxlislarini hayratda qoldirdi (video)52 yoshni suratga olish maydonida qarshi olgan Kajol muxlislarini hayratda qoldirdi (video)6 avgust 13:32Madina Tojiboyeva 28 yoshni eng katta quvonch bilan qarshi oldi (video)Madina Tojiboyeva 28 yoshni eng katta quvonch bilan qarshi oldi (video)20 iyul 05:13Ravshan Sobirov hayotidagi sinovli vaziyatlari haqida nimalar ma’lum?Ravshan Sobirov hayotidagi sinovli vaziyatlari haqida nimalar ma’lum?30 may 16:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir